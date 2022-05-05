Псаки сменит в должности... вы угадали: чернокожая лесбиянка Жан-Пьер

10:46 06.05.2022

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ



5 мая 2022,

Текст: Антон Антонов

Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер, сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.



Псаки оставит должность 13 мая. Жан-Пьер сейчас занимает пост заместителя пресс-секретаря американской администрации, передает ТАСС.



Глава американского государства Джо Байден заявил, что "Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом", но и "будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа". По словам Байдена, он и его супруга Джилл "знают и уважают Карин долгое время". По его словам, Жан-Пьер "станет сильным голосом, который будет говорить" от его имени и от имени его администрации, передает РИА "Новости".



Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.



фото жан-Пьер тут - https://vz.ru/news/2022/5/5/1157174.html