В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

12:08 06.05.2022

Писатель-фантаст Дяченко умер в возрасте 77 лет



Ушел из жизни писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на его супругу и соавтора Марину.



Дяченко умер накануне в возрасте 77 лет.



По информации издания, до 2009 года Дяченко жил в Киеве, после этого переехал в Москву, а в 2013 году - в Лос-Анджелес.



Сергей Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. Марина и Сергей Дяченко - лауреаты самых престижных литературных премий в области фантастики на территории СНГ. Их книги переведены изданы в Америке, Германии, Франции, Китае и других странах мира.



Среди наиболее известных работ - трилогия "Ведьмин век", дилогия Vita Nostra, цикл "Скитальцы". Также они написали сценарии к фильмам "Обитаемый остров", "Рейдер", "Белая гвардия", "Темный мир: Равновесие" и другим.