Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада

13:10 06.05.2022 Вооруженный конфликт между Россией и Украиной и усиление в связи с этим санкционного давления на первую из них со стороны США, Великобритании, Евросоюза и т.д. чреваты определенными негативными последствиями для политического и социально-экономического развития других постсоветских стран, включая Казахстан. В связи с этим правительством республики, в частности, создан оперативный штаб по антикризисным мерам, призванный рассматривать и решать проблемные вопросы возможного влияния "войны санкций" на экономику Казахстана.



В этих условиях Казахстану, прежде всего, важно придерживаться политики нейтралитета в отношении рассматриваемого конфликта. Однако, поскольку речь идет о двух дружественных ему государствах, то данная политика носит не пассивный, а активный характер. Это выражается в официальных призывах по урегулированию конфликта переговорным путем и выражении готовности Казахстана содействовать этому процессу в качестве посредника. Причем немаловажно, что аналогичные предложения Киеву и Москве были озвучены еще в 2014 году, когда конфликт между ними еще только начинал разгораться. Такая позиция демонстрирует неуклонное следование республикой таким ключевым принципам своего внешнеполитического курса, как многовекторность, прагматизм и проактивность. Показательным в этом отношении, к примеру, является оказание ею гуманитарной помощи Украине в виде отправки медицинских препаратов на сумму свыше $2,2 млн.



В целом, политическая повестка Казахстана в текущий период "войны санкций" включает три базовых направления и осуществляемые в рамках каждого из них меры.



Во-первых, внутриэкономическое, предполагающее всестороннее укрепление национальной экономики. Так, 31 марта т.г. правительством был утвержден План обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022–2024 годы. В его рамках следует отметить осуществление мер по импортозамещению внутреннего рынка основными продовольственными товарами (яблоки, рыба, сахар, мясо птицы и т.д.). Основной акцент в этом направлении будет сделан на развитие производства сельскохозяйственной продукции, включая увеличение уровня государственной поддержки и реализацию инвестиционных проектов в АПК.



Процессом импортозамещения планируется также охватить другие отрасли. В связи с этим разрабатывается соответствующая программа, рассчитанная до 2025 года и предполагающая реализацию около 700 инвестиционных проектов. Причем их львиная доля - 633 проекта с инвестициями в 20,5 трлн. тенге - приходится на обрабатывающую промышленность. В этом году будет реализовано 165 данных проектов с общим объемом инвестиций 1,7 трлн. тенге. Правительство ожидает, что по итогам выполнения рассматриваемой программы будет замещено соответствующей продукции на $9,1 млрд. Немаловажно, что свою роль в этом сыграют не только государственные и негосударственные финансово-экономические структуры. К примеру, Министерству образования и науки РК поручено обеспечить разные отрасли экономики инженерно-техническими и иными квалифицированными кадрами.



Во-вторых, внешнеэкономическое направление, касающееся как двустороннего взаимодействия, так и участия Казахстана в различных межгосударственных объединениях. В первом случае были пересмотрены отдельные моменты в сфере торгово-экономического сотрудничества с Россией. В частности, Казахстану фактически пришлось отказаться от прошлогоднего соглашения со "Сбербанком России" по вопросам цифровизации государственных услуг. В связи с этим ставка будет сделана на отечественных IT-специалистов. Кроме того, Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" перестал рассматривать варианты привлечения финансирования из РФ в рублях.



Вместе с тем соответствующие меры не означают проявления Казахстаном "недружеских" действий в отношении России. Последняя, кстати, сама установила определенные ограничения в торговле с нашей страной. Например, временный запрет на экспорт российского зерна и сахара в другие страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введен до 30 июня и 31 августа т.г. соответственно. Судя по всему, казахстанские ограничения в своем большинстве тоже являются временными и будут устранены в благоприятный для этого период.



Согласно заявлению министра национальной экономики РК Алибека Куантырова, озвученному 14 апреля на брифинге в Службе центральных коммуникаций, пересмотр взаимоотношений с Россией как одним из ключевых торговых партнеров Казахстана не предполагается. Вместе с тем торговля с ней будет продолжаться по той продукции, которую не затронули зарубежные санкции. За неделю до этого в подобном духе выступил вице-премьер и министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. По его словам, Казахстан как не намерен присоединяться к санкциям против России, так и содействовать ей какими-либо способами по обходу данных санкций.



Что касается многостороннего взаимодействия, то в рамках ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий санкций в отношении РФ. В развитии этого предложения Совет ЕЭК образовал 17 марта группу высокого уровня по созданию условий для повышения внутренней устойчивости и устойчивости к внешним вызовам экономик стран-участниц ЕАЭС. В ее состав вошли отдельные члены ЕЭК, министры экономики и финансов, главы национальных банков и Евразийского банка развития.



Деятельность данной группы охватывает 33 меры в рамках таможенного, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, финансовых и валютных рынков, экономического сотрудничества с третьими странами и т.д. В том числе предусмотрен переход на взаиморасчеты в национальных валютах. По сравнению с 2013 года уровень соответствующих платежей вырос с 63% до 74%. Еще одной важной мерой является троекратное обнуление сроком на полгода ставок таможенных пошлин на большой ассортимент продовольственных и промышленных товаров. Кроме того, повышен беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования с 500 до 1000 евро и с 25 до 31 кг, что отвечает интересам граждан стран-участниц.



Следует отметить, что отдельные казахстанские и зарубежные эксперты предлагают Казахстану выйти из состава ЕАЭС. Основными аргументами являются опасность применения зарубежных санкций в отношении него и других стран-участниц из-за их тесного партнерства с Россией, а также неконкурентоспособность союза в текущей геополитической обстановке. Однако казахстанским руководством такой вопрос не рассматривается. Тем более, что Казахстан является не просто участником, а одним из учредителей данного интеграционного объединения. Вместе с тем ему следует усилить переговорный процесс с партнерами по вопросам полного устранения действующих барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, а также реализации совместных инвестиционных проектов.



Кроме того, в текущем году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ), имеющем собственную политическую и экономическую повестку. В последнем случае речь идет, в частности, об устранении странами-участницами сохраняющихся барьеров во взаимной торговле, совершенствовании их таможенного законодательства, развитии промышленной кооперации, создании совместных предприятий и т.д. Также запланирована выработка новой повестки устойчивого развития экономик данных стран в постпандемический период. С учетом всего этого Казахстан может стать инициатором сопряжения соответствующих мер между СНГ и ЕАЭС.



Наконец, третьим направлением является внешнеполитическое, где основной тон задает Министерство иностранных дел РК. В его рамках идет использование дипломатических методов в интересах сохранения конструктивных отношений со всеми участниками "войны санкций". Во многом этому благоприятствуют последовательная политика многовекторности и активного нейтралитета Казахстана, а также заявленные руководством страны меры по демократизации политической системы и совершенствованию механизмов соблюдения и защиты прав и свобод граждан.



Так, в ходе прошедшего 31 марта в Брюсселе (Бельгия) 19-го заседания Комитета сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский союз" представители ЕС предоставили определенные гарантии доступа казахстанской продукции на европейский рынок, а также заверили в недопущении применения санкционных мер против Казахстана. Все это важно для нашей страны с учетом того, что экспорт соответствующих товаров осуществляется преимущественно через территорию РФ, а также ее морские порты. В свою очередь, Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В данном проекте также участвуют Азербайджан, Грузия и Турция.



Другим важным событием стало проведение 11 апреля в Нур-Султане первого заседания Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США с участием заместителя руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя главы государства по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи. В ходе проведенной после этого пресс-конференции Зея заявила о намерении правительства своей страны предпринять необходимые меры по сокращению негативного влияния санкций на внешнеполитических партнеров России, включая Казахстан.



Важно отметить, что такие факторы, критически влияющие на современную систему международных отношений, как санкционное противостояние и ужесточение торговых и валютных войн, обозначены в Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы. В противовес этому страна выступает за восстановление и укрепление атмосферы доверия в международных отношениях на основе целей и принципов Устава ООН, а также продвижение многостороннего взаимодействия на основе равноправия и компромисса. Очевидно, что такой линии Казахстан придерживается и в современных условиях санкционного противостояния России и Запада.



Автор:

Чеботарев Андрей

05.05.2022 Источник - turanpress.kz

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