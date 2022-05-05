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РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"
13:11 06.05.2022

Становится понятно, что не так "Газпром" с газом натворил
Разве у нас нет людей, способных все устроить по уму?

Маргарита Нифонтова

Чем больше я смотрю на нынешнюю внутреннюю ситуацию в стране, в связи с санкциями, тем больше понимаю, как же мы бездарно относились, к тому, что имеем.

Разве мы не умеем делать, как надо? Умеем, конечно. Разве у нас нет людей, способных все устроить по уму? Разумеется, есть. Но это в частности. А в общей сложности мы приходим к тому, что, даже располагая внушительным интеллектуальным потенциалом, хорошими, работящими специалистами, огромной территорией с богатейшими запасами, мы отбиваемся от натиска иностранных государств.

В данном случае речь пойдет о развитии газодобывающей промышленности России. Как говорят, "нашем все", на котором мы пытаемся играть в поддавки с западными "партнерами" уже давно, а тем более сейчас.

Оставим в стороне западную часть газодобывающей отрасли, обратим внимание на Дальний Восток - теперь российское правительство делает на него ставку. Так как это регион, территориально находящийся ближе всего к нашему стратегическому партнеру - Китаю.

И на фоне удручающих новостей на западном направлении "Газпром" делает радужные заявления, сообщая, что объем поставок по газопроводу "Сила Сибири" за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%.

Представляете, на 60 процентов! А все потому, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC.

Наверное, Запад должен сильно испугаться этой цифры, понять, что "Газпром" не сдуется и в случае чего перенаправит свои потоки с запада на восток и продаст все непроданное в Европу Китаю.

Так можно было бы думать. Но на Западе живут не дураки и хорошо знают, что газовый российский гигант в последние десятилетия мало обращал внимание на развитие отрасли на Дальнем Востоке, все больше строя всякие газопроводы в западной части.

Сейчас "Газпром" вынужденно хвастается своими достижениями по "Силе Сибири". А ведь как строился этот газопровод? Какими судьбами, так сказать, он был вообще возведен?

А ответ очень прост - сами территории, а именно Якутия в середине 2000-х годов под руководством президента Вячеслава Штырова настояла на разработке, утверждении и реализации так называемой Восточной газовой программы. Эта программа включала в себя поэтапную разработку сначала Сахалинского центра добычи газа, затем Якутского, после этого Иркутского, и в завершение - Эвенкийского. Эти центры должны были быть связаны единым магистральным газопроводом с подключением Иркутского центра, Якутского, а затем и Сахалинского в Хабаровске. А от Иркутского центра на запад планировалось проложить газопровод, который соединял бы объекты Восточной газовой программы с Единой системой газоснабжения. Гармонично с этим было связано строительство завода СПГ во Владивостоке. Параллельно должна была пойти масштабная газификация регионов Дальнего Востока.

Фактически "Сила Сибири" - это всего лишь часть этой большой Восточной газовой программы, а именно - разработка Чаяндинского газоконденсатного месторождения в Якутии.

Вы думаете, почти двадцать назад "Газпром" хотел заниматься этой программой, а тем более газифицировать населенные пункты Дальнего Востока? Не очень-то.

С трудом якутские власти пробили вопрос, с трудом согласовали, что Якутский центр добычи газа пошел в разработку сразу после Сахалинского центра, а не Иркутского, и теперь мы имеем "Силу Сибири".

И что же мы сейчас имеем от реализации "Газпромом" Восточной газовой программы?

Да, Сахалинский и Якутский центры добычи газа заработали. Но они до сих пор не соединены между собой. Соответственно, нет системной газификации Дальнего Востока. Сейчас от Ковыктинского месторождения в Иркутской области в Якутию, на Чаяндинское газоконденсантное месторождение, тянут интерконнектор. Ну, в общем-то, и все.

С 2015 года о Восточной газовой программе никто особо не говорит, молчок. Ни тебе полномасштабной газификации дальневосточных регионов, ни тебе включения в Единую газотранспортную систему страны. И даже "Сила Сибири" не дошла до Хабаровска, чтобы всему Дальнему Востоку хватало газа, а - за Амурской областью и пошла прямиком на Китай.

То есть если бы "Газпром" все-таки выполнил Восточную газовую программу, на которой настаивала Якутия, то сейчас весь газ с западной части страны через Единую газотранспортную систему спокойно пошел бы на Дальний Восток, и дальше - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И газификация Дальнего Востока - макрорегиона, где один из самых низких показателей газификации населенных пунктов по стране - была бы завершена.

Но нет, этого не случилось и теперь мы вновь возвращаемся к своим невыученным урокам.

Буквально недели две назад президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по ситуации в нефтегазовом секторе. Он сказал, что нужно, во-первых, расширить программу газификации российских регионов, а, во-вторых, - предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири и включить газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в Единую систему газоснабжения.

Понимаете, да? То есть президент поручает сделать то, что давным-давно должно было быть сделано! И ведь все это уже было на бумаге, все это было уже давным-давно утверждено и разжевано. Оставалось дело за малым - реализовать. Но на это нас не хватило. Точнее, "Газпрома". Слава Богу, хоть "Силу Сибири" ввели в эксплуатацию, и теперь есть чем хвастать перед "зарубежными партнерами".

Но теперь из-за того, что Восточная газовая программа была в полном объеме не реализована, мы не имеем возможности перекидывать газ с западного направления на восточное. Потому что нет соединения этих газопроводов между собой. Нет и все.

И сейчас, в экстренной ситуации, в отсутствии иностранной техники, на которую последние лет тридцать молится России, "Газпром" вынужден будет объединять эти разрозненные газопроводы. Про Владивосток можно вообще не заикаться - нет оборудования.

Так и хочется спросить - а о чем вы раньше думали? Что делали? Почему нет главного - общей газотранспортной сети в России и полной газификации населенных пунктов? Денег не было? Да это же смешно! У кого, у кого, а у "Газпрома" деньги были всегда.

Жили сиюминутной выгодой, а теперь, когда жареный петух уже клюнул, забегали.

Горько от того, что ситуация такая далеко не только в газодобывающей отрасли. Она ровно такая же и в энергетике, и в авиационной отрасли - да везде.

Я не знаю, к чему приведут санкции, но лучшим результатом стало бы то, что наши руководители, топ-менеджеры мирового уровня (как они сами себя называют) включили бы, наконец, мозг, и начали думать о том, как лучше будет для России, а не для их компаний. Вот тогда, может быть, и страну нашу, и народ начнут уважать. А не вытирать об нас ноги, понимая, что русские о своей стране не думают, а думают о том, как бы побыстрее сбагрить природные ресурсы и переехать к ним же, за рубеж на ПМЖ.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651831860


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