Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор

13:14 06.05.2022 Мария Горбоконенко



Младшая сестра Елбасы Анипа Назарбаева – одна из учредителей рынка "Кенжехан-2". Помимо этого, она владеет охранной фирмой, частной школой и компаниями по продаже ширпотреба. В хитросплетениях бизнес-процессов предприятий Анипы Назарбаевой редакция Orda.kz нашла прямую связь с родным дядей бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова и отцом генерал-майора полиции Нурлана Масимова, которого объявили в розыск.



Свои люди



Оптовым рынком "Кенжехан-2" владеет компания "Сандель-Сауда". Директором предприятия числится Аскар Джакибаев, а в состав учредителей входят пять человек: Анипа Назарбаева, Амантай Мамырбеков, Исламбек Джакибаев, Айдар Примханов и Параджан Тохтахунов.



Амантай Мамырбеков – директор и учредитель ТОО "Атамекен". Владеет компанией вместе с Эльмирой Жылкыбаевой. Организация выращивает зерновые культуры в составе крестьянского хозяйства "Алма" в селе Шамалган Алматинской области. Мамырбекова и Анипу Назарбаеву связывают еще несколько компаний, но об этом чуть позже.



Исламбек Джакибаев – предположительно, родственник руководителя ТОО "Сандель-Сауда" Аскара Джакибаева.



Айдар Примханов – директор и учредитель туристической организации "Замзам компани", в которой управленцами также числятся Насратулла Шарифулла и Параджан Тохтахунов.



Параджан Тохтахунов – владелец одноименного ИП, занимающегося арендой/субарендой и эксплуатацией недвижимости.



Компания "Сандель-Сауда", согласно налоговой отчетности, увеличила прибыль в период пандемии. В прошлом году руководство ТОО уплатило в госказну 20 млн тенге.



До недавнего времени Анипа Назарбаева была единственным учредителем и руководителем ТОО "Кенжехан". Предприятие зарегистрировано в Алматы по адресу: улица Северное кольцо, 36. По этому адресу также расположен одноименный рынок.



В 2018 году компания уплатила в госказну почти 13 миллионов тенге, а в прошлом году – на 4 миллиона меньше.



4 апреля компания прошла перерегистрацию, в результате которой сменились ее учредители. Теперь вместо Анипы Назарбаевой во главе стоят ТОО "Митра" и Елена Розенберг. Последнюю назначили директором. Компанию "Митра" учредила некая Александра Манушина, но руководит предприятием Жасулан Ахметов.



Самое интересное, что эти лица входят в список юридических консультантов палаты Аdilzanger.



В телефонной беседе Розенберг не поверила, что разговаривает с корреспондентом Orda.kz. Она изъявила готовность рассказать подробности переоформления компании при личной встрече.



Диалог с Жасуланом Ахметовым получился более продуктивным. Новый учредитель заявил, что ТОО "Кенжехан" – собственник земельного участка, на котором расположен рынок:



"ТОО "Кенжехан" – это по сути и есть рынок "Кенжехан". Это собственник земельного участка, на котором находится рынок. Я без понятия, что за компания такая – "Садель-Сауда".



Новый владелец отказался раскрыть сумму сделки, за которую была куплена компания, сославшись на коммерческую тайну.



По адресу Северное кольцо, 116, где находится рынок "Кенжехан", располагается еще одна организация Анипы Назарбаевой – ТОО "ӨСІМДІК". Основной вид деятельности компании – смешанное сельское хозяйство. Младшая сестра Елбасы входит в список учредителей вместе с Амантаем Мамырбековым и Айтикеном Бакитаем.



2021 год, судя по налоговой отчетности, оказался для предприятия тяжелым испытанием. Компания уплатила в госбюджет всего 6 тысяч тенге.



В селе Гродеково Жамбылского района зарегистрировано предприятие с похожим на "Сандель-Сауда" названием – "Сандель-Агро". ТОО занимается производством готовых кормов для животных, а еще арендой и управлением собственной недвижимостью. Владеет организацией, предположительно, родной брат директора компании Талгат Джакибаев.



Рынок достойно охраняют



В Караганде руководитель ТОО "Кенжехан" Жасулан Ахметов владеет охранным агентством "КУЗЕТ 2050". На сайте компании указано, что предприятие нацелено на обслуживание корпоративных клиентов и партнеров АО "Арселор Миттал Темиртау". Сотрудники предприятия заключают контракты с представителями МСБ и физлицами. Сотрудничают с охранным агентством такие предприятия, как "АлбаСтройДор" и GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN. Директором последнего числится все тот же Жасулан Ахметов, а учредителем ТОО "АлбаСтройДор" – родной дядя экс- председателя КНБ Мырзахан Масимов.



Переработка шлака



В открытых источниках компания "GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN" зарегистрирована в Караганде и находится по адресу: проспект Бухар Жырау, дом 41/1. Организация занимается переработкой продукции металлургического производства. Руководство совместного индийско-казахстанского предприятия тесно сотрудничало с АО "АрселорМиттал Темиртау".



В 2019 году в офис компании нагрянули с проверкой сотрудники Комитета госдоходов. Они обнаружили несколько сомнительных сделок с поставщиками. Налоговики доначислили компании более 311 миллионов тенге, которые нужно было доплатить в бюджет. Сумма оказалась неподъемной для руководства предприятия. Директорат заявил, что компания может обанкротиться. Однако суд счел эти доводы необоснованными и постановил, чтобы руководство фирмы выплатило всю сумму.



Спустя год в организации сменился директор. На смену Джоши Дип Чадре пришел Александр Кузьмин. Но на этом кадровые перестановки не закончились. Изменить решили и состав учредителей, включив туда ТОО "Backup Service Resorts Plus". На сегодня руководителем числится Жасулан Ахметов.



Бывший учредитель организации – ТОО Plutus Group занимается переработкой отходов и лома черных металлов. Руководит предприятием Алена Соседова, а учредителями указаны Виталий Шаров и Эльмира Жылкыбаева.



Это тот самый Виталий Шаров, который в марте 2018 года переоформил на себя предприятие Анипы Назарбаевой и Али Клышпаева – ТОО "ТДА Алматы Транзит".



Эльмира Жылкыбаева со своим партнером Амантаем Мамырбековым владеют ТОО "Атамекен".



Директором и учредителем ТОО "Backup Service Resorts Plus" числится некая Нина Ким. Компания снабжает питанием промышленные предприятия, дом отдыха "Шахтер", санатории "Жартас" и "Самал", а в летнее время сотрудники предприятия обеспечивают провиантом оздоровительные лагеря "Романтик" и "Факел". Клиентом компании также указывается металлургический гигант АО "Арселор Миттал Темиртау".



Многофункциональный дядя Карима Масимова



Директором ТОО "АлбаСтройДор" является Сергей Ким. В учредительных документах можно увидеть фамилию Масимов. Это родной дядя арестованного ныне экс-главы КНБ Карима Масимова – Мырзахан. Владеют компанией также Валерия Габриэль, Денис Лисицын и Талгат Нургазиев.



Последний работает гендиректором в аудиторской фирме в ТОО "UHY SAPA CONSULTING". Зарегистрирована компания в селе Абай Алматинской области. А за Валерией Габриэль числится ТОО "Велес Limited", занимающееся арендой недвижимости. И по иронии судьбы фирма расположена в том же здании, что и ТОО "GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN".



"АлбаСтройДор" занимается переработкой отходов металлургического производства – доменных шлаков. Однако на сайте электронного правительства указаны и другие виды деятельности – строительство дорог и автомагистралей, а также оптовая торговля ширпотребом.



Преданным партнером компании остается предприятие "КазГерСтрой", владелец которого сын Кайрата и Гульмиры Сатыбалды – Бауыржан Нурсултан.



Рыночная элита



Анипу Назарбаеву можно назвать обладательницей почетного статуса "базарного магната", после ее младшего брата, разумеется. Помимо "Кенжехана" за ней закреплена компания, которая арендует торговые рынки в Капшагае Алматинской области. ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Жетысу" основал в ноябре 1991 года Сейтхан Куантбеков. Он стоял у руля, по крайней мере, документально, 29 лет. Два года назад Куантбеков переписал фирму, предположительно, на своего сына Саята Куантбекова.



Учредителем предприятия Анипа Назарбаева стала в сентябре 2008 года. В совладельцах также указан Амантай Мамырбеков. Масштабность проводимых им бизнес-процессов породила в нем крутого бизнесмена. Сей факт, по всей видимости, заметила младшая сестра Елбасы и назначила его директором еще нескольких своих предприятий.



ЧОП для надежности



Чтобы не оставаться в стороне, Анипа Назарбаева тоже решила приобрести частную охранную службу – AN-TRAST SECURITY. Руководит ею Ермек Нурышев, который живет в Шымкенте.



Предприятие в августе 2003 года зарегистрировал Рамиль Аглетдинов. Через пару лет на него обратила свой взор младшая сестра Елбасы. Изначально сотрудники компании, согласно данным КГД, занимались тем, что "защищали жизнь и здоровье физлиц".



Созидая и пробуя новое



Спустя время Анипа Назарбаева пробует себя на новом поприще – в индустрии образования. Она вошла в группу учредителей частной школы "Сенiм". Ее партнерами по бизнесу стали Жаннат Махмудова и Щамщия Канаева. На последнюю возложили также обязанности директора.



Основала учебное заведение Махмудова. Но обстоятельства изменились после прихода Назарбаевой, и женщина покинула должность руководителя, хотя до сих пор числится учредителем.



"Золотой мост"



Младшая сестра первого президента Казахстана не боится перемен и открывает для себя новые горизонты. Она основала компанию с впечатляющим названием Golden Bridge Diamonds. Только предприятие не занимается ни добычей золота, ни строительством мостов. ТОО расположено в поселке Узынагаш Алматинской области, сотрудники которого занимаются предоставлением туристических услуг.



Клан уехал, а бизнес остался



По сообщениям некоторых СМИ, члены семьи Назарбаевых покинули Казахстан, однако их бизнес на территории республики продолжает приносить прибыль.



Так, к примеру, директору ТОО "Алматы Стекло" Азиму Абдуллаеву сразу после открытия завода в 2016 году пришлось делиться доходом с младшим братом Елбасы. Болат Назарбаев входит в число учредителей предприятия. Теперь заводом заинтересовались другие люди. Сотрудники боятся, что с приходом нового учредителя предприятие продадут, сделают банкротом или закроют по неизвестным причинам. И тогда они все потеряют работу.



А вот родные Есбола Джапбасова, которого осудили на 14 лет колонии за контрабанду в составе транснациональной группы, считают, что Болат Назарбаев "помог" сесть в тюрьму бизнесмену из-за жеребца по кличке Самал. По словам Адильхана Шинтасова, сотрудники КНБ начали расследование в отношении его родственника Есбола Джапбасова после отказа последнего подарить скакуна Болату Назарбаеву. Якобы конь брату Елбасы приглянулся после скачек в селе Бериктас Алматинской области.



Младшая дочь Елбасы Алия Назарбаева продолжает получать комиссию за каждый проданный ж/д билет в КТЖ, а также процент за оплату услуги "Казахтелекома" через платежные терминалы. Более того, ТОО "Инстант Пейментс" решило повысить комиссию за каждый проданный онлайн-билет для компаний-агрегаторов. Источник - orda.kz

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