Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов

13:15 06.05.2022 Русским в Китае быть не стыдно



Вадим Чекунов

писатель, литературный критик (Шанхай)



"Китай нам не друг!", "Ну вот и сдала нас Поднебесная!", "Слили нас китайцы!"...



Надо ли говорить, что практически поголовно эти горе-синологи если и были в Китае, то пару недель туристами или несколько месяцев по бизнес-визе, а уровень их китайского не выходит за пределы "нихао" и "сесе". Впрочем, нельзя исключать и того, что за всеми этими активно распространяемыми "фактами" стоят люди образованные и умелые, точно дозирующие уровень очередных "вбросов".



Ладно, попробуем разобраться, что же вообще происходит, и как китайцы на самом деле относятся к нам и к актуальным событиям, происходящим сейчас.



Начнем с Китая "официального". Образ его нам хорошо знаком: азиатские чиновники в очках и дорогих костюмах, с именами, которые запомнить невозможно, и с речами, слушать которые неинтересно, – настолько предсказуемы и пресны были их выступления. Во всяком случае, до недавнего времени.



Теперь же в риторике Пекина зазвучали новые ноты. Антиамериканские настроения и взгляды стали открыто и довольно резко выражаться официальными представителями властей. Украино-российская ситуация рассматривается, прежде всего, как результат враждебной деятельности США – именно эту страну китайцы винят в разжигании очередной войны и сталкивании лбами двух народов. Достаточно, например, найти в "Твиттере" страницу посольства КНР в России и увидеть иллюстрации с американскими бомбардировщиками и подписи "Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру".



В целом тенденция такова: если раньше критические высказывания в адрес США носили, скорее, характер происходящих время от времени уколов, то теперь слышны громкие выступления по всем политическим фронтам. Судя по всему, к ним скоро прибавятся и действия на фронтах экономических, как минимум.



Критики действий России официальный Китай не допускает принципиально. Даже само слово "война" категорически не используется в речах представителей власти, равно как и "вторжением" происходящее Китай признавать отказывается. Ван И, глава китайского МИД, неоднократно выражает надежду лишь на "прекращение огня и боевых действий". Термин "боевые действия" в китайском языке лишен оценочной окраски. Это нейтральное понятие, которое часто используется при репортажах из различных "горячих точек".



И уж тем более в китайских СМИ нет и в помине антироссийской истерии. А душераздирающие фейки, с которыми носятся западные СМИ, никому тут не нужны. То есть официально занимая позицию нейтралитета, Китай на деле оказывает России существенную поддержку – отсекает недобросовестные информационные вбросы, а на заседаниях Генассамблеи ООН воздерживается от голосований с призывами осудить "акт российской агрессии" и не поддерживает требования вывода российских войск.



Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Китайцы отнюдь не дураки, им и в голову не придет способствовать поражению и краху России – им нужен сильный и лояльный сосед, каким мы и являемся. Хаос и опасность с севера Китаю уж точно совсем ни к чему.



А вскрики о том, что Китай отказался от сотрудничества с Россией... Тут надо отдавать себе отчет, что когда некая китайская фабрика не договаривается в итоге со своими российскими клиентами из-за расхождений в расценках или условиях поставок, – это частный случай частного бизнеса, и ничего более. Такое бывает всегда. В конце концов, когда мне не удается выгодно поторговаться на шанхайском рынке и прикупить себе носки со скидкой, я же не пишу в СМИ статью о том, что "Китай присоединился к мировым санкциям против русских!"



Конечно, имеются случаи отказа в банковской или иной сфере – но это, опять же, чистой воды бизнес, и нежелание некоторых китайских банков и фирм попасть под американские санкции понятно. Однако все далеко не катастрофично, особенно на фоне ясного понимания самими китайцами: их зависимость от США обязательно выйдет им боком, необходимо вырываться из-под давления уже сейчас.



В неофициальных китайских СМИ терминология конфликта менее подконтрольна, однако и там критики нашей страны практически нет. Во всяком случае, я такие статьи не видел. Конечно, случаются и тут единичные случаи "белых ворон". Хайп есть хайп, и некоторые пользователи выкладывают свои фоточки с раскрашенными в желто-голубой цвет листочками бумаги в руках. Только вот беда – часто вверх ногами эти флажки-самоделки держатся. Это говорит о степени "вовлеченности" и "понимания" таких деятелей и вызывает насмешки над ними у остальных пользователей.



Социальная сеть "Вэйбо" полна постов и комментариев в нашу поддержку. Миллионы пользователей однозначно восхищаются и президентом России, и нашими войсками, и вообще российским народом. Путин – невероятно популярная личность в Китае, буквально образец решительного политика для многих местных.



Ко мне на шанхайских улицах, услышав русскую речь, неоднократно подходили китайцы, показывали большой палец или говорили: "Отличная работа!", "Путин молодец!" и "Русские – боевой народ!" Я говорю "подходили", потому что сейчас мы все второй месяц в жестком карантине из-за вспышки ковида. Улицы теперь пустые, а для местных сейчас актуальнее стала повестка питания и вообще выживания. Но даже в такие моменты они про нас не забывают и всячески пробуют поддержать. Они и раньше, еще в феврале, скупили все российские продукты, чтобы помочь нам экономически. И сейчас, в условиях сильно ограниченных поставок продуктов, не унывают и не бросают нас. Например, в WeChat в одном из сообществ по закупкам я увидел такой призыв: "Чтобы поддержать мир во всем мире и поддержать Россию, давайте скорее закажем путинское мороженое!" И заказали мороженое от российского производителя. Причем цены сейчас из-за сбоев в поставках задраны, но это людей не остановило.



Да, это может показаться наивным. Но, согласитесь, это и довольно трогательно – особенно если учесть, что к еде, к продуктам вообще китайцы относятся крайне уважительно и даже трепетно. По историческим меркам еще совсем недавно китайцы в качестве приветствия спрашивали друг друга: "Ты поел ли?" В том числе и поэтому к Украине и ее новым "друзьям-партнерам", пичкающим страну оружием, а не продовольственной помощью, у китайцев отношение весьма скептическое. В соцсетях полно горьких шуток о том, что циничные "западные друзья" Украины давно определили население ее страны на убой, поэтому и не хотят тратиться на гуманитарные конвои.



А вот за тем, как Россия налаживает жизнь на освобожденных территориях, как снабжает население необходимым и оказывает людям помощь, в том числе и раненым военнопленным, китайцы смотрят очень внимательно и с большой симпатией.



Относятся к нам тут тепло. У меня есть бейсболка с гербом и флагом России. Вчера в очереди на ежедневный ПЦР-тест в нашем жилкомплексе меня в ней увидел один из приехавших медработников. Подошел, поздоровался, уточнил – из России ли я. Получив утвердительный ответ, достал телефон, показал фото – он и его жена на Красной площади. Сказал, что у нас великая страна и великий народ. Руки друг другу мы пожать не могли – врач был в защитном костюме, да и не рекомендуется в связи с пандемией. Поэтому просто показали друг другу большими пальцами: все будет хорошо!



Русским в Китае быть не стыдно. Источник - Взгляд

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