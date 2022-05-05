 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.05.2022
14:59  Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times
13:32  Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев
13:30  В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:17  Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:15  Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов
13:14  Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
13:11  РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"

13:10  Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада
12:08  В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
11:08  Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов
11:05  КазРеформы. В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям
10:46  Псаки сменит в должности... вы угадали: чернокожая лесбиянка Жан-Пьер
10:22  Казпосол в Египте получил выговор от президента за идею переименовать Казахстан в Казахию
09:44  В совет директоров кыргызского Кантского цементного завода вошли 3 гражданина Узбекистана
09:04  Казахстанский "Банк ЦентрКредит" поглотил "Альфа-банк Казахстан"
09:01  Ракеты на крейсер "Москва" навели американцы, - хвастается CNN
08:50  Токаев посмертно присвоил звание Народных героев трем участникам Великой Отечественной
08:43  В Узбекистане теперь есть Национальная медиа-ассоциация
08:40  Карши. Оглашен приговор 26 убийцам спортсмена Элбека Рахимова
00:27  Вызовы и политические ожидания в Туркменистане: транзит состоялся, но изменений мало
00:19  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории). Ч. 1 - Н.Нуртазина
00:18  Сделка на совесть: как сохранение соглашения ОПЕК+ повлияет на рынок
00:13  Родители выпускников школ Туркменистана спорят о размере суммы на подарки учителям
00:10  Орбан заявил о неготовности Венгрии и ЕС ввести санкции против нефти из РФ
00:04  Через 20 лет после закрытия в Туркменистане возродили КВН "для сохранения русского языка"
Четверг, 05.05.2022
21:28  Президент Кыргызстана стал лучшим бомбардиром турнира по футболу. Роналдо курит
21:17  В Алматы переименовали акцию "Бессмертный полк" - в "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям")
21:13  Назначена дата конституционного референдума в Казахстане - 5/06
18:51  Казахстан отправил слышащего спортсмена на Сурдолимпиаду в Бразилии. Он выиграл золото
14:32  Узбекистан опроверг сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном
13:13  О временном правительстве Казахстана, - И.Галкина
13:04  В Алматы "закрывают" нацпата Мамая и его верную Мамайку. США "обеспокоены"
12:49  The National Interest: Запад "наказывает" Россию. Страдать будет весь мир
12:34  Для амбиций Эрдогана настал великолепный век, - А.Малашенко
12:24  Лишь бы не работать. Кырпрез Жапаров играет в футбольном турнире "Мурас"
12:21  Казахстанцы отныне смогут создавать общественные объединения из двух человек. А из одного?!
11:29  Байден и мир теней. Современный мир - это шутовское царство Пародии, - А.Елисеев
10:44  Разведданные США помогают украинцам убивать русских офицеров, - New York Times
10:38  Вернем Акмолинску название Астана! - посол Лама Шариф
10:34  Две палаты КазПарламента не могут придумать формулировку статуса Елбасы... елбасни, колбасни
10:28  Китай анализирует. США начали гибридную войну на два фронта, - Юрий Тавровский
10:26  Мир раскалывается вдребезги... Слава тебе, Господи! Аллах акбар! - Александр Проханов
09:17  Казахстан. Пришло время определяться, - Александр Ставер
09:15  Тигран Кеосаян официально станет персоной нон грата в Казахстане
09:09  Выгнанные из школ афган-девочки не хотят жениться, а хотят учиться...
08:37  Указ Путина заложил "газовую бомбу" под Европу
08:33  Забастовали рудокопы золотого рудника Иштамберди в Киргизии
08:31  Дележка Украины начала обретать реальные очертания, - "МК"
02:05  Пост-Украина: все сложно, - Дмитрий Выдрин
01:59  Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой, - Ростислав Ищенко
00:53  Казахстан рискует повторить украинские ошибки, - Р.Фахрутдинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:17 06.05.2022

Экс-депутат Бишкекского городского кенеша Хусей Маянху, ранее разыскиваемый по линии Интерпола, оправдан судами двух инстанций

Суды двух инстанций вынесли оправдательный приговор бывшему депутату Бишкекского городского кенеша Хусею Сулеймановичу Маянху.

Следственные органы предъявляли ему обвинения по ст. 183 ч. 3 («Легализация (отмывание) преступных доходов, организованная преступной группой в крупном размере) и ст. 166 ч.4 п.2 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса (редакция от 1997 года).

Решением Кара-Суйского районного суда от 19 ноября 2021 года Хусей Маянху признан невиновным за отсутствием в деянии состава преступления.

Судебная коллегия Ошского областного суда решением от 3 марта 2022 года приговор Кара-Суйского районного суда оставила без изменения.

В Верховный суд было подано представление прокурора отдела прокуратуры Ошской области У.Арстанбекова. Он просил отменить судебные акты 1 и 2 инстанции, и вынести в отношении Хусея Маянху обвинительный приговор.

Гражданин Маянху Хусей Сулейманович после событий 2010 года был объявлен в розыск по линии Интерпола. Тогда ему предъявили обвинения: незаконное присвоение денежных средств, злоупотребления властью со стороны сотрудника коммерческой организации, подделка документов и использование поддельных документов.

Маянху занимал пост председателя совета директоров ОАО «Кыргыз Темир». был депутатом Бишкекского городского кенеша, был первым заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуры Бишкекского городского кенеша. В 2010 году сложил полномочия.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651832220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  