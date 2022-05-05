Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация

|21:28 Президент Кыргызстана стал лучшим бомбардиром турнира по футболу. Роналдо курит
21:17 В Алматы переименовали акцию "Бессмертный полк" - в "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям")
21:13 Назначена дата конституционного референдума в Казахстане - 5/06
18:51 Казахстан отправил слышащего спортсмена на Сурдолимпиаду в Бразилии. Он выиграл золото
14:32 Узбекистан опроверг сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном
13:13 О временном правительстве Казахстана, - И.Галкина
13:04 В Алматы "закрывают" нацпата Мамая и его верную Мамайку. США "обеспокоены"
12:49 The National Interest: Запад "наказывает" Россию. Страдать будет весь мир
12:34 Для амбиций Эрдогана настал великолепный век, - А.Малашенко
12:24 Лишь бы не работать. Кырпрез Жапаров играет в футбольном турнире "Мурас"
12:21 Казахстанцы отныне смогут создавать общественные объединения из двух человек. А из одного?!
11:29 Байден и мир теней. Современный мир - это шутовское царство Пародии, - А.Елисеев
10:44 Разведданные США помогают украинцам убивать русских офицеров, - New York Times
10:38 Вернем Акмолинску название Астана! - посол Лама Шариф
10:34 Две палаты КазПарламента не могут придумать формулировку статуса Елбасы... елбасни, колбасни
10:28 Китай анализирует. США начали гибридную войну на два фронта, - Юрий Тавровский
10:26 Мир раскалывается вдребезги... Слава тебе, Господи! Аллах акбар! - Александр Проханов
09:17 Казахстан. Пришло время определяться, - Александр Ставер
09:15 Тигран Кеосаян официально станет персоной нон грата в Казахстане
09:09 Выгнанные из школ афган-девочки не хотят жениться, а хотят учиться...
08:37 Указ Путина заложил "газовую бомбу" под Европу
08:33 Забастовали рудокопы золотого рудника Иштамберди в Киргизии
08:31 Дележка Украины начала обретать реальные очертания, - "МК"
02:05 Пост-Украина: все сложно, - Дмитрий Выдрин
01:59 Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой, - Ростислав Ищенко
00:53 Казахстан рискует повторить украинские ошибки, - Р.Фахрутдинов
|Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:17 06.05.2022
Экс-депутат Бишкекского городского кенеша Хусей Маянху, ранее разыскиваемый по линии Интерпола, оправдан судами двух инстанций
Суды двух инстанций вынесли оправдательный приговор бывшему депутату Бишкекского городского кенеша Хусею Сулеймановичу Маянху.
Следственные органы предъявляли ему обвинения по ст. 183 ч. 3 («Легализация (отмывание) преступных доходов, организованная преступной группой в крупном размере) и ст. 166 ч.4 п.2 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса (редакция от 1997 года).
Решением Кара-Суйского районного суда от 19 ноября 2021 года Хусей Маянху признан невиновным за отсутствием в деянии состава преступления.
Судебная коллегия Ошского областного суда решением от 3 марта 2022 года приговор Кара-Суйского районного суда оставила без изменения.
В Верховный суд было подано представление прокурора отдела прокуратуры Ошской области У.Арстанбекова. Он просил отменить судебные акты 1 и 2 инстанции, и вынести в отношении Хусея Маянху обвинительный приговор.
Гражданин Маянху Хусей Сулейманович после событий 2010 года был объявлен в розыск по линии Интерпола. Тогда ему предъявили обвинения: незаконное присвоение денежных средств, злоупотребления властью со стороны сотрудника коммерческой организации, подделка документов и использование поддельных документов.
Маянху занимал пост председателя совета директоров ОАО «Кыргыз Темир». был депутатом Бишкекского городского кенеша, был первым заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуры Бишкекского городского кенеша. В 2010 году сложил полномочия.