Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация

13:17 06.05.2022

Экс-депутат Бишкекского городского кенеша Хусей Маянху, ранее разыскиваемый по линии Интерпола, оправдан судами двух инстанций



Суды двух инстанций вынесли оправдательный приговор бывшему депутату Бишкекского городского кенеша Хусею Сулеймановичу Маянху.



Следственные органы предъявляли ему обвинения по ст. 183 ч. 3 («Легализация (отмывание) преступных доходов, организованная преступной группой в крупном размере) и ст. 166 ч.4 п.2 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса (редакция от 1997 года).



Решением Кара-Суйского районного суда от 19 ноября 2021 года Хусей Маянху признан невиновным за отсутствием в деянии состава преступления.



Судебная коллегия Ошского областного суда решением от 3 марта 2022 года приговор Кара-Суйского районного суда оставила без изменения.



В Верховный суд было подано представление прокурора отдела прокуратуры Ошской области У.Арстанбекова. Он просил отменить судебные акты 1 и 2 инстанции, и вынести в отношении Хусея Маянху обвинительный приговор.



Гражданин Маянху Хусей Сулейманович после событий 2010 года был объявлен в розыск по линии Интерпола. Тогда ему предъявили обвинения: незаконное присвоение денежных средств, злоупотребления властью со стороны сотрудника коммерческой организации, подделка документов и использование поддельных документов.



Маянху занимал пост председателя совета директоров ОАО «Кыргыз Темир». был депутатом Бишкекского городского кенеша, был первым заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и архитектуры Бишкекского городского кенеша. В 2010 году сложил полномочия.