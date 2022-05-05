 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.05.2022
14:59  Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times
13:32  Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев
13:30  В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:17  Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:15  Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов
13:14  Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
13:11  РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"

13:10  Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада
12:08  В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
11:08  Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов
11:05  КазРеформы. В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям
10:46  Псаки сменит в должности... вы угадали: чернокожая лесбиянка Жан-Пьер
10:22  Казпосол в Египте получил выговор от президента за идею переименовать Казахстан в Казахию
09:44  В совет директоров кыргызского Кантского цементного завода вошли 3 гражданина Узбекистана
09:04  Казахстанский "Банк ЦентрКредит" поглотил "Альфа-банк Казахстан"
09:01  Ракеты на крейсер "Москва" навели американцы, - хвастается CNN
08:50  Токаев посмертно присвоил звание Народных героев трем участникам Великой Отечественной
08:43  В Узбекистане теперь есть Национальная медиа-ассоциация
08:40  Карши. Оглашен приговор 26 убийцам спортсмена Элбека Рахимова
00:27  Вызовы и политические ожидания в Туркменистане: транзит состоялся, но изменений мало
00:19  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории). Ч. 1 - Н.Нуртазина
00:18  Сделка на совесть: как сохранение соглашения ОПЕК+ повлияет на рынок
00:13  Родители выпускников школ Туркменистана спорят о размере суммы на подарки учителям
00:10  Орбан заявил о неготовности Венгрии и ЕС ввести санкции против нефти из РФ
00:04  Через 20 лет после закрытия в Туркменистане возродили КВН "для сохранения русского языка"
Четверг, 05.05.2022
21:28  Президент Кыргызстана стал лучшим бомбардиром турнира по футболу. Роналдо курит
21:17  В Алматы переименовали акцию "Бессмертный полк" - в "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям")
21:13  Назначена дата конституционного референдума в Казахстане - 5/06
18:51  Казахстан отправил слышащего спортсмена на Сурдолимпиаду в Бразилии. Он выиграл золото
14:32  Узбекистан опроверг сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном
13:13  О временном правительстве Казахстана, - И.Галкина
13:04  В Алматы "закрывают" нацпата Мамая и его верную Мамайку. США "обеспокоены"
12:49  The National Interest: Запад "наказывает" Россию. Страдать будет весь мир
12:34  Для амбиций Эрдогана настал великолепный век, - А.Малашенко
12:24  Лишь бы не работать. Кырпрез Жапаров играет в футбольном турнире "Мурас"
12:21  Казахстанцы отныне смогут создавать общественные объединения из двух человек. А из одного?!
11:29  Байден и мир теней. Современный мир - это шутовское царство Пародии, - А.Елисеев
10:44  Разведданные США помогают украинцам убивать русских офицеров, - New York Times
10:38  Вернем Акмолинску название Астана! - посол Лама Шариф
10:34  Две палаты КазПарламента не могут придумать формулировку статуса Елбасы... елбасни, колбасни
10:28  Китай анализирует. США начали гибридную войну на два фронта, - Юрий Тавровский
10:26  Мир раскалывается вдребезги... Слава тебе, Господи! Аллах акбар! - Александр Проханов
09:17  Казахстан. Пришло время определяться, - Александр Ставер
09:15  Тигран Кеосаян официально станет персоной нон грата в Казахстане
09:09  Выгнанные из школ афган-девочки не хотят жениться, а хотят учиться...
08:37  Указ Путина заложил "газовую бомбу" под Европу
08:33  Забастовали рудокопы золотого рудника Иштамберди в Киргизии
08:31  Дележка Украины начала обретать реальные очертания, - "МК"
02:05  Пост-Украина: все сложно, - Дмитрий Выдрин
01:59  Китай, как неизвестный член уравнения Третьей мировой, - Ростислав Ищенко
00:53  Казахстан рискует повторить украинские ошибки, - Р.Фахрутдинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:30 06.05.2022

"Стену памяти" открыли в честь героев Великой Отечественной войны в столице

Автор Шұғыла Тұрлыбек

В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в Нур-Султане прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, аким столицы Алтай Кульгинов, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны, сотрудники ведомства и военнослужащие Национальной гвардии.

Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и память о тех казахстанцах – сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину. Появление "Стены памяти" является важным событием, благодаря которому память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению, будет преумножена.



"Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, Правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султан за всестороннюю поддержку", – подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Отметим, что в Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 наших соотечественника – полными кавалерами ордена "Даңқ".

"Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства", – сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

"Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками", – поздравил аким города Алтай Кульгинов.

Проходят годы и десятилетия, а перед взором подрастающего поколения сохраняются яркие образы тех, кто обрел бессмертие, не пощадив жизни ради родной земли. Память о героизме людей того периода останется навсегда в сердцах людей, она будет воплощаться в книгах и песнях, монументах и мемориалах, в экспозициях музеев и названиях улиц.

Источник - Polisia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651833000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  