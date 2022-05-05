В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)

13:30 06.05.2022

"Стену памяти" открыли в честь героев Великой Отечественной войны в столице



Автор Шұғыла Тұрлыбек



В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в Нур-Султане прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел, передает корреспондент сайта Polisia.kz.



В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, аким столицы Алтай Кульгинов, министр внутренних дел Марат Ахметжанов, ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны, сотрудники ведомства и военнослужащие Национальной гвардии.



Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и память о тех казахстанцах – сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину. Появление "Стены памяти" является важным событием, благодаря которому память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению, будет преумножена.







"Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, Правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султан за всестороннюю поддержку", – подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.



Отметим, что в Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 наших соотечественника – полными кавалерами ордена "Даңқ".



"Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства", – сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.



Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.



"Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками", – поздравил аким города Алтай Кульгинов.



Проходят годы и десятилетия, а перед взором подрастающего поколения сохраняются яркие образы тех, кто обрел бессмертие, не пощадив жизни ради родной земли. Память о героизме людей того периода останется навсегда в сердцах людей, она будет воплощаться в книгах и песнях, монументах и мемориалах, в экспозициях музеев и названиях улиц.