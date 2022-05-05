Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев

13:32 06.05.2022

Россия начала новую революцию

Спецоперация на Украине должна положить конец затянувшейся гегемонии англосаксонского Запада



Александр Бочкарев



Год "сотворения мира" можно назвать довольно точно. Конечно, если речь идет о нынешнем миропорядке. Как пишет ректор Института международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь, современная капиталистическая система, которую возглавляют англосаксы, окончательно сформировалась в 1875 году. Под термином "англосаксы" нужно понимать Великобританию и США: что бы ни говорили тамошние политологи и власти, эти две страны всегда выступают как единое целое.



Кстати, свои характерные черты нынешнего миропорядка получил от обоих англосаксонских держав, в полном соответствии с национальной историей "отцов-основателей". От Великобритании, "славной" своим пиратским прошлым, система унаследовала крайнюю жестокость и жадность. Века колониализма вдолбили англосаксам глубочайшее убеждение о неравенстве народов. Англосаксы не видят себя без капитализма. Причем, вся экономика и политика, что и следует ожидать от столетия воюющих стран, "заточена" на войну и экспансию.



Экспансия, как отмечает Ян Гуанбинь, это природа англосаксонского общества, а война - основной образ жизни. Понятно, что мало кто хотел безропотно смириться с гегемонией жестокой, жадной и воинственной нации, расползшейся на оба полушария. Но стать настоящей сверхдержавой, создав тем самым двухполюсный мир, смог только Советский Союз. С первых дней своего существования СССР успешно противостоял мировой англосаксонской капиталистической системе. И только вопиющие ошибки своего собственного руководства разрушили первую Страну Советов: завоевать ее не мог никто.



Россию много раз пытались испытать на "прочность". Сразу после Великой Октябрьской революции Белую армию поддерживали иностранные войска. Британцы высадили десант в Мурманск, американцы, англичане и французы заняли Архангельск. Но интервентам скоро пришлось уйти.



Как писал в те годы Маяковский,

"…Им давали танки,

шиллинги и франки.

Их снабжала Лига.

Ну, а вышла… фига"



Тогда на Россию обрушились западные санкции. Они по своему размаху не уступали санкциям, наложенным на Россию США и Западом из-за нынешнего российско-украинского кризиса. Хуже того, речь в то время шла о выживании Советского Союза. Зарубежные аналитики наперебой считали дни и месяцы до краха молодого советского государства. Не тут-то было: ускоренная индустриализация и восстановление экономики быстро сделали СССР развитой страной, с которой нужно считаться. А победа Советского Союза во Второй мировой войне доказала, что после десятилетий одиночной борьбы Россия превратилась из отсталой сельскохозяйственной страны в сверхдержаву.



В результате, американским и британским политологам пришлось с грустью констатировать, что Советский Союз установил социалистический режим, противостоящий капиталистической системе, благодаря которой англосаксы безраздельно господствовали в мире более двухсот лет. Новый мировой порядок, что бы там не говорили западные политологи, оказался прочным, и даже распад СССР из-за недомыслия и предательства авторов злосчастной "перестройки" не смог его сломить.



Парадоксально, но дело Советского Союза живет и после его распада. "Без Октябрьской революции был бы социализм в Китае? Без социализма существовала бы такая разница между Китаем и другими развивающимися странами?", - задает вопрос Ян Гуанбинь. Тем временем, попытка интеграции России в западный мир закончилась провалом, расширением НАТО и, в конечном итоге, нынешней спецоперацией на Украине.



Здесь России пришлось столкнуться с другими ипостасями западного мира. Жадность и тягу к экспансии, благодаря которым англосаксы подмяли большую часть мира, дополнила воинственность и звериная жестокость. Соединенные Штаты на пару с Великобританией готовили Украину к нападению на республики Донбасса и, в конечном итоге, на Россию. Именно страны Североатлантического Альянса, в котором верховодят США, накачивают сегодня оружием режим Зеленского. Англосаксы, и никто иной, запрещают Киеву идти на переговоры с Москвой. А еще, устраивают кровавые провокации, заставляя нацистский режим воевать "до последнего украинца".



Впрочем, в такой политике Запада для России нет ничего нового. Наша страна в тяжелейших условиях, без поддержки извне и без достаточных ресурсов уже сумела один раз изменить мировой порядок, раз и навсегда отменив безраздельную гегемонию англосаксов. Москва сумеет поставить англосаксов "на место" и в этот раз. Благо, теперь у наших противников значительно меньше сил. Как пишет китайский ученый, США сами дискредитировали ту самую "мягкую силу", которая позволила им без единого выстрела завоевать Восточную Европу. Кто теперь поверит в "священную частную собственность", "свободу слова" и "равенство народов", если у россиян отбирают имущество, блогерам и прессе затыкают рот, а на русскоязычных по всему Западу идет настоящая охота? А что касается военной силы России, то с ней англосаксы считались еще годы правления Сталина…