Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times

14:59 06.05.2022

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая "тайно" покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Согласно сообщению, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации в Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из РФ.



"Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции", - пишет газета.

ЕС уже принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.