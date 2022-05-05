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Чанач-Сай. На границе с Узбекистаном убито трое кыргызских контрабандистов
15:08 06.05.2022

6 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Инцидент на границе. По факту гибели граждан Кыргызстана возбуждено дело

Стали известны подробности произошедшего сегодня на кыргызско-узбекской границе инцидента, в результате которого скончались трое граждан Кыргызстана.

Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР сообщает, что 6 мая в местности Чанач-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области прошла встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана.

Стороны представили свои версии.

Пограничный представитель Кыргызстана отметил, что в 50-55 метрах от линии госграницы на территории Кыргызстана обнаружены гильзы от патронов и следы крови, и потребовал объяснить причины нарушения госграницы пограничным нарядом Узбекистана и применения ими оружия в отношении граждан КР.

Кроме того, в 80 метрах от места гибели кыргызстанцев обнаружили 2 тонны селитры.

Пограничный представитель Узбекистана заявил, что пограничный наряд обнаружил граждан, занимавшихся контрабандой минеральных удобрений.

При попытке задержания правонарушителей, по словам пограничного представителя Узбекистана, они закидали камнями узбекских пограничников и пытались перетащить их на территорию Кыргызстана.

Узбекские военнослужащие применили оружие.

По итогам встречи, стороны договорились:

- запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников;

- провести дополнительные совместные занятия с личным составом по поведению пограничников на кыргызско-узбекской границе;

- определить порядок организации охраны госграницы на всех проблемных участках;

- провести разъяснительную работу с жителями приграничных территорий двух государств по недопущению конфликтных ситуаций.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, а также судебно-медицинскую, судебно-биологическую и судебно-баллистическую экспертизы. Ала-Букинским районным отделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту убийства трех граждан Кыргызстана.

Обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

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Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Инцидент на границе. Погибшие кыргызстанцы - члены одной семьи

Главы министерств иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана сегодня обсудили инцидент, который произошел на границе. Напомним, в результате применения оружия узбекскими пограничниками погибли трое граждан КР.

По данным внешнеполитического ведомства КР, стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий во избежание негативных последствий в районе границы, а также продолжить работу по укреплению и расширению кыргызско-узбекского сотрудничества на основе добрососедства и дружбы.

Стало известно, что во время ЧП погибли члены одной семьи - 48-летний мужчина и двое его сыновей, которым было 24 и 22 года.

Инцидент произошел в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались.

Источник - 24.kg
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