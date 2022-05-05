Китай назвал Украину "пушечным мясом" Запада

21:39 06.05.2022

Текст: Вера Басилая



Западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей, заявил министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.



"У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца", – цитирует "Известия" Лэ Юйчена.



Глава китайского МИДа предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. По словам дипломата, Украину используют в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей.



Ранее Китай обвинил НАТО в провоцировании конфликта в Европе.



До этого США поддержали намерение Киева "выдавить россиян" с востока Украины.



Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден "настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России", однако в последнее время "линии размылись, а риторика стала более резкой", пишет New York Times.



Газета ВЗГЛЯД писала, как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте.