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Повторение пройденного: в Армении протесты набирают силу
21:41 06.05.2022

Удастся ли на этот раз устоять Пашиняну

Ксения Мельникова

Уже больше недели в Армении продолжаются антиправительственные выступления, собирающие тысячи человек. В центре Еревана появились палатки, центральные улицы и магистрали столицы периодически перекрываются. Активисты недовольны позицией премьер-министра на переговорах с Азербайджаном по Нагорному Карабаху и требуют отставки политика. Многие сравнивают ситуацию с весной 2018 года, когда к власти пришел сам Никол Пашинян. Подробности - в материале "Известий".

"Армения без Никола"

"Задержаны 92 человека", - сообщили в полиции Еревана 5 мая. Протестующие - сторонники оппозиции, перекрывавшие улицы города и требовавшие отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Антиправительственные шествия, митинги и акции проходят в армянской столице ежедневно с 17 апреля. Демонстранты выкрикивают "Армения без Никола". Протесты начались после того, как глава правительства заявил в парламенте о необходимости "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и подписать соглашение о мире с Азербайджаном".

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Оппозиция обвинила премьера в том, что он якобы готов передать Нагорный Карабах под контроль Баку. Пашинян в свою очередь отвечает, что переговоры по Нагорному Карабаху провалил не он, а Серж Саргсян, который раньше был президентом, а потом главой правительства.

Акции стали другими

В последнее время акции протеста изменились: активисты периодически перекрывают центральные улицы Еревана и трассы, которые связывают города страны, помимо этого, в центре города появились палатки, что показывает готовность протестующих бороться и дальше. К этому прибавились бескровные, но при этом решительные штурмы административных зданий.

4 мая оппозиционеры собирались направиться к парламенту страны, где должен был выступать премьер, чтобы потребовать его отставки. В полиции опасались захвата здания. Однако этого не произошло - не демонстранты, а депутаты оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" во время правительственного часа потребовали отставки Пашиняна. Во время его ответа они демонстративно покинули зал заседания, выкрикивая "Никол - предатель!" и присоединились к протестующим.

Они дошли до здания МИДа, у входа в которое вице-спикеру Национального собрания Армении Ишхану Сагателяну полицейские позволили повесить на здание флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пока без особого интереса

Похожей тактики придерживались активисты в 2018-м, когда в результате к власти пришел Никол Пашинян. C рюкзаком за спиной он вышел из Гюмри и добрался до столицы, где при поддержке сотен тысяч сограждан сверг так называемый карабахский клан.

Отличие нынешних акций в том, что у протестующих нет единого лидера от оппозиции. Так, наиболее активно против Пашиняна выступают главы парламентских фракций "Айастан" и "Честь имею" Роберт Кочарян и Артур Ванецян. Они, к слову, называют акции протеста "последней битвой" с режимом Пашиняна. Однако, во-первых, между политиками есть серьезная конкуренция, а во-вторых, нельзя сказать, что они пользуются серьезной поддержкой избирателей.

Пока сложно сказать, насколько массовыми могут быть последующие акции. Так, 1 мая на площади Франции в Ереване собрались 15 тыс. активистов.

В целом в нынешней ситуации армянское общество пока не проявляет к акциям того же интереса, который был в 2018-м. К тому же власти стараются не допустить разрастания протестов, но при этом они избегают применения насилия, понимая, что это может привести к эскалации.

В самом Нагорном Карабахе вначале тоже заговорили о предательстве Пашиняна, однако демонстрации не особо поддержали.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что пока довольно сложно сказать, как далеко могут зайти протесты.

Главное - это число протестующих

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Поражение Еревана в нагорно-карабахской войне осенью 2020-го привело к внутриполитическому кризису в Армении, отмечает в беседе с "Известиями" востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян.

- Доверие к правительству было подорвано, а это активизировало процесс падения популярности Пашиняна и его партии. С ноября 2020 года начались протестные акции, которые дважды достигали своего пика - в декабре 2020-го и феврале 2021 года, потом шли на спад. Сильная волна протестных акций снова началась с апреля этого года, после заявления Пашиняна о необходимости "опустить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха". Эти протестные акции, шествия, митинги - самые масштабные начиная с 2018-го. Причиной начавшейся волны протестов стали вовсе не социальные проблемы, - пояснила политолог.

По мнению эксперта, граждане Армении участвуют в акциях, так как недовольны внутренней политикой Пашиняна в вопросах культурно-национальных ценностей и, самое главное, внешней политикой премьера.

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- Особенно они не поддерживают позицию правящей силы Армении в отношении Турции и Азербайджана, в вопросе разрешения нагорно-карабахского конфликта. Протестующие озабочены будущим Армении и Арцаха (так в Армении называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. - Ред.). Они не сплочены вокруг конкретной личности. Число протестующих растет. Результативность и перспектива этих акций зависят от того, насколько большое число людей к ним присоединится. Правящая сила во главе с Пашиняном, в свою очередь, использует разные рычаги давления на общество, стараясь любой ценой сохранить власть, - пояснила Алексанян.

Схожей точки зрения придерживается и политический обозреватель ИАЦ VERELQ Айк Халатян.

- Протесты начались после того, как стало понятно, что действующая армянская власть готова значительно снизить планку требований по будущему статусу Нагорного Карабаха. Судя по заявлениям Пашиняна и его однопартийцев, фактически для них уже не проблема видеть Нагорный Карабах в составе Азербайджана в случае соблюдения ряда условий. Это вызвало возмущение общественности и оппозиции, которые решили, что лишь смена власти в Армении может спасти Арцах. Кстати, в самом Арцахе власти и общество также возмущены этим, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".

По словам политолога, удастся ли Пашиняну удержаться у власти, зависит от того, насколько смогут организаторы акций протеста расширить число участников.

- Протесты серьезные, многотысячные, власти это понимают, о чем свидетельствует большая сконцентрированность полиции в Ереване, но при этом нет критической массы, которая может привести к смене власти. Так что будущее Пашиняна во власти зависит от того, сможет ли оппозиция собрать эту критическую массу, - уверен Халатян.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651862460


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