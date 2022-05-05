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Европейский драп из России: Китай, Индия, Турция получают широкое "окно возможностей", - К.Ольшанский
21:43 06.05.2022

Европейский драп из России: Китай, Индия, Турция получают широкое "окно возможностей"
Вашингтон не всесилен. В каких странах дали понять США, что они им не указ

Константин Ольшанский

Паническое бегство из России крупных западных компаний открывает широкое "окно возможностей" для бизнеса из дружественных стран - Китая, Индии, Турции, Ирана. Все они с большой охотой готовы занять рыночные ниши, очистившиеся от западных фирм и фирмочек.

Те, кто не сбежал, уже хорошенько заработал

Американские и европейские издания с сочувствием рассказывают о том, какие огромные финансовые потери несут компании, вынужденные покинуть рынок России. Впрочем, есть и обратные примеры. Более гибкие и дальновидные европейцы, которые сумели договориться с российскими инвесторами, не только не понесли издержек, но даже и сумели получить немалую прибыль.

Правда, таких компаний пока единицы, подсчитали исследователи из Йельской управленческой школы. Можно вспомнить французский финансовый конгломерат Societe Generale: его акции подскочила на 5% после того, как компания объявила, что покидает Россию. Правда, ради этого компании пришлось списать 3,4 миллиарда долларов. Свой российский бизнес - "Росбанк" - французы продают группе "Интеррос" Владимира Потанина.

Потанин, в отличие от многих его коллег по цеху (например, владельца "Альфа-банка" Михаила Фридмана) не оказался под персональными санкциями западных стран. Именно поэтому сделка по продаже "Росбанка" прошла для французов без сучка, без задоринки.

Исследователи из Йельской управленческой школы отмечают, что подобных примеров единицы. Многие крупные компании, оставшиеся в России, столкнулись, прежде всего, с репутационными издержками: агрессивно русофобская общественность давит даже на известные и популярные бренды. Из-за этого акции многих компаний, которые остались в России, упали на 15−30%, хотя ключевые рыночные индексы с момента начала спецоперации сократились всего на 2−3%.

Впрочем, паническая и неадекватная реакция финансовых рынков была особенно заметна в первые недели после начала спецоперации. Затем экономическая ситуация стабилизировалась.

То есть, отмечают исследователи, те западные компании, которые стоически пережили последние месяцы и не стали подвергаться панике и бежать из России, уже практически вернули потерянную капитализацию.

Рвать с Россией не хотят ни "Ашан", ни "Армани"

Компании, получающие большую часть своих доходов из России, не принимали скоропалительных решений об уходе с рынка. Скажем, в исследовании упоминается, что из России не стали уходить 20 французских компаний, таких как производители одежды Lacoste и LaRedoute, производитель белья Etam, производители косметики Dessange и Laboratoire Servier производители электротехнических товаров Legrand и многие другие.

Ни одна из них не только не заявляла об уходе из России, но даже о сворачивании операционной деятельности. Французский BlaBlaCar, который якобы ушел из России, на самом деле остался в стране, хотя и остановил новые инвестиции.

Французские компании, которые производят в России продукты питания, проявили социальную ответственность. Так, компании Bonduelle и Groupe Le Duff полностью сохранили российский бизнес, Danone приостановил все инвестиционные проекты, но продолжает производство молочной продукции.

Косметологический гигант Sanofi заморозил все расходы на рекламу и продвижение и привлечение новых пациентов. При этом компания продолжает клинические испытания, она не отказывается от медицинского обеспечения и лечения текущих пациентов.

Любопытно, например, что торговые сети трех крупных брендов - Auchan, Leroy Merlin и Decathlon - принадлежат одной группе Mulliez. При этом магазины Auchan и Leroy Merlin продолжают бесперебойно работать в России, а вот у Decathlon возникли проблемы. Спортивные магазины закрываются, но вовсе не из-за санкций или пресловутой "культуры отмены", а из-за сбоев в поставках из Франции (в ассортименте Decathlon основную долю составляет не российская продукция).

Причем, что важно, продолжение работы французских компаний в России - это установка не бизнеса, а властей. Еще в начале марта в Елисейском дворце президент Эмануэль Макрон собрал крупнейших бизнесменов, компании которых работают в России, и дал установку: не уходить из России.

Когда политики рулят бизнесом, экономика рушится

Не спешат уходить из России и многие крупные итальянские компании, выяснили экономисты. Продолжают работать такие крупные потребительские бренды как Geox, Bennetton, Calzedonia, Diesel и Armani.

Все-таки влияние злобного общественного мнения на крупный бизнес в Италии значительно ниже, чем в других европейских странах. Французский и итальянский бизнес, увы, стоит особняком среди западного.

Из России массово бегут немецкие компании (остаются на российском рынке пока 8 крупных производителей, подсчитали в Йельской управленческой школе, в том числе Metro, Globus, Hoffmann, Liebherr) или испанские (остались 5 компаний, в том числе узкопрофильные и малоизвестные Grupo Fuertes, Maxam, Sodeca).

Позорно сбежали из России и большинство канадских, британских или американских компаний, работающих на самых разных рынках - от энергетического до продуктового. Не испугала их ни потеря миллиардных вложений, ни немилосердная потеря россиянами привычных продуктов и сервисов.

Вот что бывает, когда политика превалирует над экономикой. Радует лишь одно - скоро очистившиеся от токсичного западного бизнеса займут компании из дружественных стран.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651862580


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