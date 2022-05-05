Зачем горе-олигарх "Бутя" (Б.Абилов) вернулся в Казполитику

21:46 06.05.2022

Булат Абилов: купоны "Бутя капитал", выборы-2024, связь с Нигматулиными, оппозиция в Казахстане



Казахстанский бизнесмен и общественный деятель Булат Абилов рассказал главному редактору Orda.kz Гульнар Бажкеновой, что сподвигло его вернуться в политику после девяти лет молчания.



Он сообщил, планирует ли баллотироваться в президенты в 2024 году, зачем Нурсултан Назарбаев предлагал ему "сотни миллионов долларов", какой была казахстанская оппозиция в 90-ых и какая она сейчас. Также гость ответил на вопрос о возможности возвращения в Казахстан лидера оппозиции в изгнании Акежана Кажегельдина и опального бизнесмена Мухтара Аблязова.



