Шаткая стабильность и долговременная неопределенность в Афганистане, - А.Князев

21:48 06.05.2022

Шаткая стабильность и долговременная неопределенность в Афганистане



Владислав ЮРИЦЫН



Востоковед Александр Князев о значении регионального консенсуса по признанию правительства в Кабуле для безопасности Центральной Азии



