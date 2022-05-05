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Запад хочет подорвать отношения России и Индии
21:50 06.05.2022

Камран Гасанов
старший преподаватель РУДН

Администрация Джозефа Байдена оказывает давление на всех сколько-нибудь весомых игроков в мировой политике и экономике, чтобы сподвигнуть их на присоединение к антироссийским санкциям и не дать России возможность компенсировать "уход Запада" наращиванием связей с третьими странами.

Живой и наглядный пример стараний Запада изолировать Россию от глобального рынка – Индия. Сразу четыре ведущие страны НАТО за последний месяц провели переговоры с индийскими властями. 12 апреля в Нью-Дели прилетели глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Остин на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД и Минобороны Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом объявил, что две страны запустят обмен данными в сфере космической обороны и будут сотрудничать в киберпространстве, проводя совместные учения.

Увеличивая свои военно-космические связи с Индией, американские министры рассчитывают ослабить российско-индийские отношения. Менее чем за две недели до их визита в Нью-Дели прибыла российская делегация, также в составе глав МИД и Минобороны. На переговорах с индийцами Сергей Лавров обсуждал создание альтернативной SWIFT платежной системы для оплаты взаимной торговли в рупиях и рублях. После начала эскалации на Украине Индия увеличила закупки российской нефти. Если за весь 2021 год ее импорт составил 16 млн баррелей, то за два месяца украинской спецоперации Индия купила у России уже 13 млн баррелей, справедливости ради ­– с 20-процентной скидкой.

На встрече тет-а-тет Блинкен и Остин избегали резких заявлений. Они не требовали у Индии отказаться от российской нефти, но надеялись на какие-то преференции со стороны индусов в обмен на укрепление связей с США. "Индия должна принимать свои собственные решения о том, как она подходит к этому вызову", – сказал Блинкен. При этом он косвенно намекнул на то, что США ждут от Индии хоть какого-то давления на Россию. Вашингтон считает "важным, чтобы все страны, особенно те, у кого есть рычаги влияния, оказали давление на Путина, чтобы он прекратил войну". Блинкен призывает демократии "стоять вместе" и "говорить единым голосом, защищая ценности, которые мы разделяем". Индию, в отличие от Китая, американское руководство считает демократической страной.

Лидер США Джозеф Байден действует более беспардонно. 11 апреля на видеоконференции с премьером Индии Нарендрой Моди он открыто попросил коллегу не увеличивать закупки российской нефти.

Наравне с американцами в борьбу за Индию включилась ее бывшая метрополия. 31 марта в поисках более тесных британо-индийских связей и накануне визита в Нью-Дели Сергея Лаврова, туда прибыла глава Форин-офиса Элизабет Трасс. Она вернулась в Лондон с пустыми руками. Великобритания попытала счастье во второй раз: 21 апреля в Индию пожаловал лично премьер-министр Борис Джонсон. На этот раз британцы добились большего. Джонсон объявил об установлении "нового и расширенного" партнерства в обороне и безопасности. Британец всячески хвалил и задабривал коллегу, называя Индию "крупнейшей демократией" и предлагая ей совместную разработку нового истребителя. Последний шаг – сенсационный, учитывая, что Запад всячески старался не допускать бывшую колонию к современному вооружению.

Учитывая, что Индия – исторически является рынком сбыта российского оружия, британцы хотят нанести удар по России и в сфере ВПК. Они готовы выпустить генеральную экспортную лицензию для Индии, что позволит экспортерам ускорить поставку военного оборудования в эту страну. Такие разрешения британцы выдавали лишь США и членам ЕС. Осенью 2022 года Джонсон намерен заключить торговое соглашение между Индией и Великобританией.

Но убедить Моди повлиять на Путина у Джонсона тоже не вышло. Индийский премьер ограничился тем, что призвал к "необходимости немедленного прекращения огня на Украине и использования диалога и дипломатии для решения вопросов". Экономические рычаги для реализации этих целей Моди пускать в ход не готов. В посольстве Британии за Моди додумывал Джонсон, сказав: "Индийцы хотят мира. И они хотят, чтобы русские ушли. И я с этим полностью согласен".

После англосаксов за дело принялись лидеры ЕС – Германия и Франция. 2 мая Моди приняли в Германии. Приняли как следует, с воинскими почестями. Шольц не стал раздражать коллегу и любезно согласился на просьбу не допускать на встречу журналистов, готовивших острые вопросы по Украине. Канцлер призвал Индию к более тесному сотрудничеству, не критикуя ее позицию по спецоперации. "Мы должны рассматривать демократию как дело человечества, которое нас объединяет и за которое мы несем ответственность", – сказал он. Авансом за возможную солидарность Индии с Западом ФРГ пообещала выделить до 2030 года около 10 млрд евро на совместные проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и защиты климата. Моди и Шольц подписали всеобъемлющее соглашение по миграции и 14 деклараций о намерениях, включая сотрудничество в использовании "зеленого" водорода. В тот же день бундесправительство преподнесло Индии еще один "подарок" – страна все-таки будет приглашена на саммит G7, который пройдет 26-28 июня в баварском Эльмау.

Объятиями (в прямом и переносном смысле этого слова) Моди встретил и французский президент Эммануэль Макрон. 5 мая МИД Франции поспешил объявить, что две страны достигли "широкого понимания позиций друг друга" по ситуации на Украине. Более того, в сообщении Елисейского дворца сказано, что Дели и Париж "безоговорочно осудили убийство мирных жителей на Украине и призвали к немедленному прекращению боевых действий". В понимании французских властей это значит осуждение России, но у Индии к этому неоднозначное отношение. Поэтому та часть заявления, где говорится о "незаконной и неспровоцированной агрессии против Украины", осталась без подписи Нарендры Моди.

Анализируя переговоры представителей США, Британии, Германии и Франции с Индией, можно прийти к выводу, что это скоординированная политика стран НАТО и Евросоюза по внесению раскола в индо-российскую дружбу и партнерство. Список переговоров с Индией не ограничивается четырьмя странами. В Нью-Дели побывали также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, министры иностранных дел Польши, Португалии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии. Между визитами в Берлин и Париж Моди посетил Данию, где принял участие во втором индийско-скандинавским саммите совместно с премьерами Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии.

Определенные намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре Индии для создания "антироссийского фронта", то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. В последние годы обострились территориальные споры между КНР и Индией. ЕС все больше склоняется к антикитайской политике Байдена. Поэтому единый фронт против Китая в составе США, ЕС и Индии возможен. При этом помощь в противостоянии Пекину не обязательно перевешивает выгоды для Индии от партнерства с Россией. Растущая индийская экономика нуждается в нефти и газе, а ее Европа и США предоставить не могут.

Нью-Дели с благодарностью будет принимать "дары" Запада в виде кооперации в области высоких технологий, обороны, ВИЭ и цифровизации, но не в ущерб своей многополярной политике, подразумевающей диалог и партнерство со странами БРИКС, прежде всего с Россией.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651863000


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