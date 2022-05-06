Азиатские игры 2022 года отложили на неопределенный срок

21:53 06.05.2022

19-е Азиатские игры 2022 года в Ханчжоу перенесены



После консультаций с соответствующими сторонами Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии сегодня принял решение о том, что 19-е Азиатские игры 2022 года в Ханчжоу, которые первоначально планировалось провести с 10 по 25 сентября этого года, будут отложены, а название и логотип событие останется без изменений.



Новая дата будет объявлена ​​Олимпийским советом Азии, Олимпийским комитетом Китая и Азиатским организационным комитетом Ханчжоу на основе консенсуса.



С момента получения права на проведение 19-х Азиатских игр в 2022 году под руководством и с помощью Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета Китая все стороны в нашей провинции активно преодолевали последствия эпидемии и способствовали плавному развитию подготовка к Азиатским играм.



При поддержке и руководстве Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета Китая мы приложим совместные усилия и продолжим хорошо выполнять все подготовительные работы.



Мы верим, что отложенные Азиатские игры в Ханчжоу в конечном итоге увенчаются полным успехом.



6 мая 2022 г.