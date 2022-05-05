Как и чем нам обустроить украину. Часть 2 - Игорь Стрелков

00:50 07.05.2022 Игорь Стрелков

05 май 2022



Поскольку многие читатели моей страницы далеко не всегда имеют возможность/желание просматривать предыдущие статьи и материалы, то совсем коротко сообщу, что первая часть касалась единственно-возможной (для достижения победы) политической стратегии в отношении т.н. "украинского государства".

Отмечу также, что я прекрасно понимаю тот факт, что любые планы по "разделу и интеграции" существующего де-факто (и, к сожалению, де-юре) этого а-приори антирусского "государственного образования", - могут быть достигнуты только после нанесения ему разгромного военного поражения и его полной безоговорочной капитуляции. То есть - после ОСВОБОЖДЕНИЯ украины от симбиоза внешней и внутренней оккупации нацистско-либеральным режимом. А хочется такого освобождения сейчас значительной части доведенного пропагандой до состояния "полу-зомби" населения украины (в том числе русско-говорящей) или нет - меня волнует в последнюю очередь. Немцы тоже в 1939-45 годах отчаянно не хотели освобождения от власти Гитлера и чрезвычайно упорно сражались против.

Если капитуляции/бегства заграницу и освобождения не получится (по любым причинам - по военным или политическим - без разницы), то все мной написанное останется "пшиком", в чем прекрасно отдаю себе отчет. А о последствиях такого поражения для самой РФ - писал в предыдущей части.

Однако данный факт не означает, что все действия по "обустройству" освобожденных территорий следует (как это делали российские военные власти в первые недели операции) "откладывать на потом". Отнюдь нет! Без постоянных, настойчивых, своевременных и твердо основанных на принципах указанной стратегии мероприятий - победа пусть и возможна, то с гораздо бОльшим трудом и жертвами (а их и так уже есть и еще будет очень немало).



2.1

Итак, исходя из стратегии полной ликвидации антирусского "украинского государства", необходимо определить последовательность практических военно-политических и политических действий, которые по-этапно ("с бухты-барахты" и "кое-как" можно только все испортить) приведут нас к данному результату.



Этап 1. Налаживание государственного управления уже освобожденных территорий и тех, которые будут освобождены в будущем.

Имеется три рабочих варианта (вариант "оставить все в подвешенном состоянии "на потом", который имеет место сейчас по принципу стратегии "на авось", - вообще не рассматриваю).



Первый - это формирование временного (альтернативного киевскому) правительства для "всей" украины. Которое создаст собственные органы власти и управления - как для уже контролируемых территорий, так и для тех, которые планируются к освобождению. Данному правительству (сформированному из полностью лояльных РФ людей и никак иначе) должна быть перераспределена некоторая часть полномочий, касающихся административного и хозяйственного управления тыловыми районами. С этим-же правительством должна УЖЕ начинаться проработка правовой базы для последующего объединения с РФ в состав обновленного Союзного Государства, чтобы к моменту освобождения всех основных территорий бУ - такие договора УЖЕ были-бы заключены и ратифицированы.

На мой взгляд - вариант вполне "рабочий", хотя и лично мне не очень симпатичный (не только в плане личных взглядов и убеждений, но и в практическом смысле, поскольку предусматривает формальное сохранение "украины" в качеств некоего государства, что несет неизбежные угрозы в будущем, подобные тем, что оказались реализованы в 1991 году при распаде СССР).



Второй. - "Дробление" бУ на ряд "государственных образований" (тоже - прямо сейчас). В двух "под-вариантах": 1) создание ДВУХ крупных псевдо-государственных образований - Новороссии и Малороссии - с теми-же самыми функциями и задачами, что и при вышеуказанном первом варианте; 2) формирование "народных республик по-образцу ДНР и ЛНР" в каждом освобожденном регионе. Опять-же - только с промежуточными целями (с последующим вхождением в РФ после проведения референдумов или вообще без оных.



И "наплевать на полит-корректность" - - в Мире все так поступают, когда возможно и выгодно, а "международного признания" воссоединения де-юре нам все равно не дождаться в ближайшие десятилетия).

Второй вариант мне представляется более оптимальным (и - что важнее - более приемлемым для кремлевских властей), не смотря даже на собственную личную приверженность к "Проекту Новороссия".



Третий вариант (самый маловероятный в практическом смысле при действующих властях РФ): прямое присоединение к РФ всех территорий по мере их освобождения. В котором масса своих "плюсов" и "минусов".



"Плюсы" объективны и их больше:

- не создается дополнительных "прокладок" (а каждая "прокладка" потенциально не менее коррупционна и своекорыстна, чем нынешние власти ЛДНР) между регионом и Москвой;

- Москва на прямую берет ответственность за все происходящее и это потребует "чесаться" гораздо интенсивнее, чем при наличии безответственных "симулякров-прокладок";

- у населения и потенциально-пророссийских элементов в его составе будет меньше поводов ожидать предательства со стороны прославленных (в этом плане) кремлевских небожителей.

- И многое другое.



"Минусы" субъективны, но от этого не менее неприятны. Главный - Москва может послать "управлять и володеть" во вновь приобретенные регионы далеко не самые лучшие кадры, поскольку сама нормальными кадрами не просто "небогата", но гораздо хуже... Меня дрожь берет, когда я думаю о том, что Херсон, Одессу, Николаев, Харьков и Екатеринослав (нынешний Днепр) возглавят убогие ворюги и абсолютно недееспособные бездари (кроме как заливисто врать и лизать задницу Путину ничего не умеющие) типа Дегтярева, Саблина, Бородая, Водолацкого и т.п. Впрочем, глядя на то, какие "местные ценные кадры" руководят в ЛДНР - "хрен редьки не слаще" и эту проблему не решить без "общероссийской большой чистки". При этом учитываю, что "качество" нынешних "украинских кадров" вряд ли сильно выше, так что особой разницы население почти не заметило-бы... но в мирное время, а в военное (со всеми прилагающимися проблемами) - конечно будет ждать совсем другого. Поскольку "работать себе на карман" в мирное время в относительно спокойном регионе и в военное - в регионах разоренных и разгромленных - "две большие разницы".

Второй существенный "минус" (связанный тоже, на самом деле, с вопросом "кадров") - тот, что вновь назначенные извне власти могут рассматривать регион управления, как "данный во временное кормление" (тогда как местным чиновникам и их родственникам в нем все-таки надо жить). Но тут уж ничего не поделаешь... Чем в этом отношении отличается такой "варяг", как Бородай, от такого "местного", как Пушилин? Да ничем... Оба будут мечтать о вилле "на Новой Риге" и не более того.



В любом случае, мои рассуждения являются чисто теоретическими.



В современной обстановке я бы лично и с военно-практической точки зрения, пожалуй выбрал бы (подчеркиваю - "под себя" - то есть при условии, что имел бы прямое влияние на обстановку) Вариант-2.

Почему - напишу в следующей части.



* * *



КАК... продолжение



2.2



Итак, обосновываю - почему из трех выше- (на странице - ниже-) изложенных вариантов мне (подчеркиваю - на данный момент!) симпатичнее всего второй, предусматривающий "переформирование" т.н. украины путем создания в тылу российских войск сразу двух центров "непризнанных республик": Малороссии и Новороссии.

Аргументы следующие:

Надеяться на то, что в Кремле будут настолько решительны, чтобы присоединять освобожденные территории по частям прямо к РФ - мизерны. Учитывая наличие у нас влиятельнейшей группировки "примиренцев" (читай - предателей, которые "спят и видят" как-нибудь побыстрее "слить" ВОЙНУ и договориться с "партнерами" на любых условиях, в том числе путем замаскированной капитуляции) - ждать подобных шагов, мягко говоря, сложно.



А вот вариант (№ 1), при котором в Москве с опозданием более чем на 8 лет все-таки "родят" правительство "единой пророссийской демилитаризованной украины", укомплектовав его какими-нибудь откровенными уродами типа Медведчука (а то и им самим, выменянным на тысячи пленных боевиков) - относительно реален. При чем - я согласен, что даже такое (в целом - не шибко разумное по указанным выше причинам) решение будет для кремлевских "шагом вперед", но для русских патриотов Новороссии - наоборот, "ударом ниже пояса".

Почему? - Да потому, что за исключением Донбасса (его судьба в Москве уже, по всей видимости, определена и готовятся мероприятия по полной интеграции ЛДНР в состав РФ... осталось их только полностью освободить, что оказалось делом очень непростым) - под "общеукраинскую повестку" снова попадут и уже освобожденный Херсон, и еще только ждущие освобождения Харьков, Екатеринослав, Николаев, Кривой Рог, Запорожье и Одесса.

Дело в том, что ЛЮБОЕ "общеукраинское" правительство (даже перемещающееся в обозе российских войск) будет претендовать на "универсальный подход" ко всем регионам бУ и ориентироваться не только и не столько на жителей регионов с русскоговорящим населением, но и на "всех остальных". А как показала практика четверть-векового существования бУ до 2014 года - в результате интересами и стремлениями жителей Новороссии ВСЕГДА ЖЕРТВОВАЛИ в пользу того, чтобы "нравиться" не только даже Киеву и Чернигову, но и Львову с Волынью. Тот-же самый Януковощ (последыши которого наверняка появятся в таком "правительстве") регулярно именно так и поступал, исходя из нехитрого соображения: "русские и так никуда не денутся, а хорошо-бы понравиться и тем, которые "щирые".

Между тем - в условиях войны (которая явно закончится не завтра) - появление в Херсоне или Мелитополе (больше пока негде) такого вот "всеукраинского" правительства, натужно и с ошибками делающего заявления на "державной мове" - демотивирует местный русский актив

не меньше, чем артиллерийские обстрелы и диверсионно-террористические акты "уважаемых партнеров". Поскольку у каждого русского патриота Новороссии возникнет закономерный вопрос: "А на кой ляд вообще устроили эту войну? Чтобы поменять нам одних "украинцев" на других таких-же?"



А вот создание "двух раздельных правительств" - Новороссии и Малороссии - эту проблему сняло-бы если не целиком, то частично.



Во-первых потому, что комплектовать власти Новороссии хоть как - но пришлось-бы в основном местными уроженцами. А это - хорошая карьерная перспектива для множества представителей местных элит и, следовательно, поддержка с их стороны. Во вторых, - простым одесситам и харьковчанам тоже стало-бы ясно, что натужно коверкать собственный язык в магазинах, школах, больницах и органах власти им уже больше никогда не придется. - Пустячок, а приятно. В третьих - "региональный сепаратизм" против Киева существовал в этих регионах всегда. Дать ему оформиться на государственном уровне - получить дополнительную поддержку еще части региональных общественных и бизнес-элит. В третьих, после победоносного (напомню - другие варианты мною не рассматриваются) завершения войны созданные под эгидой правительства Новороссии органы власти, а также вооруженные и правоохранительные военизированные формирования - имели-бы перспективу интегрироваться в будущую Россию/Союзное Государство гораздо быстрее, чем территория освобожденной Малороссии. Просто потому, что на подавляюще-русскоязычных территориях порядок и безопасность в любом случае будут восстановлены БЫСТРЕЕ, чем в Киеве или, тем более, Тернополе с Ровно. Что (скорейшее восстановление нормальной жизни), кстати, само по себе - немаловажный аргумент, если не наипервейший для абсолютного большинства обывателей.

Ну и, наконец, создание именно такого правительства прямо сейчас - уже скоро (при надлежащих усилиях) позволит получить дополнительные резервы для российских вооруженных сил и правоохранительных органов. Хотя-бы на Херсонщине и в южной части Запорожья.



А что касается правительства Малороссии - то его пока лучше было-бы "забазировать" где-нибудь в Крыму или в ЛДНР. На территории которых претендовать уже не получится. Что, впрочем, не должно превратить данные структуры в "чисто-марионеточный симулякр", так как реальных задач на них должно быть возложено очень много еще до нового Освободительного Похода. Первейшей задачей такого правительства стала-бы разработка и организация пропаганды, нацеленной на контролируемые нацистами области, создание организационных структур для ее проведения. Кроме того, логично было-бы сделать "ялтинское (условно) правительство" базой для формирования будущих областных и городских (для крупных городов) администраций, приступающих к своим обязанностям сразу с вступлением российских войск на территорию соответствующих регионов. Ну и Штаб Партизанского Движения Малороссии точно не помешал-бы... хотя (естественно) подчинялся-бы он не этому правительству, существуя при нем формально, но определенную легитимность и какую-то часть "полевых" кадров от него получил-бы.



На нынешнем этапе боевых действий в первую голову надо думать о создании именно Новороссии, но и о Малороссии забывать тоже ничуть не следует. По-хорошему, все мной изложенное надо было делать еще "поза-поза-вчера", но (по уже не раз изложенным причинам) - не сделано НИЧЕГО полезного. Строго наоборот - на сей день "партнеры" перекочевали из Минска в Стамбул, оставшись при этом (в глазах кремлевских... говорят - они обижаются на "гномов") столь-же "легитимными властями украины", каковыми и были до 24 февраля текущего года.

Игорь Стрелков Источник - istrelkov.ru

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