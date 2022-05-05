 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.05.2022
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Четверг, 05.05.2022
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Власти Херсонской области бывшей Украины объявили о намерении войти в состав России
06:04 07.05.2022

Текст: Василий Федорцев
По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.

"Мы намерены жить в составе РФ и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей", - сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Херсонская область, как отметил замглавы военно-гражданской администрации, готова в случае необходимости поднять вопрос о включении в состав РФ. "Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", - подчеркнул он.

Источник - rg.ru
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