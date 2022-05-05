Власти Херсонской области бывшей Украины объявили о намерении войти в состав России

06:04 07.05.2022

Текст: Василий Федорцев

По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.



"Мы намерены жить в составе РФ и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей", - сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.



Херсонская область, как отметил замглавы военно-гражданской администрации, готова в случае необходимости поднять вопрос о включении в состав РФ. "Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", - подчеркнул он.