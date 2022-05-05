Все лезут и лезут. Казахстан усиливает охрану границы с Киргизией

08:06 07.05.2022

6 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Казахстан усилит контроль на границе с Кыргызстаном из-за нарушений



В грузовом транспортном средстве, следовавшем из Кыргызстана, выявили более 1,1 миллиона поддельных акцизных марок Беларуси. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов Казахстана.



В ведомстве напомнили, что работа по сокращению теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызстаном проводится постоянно. Достигнутые договоренности по обеспечению кыргызской стороной наличия электронных счетов-фактур на перевозимый товар направлены на вывод из тени экспортируемых товаров и ослабление контрольных мер со стороны Комитета государственных доходов.



"Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности Кыргызстана, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют серые схемы ввоза в Казахстан незаявленного и контрафактного груза. К примеру, 28 апреля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из КР, выявили более 1,1 миллиона поддельных акцизных марок Беларуси. Материалы по делу переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области", - говорится в сообщении.



Кроме того, в машине нашли более 2 тысяч единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).



В Комитете госдоходов отметили, что после ослабления контроля на границе существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызстана майнингового оборудования и электронных сигарет. По документам они должны проследовать в Россию транзитом через Казахстан.



"В апреле 2022 года установлено шесть фактов лжетранзита майнингового оборудования, когда заявленный транзитом товар остался в Казахстане. Следует отметить, такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен", - заключили в Комитете госдоходов Казахстана.