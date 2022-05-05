Цифровой сом. Зачем Кыргызстану электронная валюта, - 24.kg

09:08 07.05.2022

7 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Технологии сейчас развиваются стремительно. Финансовый рынок не исключение. В последнее время центральные банки многих стран мира рассматривают возможность внедрения своей цифровой валюты.



Национальный банк Кыргызстана тоже разработал концепцию цифрового сома.



В НБ КР отметили, что он может стать третьей формой денег. Нужен цифровой сом для увеличения безналичных платежей, повышения доступности финансовых услуг в регионах и увеличения скорости расчетов.



Редакция 24.kg разбиралась, зачем стране цифровая валюта, как и когда она заработает.



Как мир внедряет цифровую валюту

Сегодня многие центральные банки изучают или разрабатывают концепции национальной цифровой валюты. Где-то пока смотрят на опыт других стран, а где-то начали пилотировать и запускать собственные проекты.



Цифровая национальная валюта есть у Багамских островов - Sand Dollar (песчаный доллар), в Нигерии - eNaira (электронная найра), у ряда Восточно-Карибских государств.



В Китае действует E-CNY - цифровая версия юаня, выпущенная Народным банком Китая и управляемая уполномоченными операторами. Это гибридный платежный инструмент, имеющий статус законного платежного средства и слабой привязкой к счету. Электронный китайский юань обладает всеми основными функциями денег. Право его выпуска принадлежит государству.



Центральный банк Швеции запустил пилотный проект - e-krona. Она может быть создана различными способами - либо в физической форме (как банкноты и монеты), либо в электронной (как деньги на банковских счетах). Сейчас Банк Швеции тестирует e-krona в форме токена - "уникально идентифицируемой цифровой единицы стоимости", аналогичной стоимости шведской кроны.



В 2021 году Банк России определился с форматом ввода цифрового рубля. Это дополнительная форма российской национальной валюты, которую будет выпускать Центробанк в цифровом виде. Сейчас банки РФ готовятся к пилотному проекту по работе с цифровым рублем.



Цифровой тенге станет еще одним представлением обязательства Национального банка Казахстана (НБ РК), обладающего всеми свойствами и функциями денег. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, он будет существовать как дополнительная форма денег.



Проект Sand dollar - это инициатива Центрального банка Багамских островов по выпуску цифрового представления багамского доллара.



Sand dollar является прямым обязательством Центрального банка Багамских островов, подкрепленным иностранными резервами. Банк после успешного пилотного тестирования в 2019 году ввел в общее использование Sand доллар в октябре 2020-го.



Какой он, цифровой сом

В Национальном банке Кыргызстана отметили, что сегодня в стране две формы национальной валюты - наличные сомы, эмитируемые Национальным банком, и безналичные - в виде средств на счетах в коммерческих банках и НБ КР. Но в Нацбанке корреспондентские счета может иметь только ограниченный перечень участников.



Цифровой сом - дополнительная форма национальной валюты.



По предложению НБ КР цифровой сом будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. Он будет иметь форму уникального цифрового кода (в нефизической форме), который будет храниться на специальном цифровом кошельке. Передача цифровых сомов от одного пользователя к другому будет происходить путем их перемещения с одного цифрового кошелька на другой.



В Нацбанке основными преимуществами цифровой национальной валюты называют широкий доступ к ней, повышение доступности финансовых услуг, высокий уровень сохранности средств. Кроме того, он даст возможность расширить число инновационных сервисов и продуктов на рынке, повысить конкуренцию среди банков и развивать платежную инфраструктуру.



Для государства цифровой сом выгоден тем, что помогает контролировать расходы бюджета, снижает издержки на администрирование бюджетных платежей и упрощает проведение трансграничных платежей.



Как будет работать система

Цифровые сомы представляют собой уникальные цифровые коды (токены), находящиеся в цифровых кошельках клиентов на платформе цифрового сома.



Предлагаемая модель дизайна цифрового сома - двухуровневая розничная модель.



Это значит, что Национальный банк открывает и ведет цифровые кошельки в цифровых сомах коммерческим банкам. Коммерческие банки открывают и ведут кошельки клиентам на платформе цифрового сома.



"При этом должна быть возможность использования цифрового сома в офлайн-режиме, чтобы им можно было пользоваться в регионах. Варианты возможной технической реализации данного способа будут дополнительно прорабатываться", - отметили в Национальном банке.



По идее регулятора, новая форма валюты будет доступна всем - физическим и юридическим лицам, участникам финансового рынка и государству. Доступ к цифровому кошельку, на котором учитываются цифровые сомы, можно будет получить через любое мобильное приложение коммерческого банка.



У каждого гражданина или субъекта бизнеса может быть только один цифровой кошелек для учета принадлежащих ему цифровых сомов.



Если банк обанкротится, то получить доступ к кошельку можно будет в другом банке на территории страны.



Все три формы национальной валюты будут равноценными - 1 сом наличными эквивалентен 1 безналичному сому, 1 цифровой сом эквивалентен каждому из них. Владельцы денег смогут свободно переводить их из одной формы в другую. Но при необходимости на такие операции могут установить ограничения.



Решение пока не принято

Сейчас сложно сказать, когда в Кыргызстане заработает своя цифровая валюта. В Нацбанке отметили, что ее внедрение в экономику страны может занять несколько лет.



Пока планируется, что все этапы подготовки завершатся к концу 2025 года.



Это в том случае, если республика не откажется от затеи. Пока концепцию цифрового сома только обсуждают на дискуссионных площадках.



"После обсуждений с участниками банковского и финансового рынка, государственными органами, представителями бизнеса и экспертного сообщества Национальный банк решит, готова ли экономика к такому новшеству", - отметил председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев.