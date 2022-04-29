Посмертно издан труд экс-муфтия Казахстана А.Дербисали - "Забытые мыслители Великой степи"

09:15 07.05.2022

Книгу Абсаттара кажи Дербисали "Забытые мыслители Великой степи" представили в Алматы



Алматы. 7 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Книгу второго муфтия Казахстана Абсаттара кажи Дербисали "Забытые мыслители Великой степи" представили в Алматы, передает корреспондент агентства.



"В книге раскрывается вклад ученых – выходцев из казахской земли (Казахии) городов Фараба, Сайрама, Тараза, Туркестана, Сыгнака, Женда, в историю научной мысли, религиоведение и мировую культуру. Воссозданы личности и изучено творческое наследие великого учителя Абу Насра аль-Фараби; покорившего Тибет и Кашмир, автора уникального труда "Тарих-и Рашиди" по истории, этнографии, географии, литературе и культуре народов Центральной Азии Мирзы Хайдара Дулати; Абу-л Касима аль-Фараби//ал-Фараби Кауам ад-дина аль-Иткани (Икани) аль-Фараби ат-Туркистани, Хусам ад-дина ас-Сыгнаки, Низам ад-дина ас-Сайрами; Жамала Карши, Абу-л Касима аз-Замахшари и других", - говорится в аннотации книги, представленной в субботу.



Также отмечено, что в книге много научных открытий, захватывающих научных исследований, являющихся результатом тщательной сверки рукописей, установки их достоверности, нахождения неизвестных ранее средневековых трактатов и проведения их текстологического изучения и научного комментирования.



"В работе рассматриваются актуальные проблемы дискурсивного анализа, подготовки рукописей к изданию, источниковедческие вопросы издательской истории сочинений, религиозных и философских трактатов. В материалах, включенных в данное издание, разрабатываются критерии достоверности мемуарных свидетельств, исторических нарративов, современной эмигрантологии, культурной памяти, культурных смыслов и значений. В новом научном издании профессора А. Дербисали получают дальнейшее развитие, обобщение и популяризацию идеи культурного трансфера, направленные на улучшение взаимопонимания и укрепления сотрудничества между народами, научными и общественными организациями", - сказано в аннотации.



В рамках презентации состоялись фото- и книжная выставки.



Перед началом презентации была прочитана поминальная молитва памяти Дербисали.



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Напомним, Абсаттар кажы Дербисали возглавлял муфтият Казахстана с 2000 по 2013 годы. В разные годы дважды был заместителем председателя Евразийской Исламской Шуры, с 2013 года возглавлял Институт востоковедения министерства образования и науки Казахстана. Является автором более 400 теоретических трудов и практических разработок по арабскому языку и литературе, древним периодам казахской литературы и культуры, духовным связям Казахстана с мусульманскими странами зарубежного Востока, а также по истории ислама, Корану и хадисам (изречениям) пророка Мухаммада.



Абсаттар кажы Дербисали умер 15 июля 2021 года.