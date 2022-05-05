Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане

09:17 07.05.2022

Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане, передает корреспондент агентства.



"1. Создать рабочую комиссию по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан, в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Рабочей комиссии выработать предложения по выявлению и изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан. 3. Рабочей комиссии информировать о проделанной работе администрацию президента Республики Казахстан ежеквартально до 2025 года", - говорится в постановлении правительства.



В приложении представлен состав комиссии:



- первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, руководитель;



- министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель руководителя;



- председатель комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь;



- первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;



- вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;



- вице-министр финансов Республики Казахстан;



- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;



- заместитель председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) (по согласованию);



- заместитель начальника службы по защите общественных интересов – начальник управления надзора за законностью в сфере экономики генеральной прокуратуры Республики Казахстан (по согласованию);



- первый заместитель начальника департамента экономической безопасности комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);



- заместители акимов областей