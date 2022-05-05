|Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане
09:17 07.05.2022
Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане, передает корреспондент агентства.
"1. Создать рабочую комиссию по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан, в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Рабочей комиссии выработать предложения по выявлению и изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан. 3. Рабочей комиссии информировать о проделанной работе администрацию президента Республики Казахстан ежеквартально до 2025 года", - говорится в постановлении правительства.
В приложении представлен состав комиссии:
- первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, руководитель;
- министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель руководителя;
- председатель комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь;
- первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
- вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
- вице-министр финансов Республики Казахстан;
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- заместитель председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) (по согласованию);
- заместитель начальника службы по защите общественных интересов – начальник управления надзора за законностью в сфере экономики генеральной прокуратуры Республики Казахстан (по согласованию);
- первый заместитель начальника департамента экономической безопасности комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);
- заместители акимов областей