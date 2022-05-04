Семито-нацисты. Израильские власти раздули гипер-скандал из-за еврейства Зеленского и Гитлера

11:12 07.05.2022 Гитлер - еврей?

Что такого крамольного сказал Лавров, что вызвало раздражение в Израиле?

Андрей Соколов

04.05.2022



МИД Израиля вызвал к себе российского посла Анатолия Викторова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова. В сообщении пресс-службы израильского внешнеполитического ведомства говорится, что "вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии".



Первого мая Лавров дал итальянской телекомпании "Медиасет" интервью, в котором говорил, в частности, о "нацификации Украины". По его словам, Зеленский отверг возможность обсуждения демилитаризации и денацификации страны на переговорах, тем самым саботируя их. "Нацификация, - сказал Лавров, - есть: захваченные в плен боевики и батальонов "Азов"*, "Айдар"*, и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют "Майн кампф". Он (Зеленский), - выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят"", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.



Однако это, в общем-то, вполне логичное замечание почему-то вызвало в Израиле бурную реакцию. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". А премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что слова министра иностранных дел России "ложны и возмутительны", и потребовал извинений.



В МИД РФ на это ответили, что "антиисторические" заявления Яира Лапида "во многом объясняют курс властей страны на поддержку неонацистского режима в Киеве".



"История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России. - При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа".



В МИД РФ уверены, что еврейское происхождение президента не гарантирует защиты от разгула неонацизма в стране. В качестве примера российские дипломаты привели президента Латвии Эгилса Левитса, который, по данным МИД РФ, тоже имеет еврейские корни и "прикрывает реабилитацию "Ваффен-СС" в своей стране". "Лапид и его кабинет этого не видят? - задает вопрос МИД РФ. - Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира - солдатам Красной армии, остановившим холокост и спасшим еврейский мир. Лапид и его кабинет не видят, что Зеленский просто "завершает" сценарий, описанный еще немецким пастором Мартином Нимсллером. Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом весь "цивилизованный" мир промолчал, когда на Украине "отменили" русских. Не хватает фантазии понять, какой "некоренной" народ пойдет "на ножи"" да "на гиляку" за москалями?".



Так что ничего нового и, тем более, оскорбительного для Израиля в том, что сказал Лавров, нет.



Что же касается того, были ли на самом деле у Гитлера еврейские корни или нет, об этом в СССР и в России никогда ранее на официальном уровне не говорили, а вот в Европе на этот счет спорят уже давно. На эту тему солидными историками опубликовано несколько книг-исследований, написана масса статей.



Еще перед началом Второй мировой войны противники Адольфа Гитлера не раз пытались обвинить его в том, что в его роду были еврейские корни. Но официальная биография фюрера категорически это отрицала.



Хотя основания для сомнений в том, что Гитлер действительно был "арийцем", имелись.



Как свидетельствует американская Википедия, фюрер "всегда высказывался очень кратко и неясно о своих родителях, хотя от других требовал документального подтверждения о национальности их предков. С конца 1921 года он стал постоянно переоценивать и затемнять свое происхождение. О своем отце и деде по материнской линии он написал всего несколько строк".



Тем не менее точно известно, что отец Адольфа – Алоиз – был незаконнорожденным. Все детство Алоиз носил девичью фамилию матери – Шикльгрубер и только в юности перешел на фамилию отчима – Гитлер, а данные настоящего отца нигде не указывались.



Эта теория также продвигается Мемориальным музеем Холокоста США (United States Holocaust Memorial Museum). В работе "Первые годы Адольфа Гитлера" утверждается, что Алоиз (отец) окутал тайной то, кем был на самом деле его отец (дедушка Адольфа), сменив фамилию: "Алоиз Шикельгрубер сменил свое имя в 1876 году на Гитлер, имя человека, женившегося на его матери через пять лет после его рождения. Факт незаконного рождения Алоиза Гитлера приведет уже в 1920-х годах - и эта теория жива поныне - к предположению, что дед Гитлера был евреем".



Историкам удалось отыскать, что Мария Шикльгрубер долгое время работала в доме богатых евреев Ротшильдов, где познакомилась и стала встречаться с 19-летним еврейским юношей по фамилии Франкенбергер из состоятельной семьи. Родители юноши были категорически против его женитьбы на бедной немецкой служанке. Поэтому Мария воспитывала Алоиза одна.



Ганс Франк - генерал-губернатор Польши в течение всей Второй мировой войны - в 1946 году перед Нюрнбергским процессом составил записки о своих встречах с фюрером. В том числе он вспомнил, как однажды застал Гитлера в очень раздраженном состоянии. Охваченный яростью, фюрер кричал, что его шантажируют родственники, угрожают рассказать о его родословной.



Согласно мемуарам Ганса Франка, - писала испанская газета АВС, ссылаясь на книгу Тани Краснянски "Дети нацистов", - Гитлер поручил Франку выяснить, могла ли бабушка по отцовской линии Мария Шикльгрубер вступить в связь с сыном еврея, неким Франкенбергером. В случае положительного ответа, - отмечала газета, - вся его арийская родословная может оказаться просто гигантским фарсом. "По-видимому, Ганс Франк нашел переписку между бабушкой Адольфа Гитлера и семьей Франкенбергера, где обсуждались алименты", - рассказывает Краснянски.



Родственником же, который шантажировал Гитлера, был его родной племянник Уильям Патрик, угрожавший дяде тем, что расскажет всем газетам, что у фюрера не совсем арийские корни.



Как сообщил АВС, историк и журналист Хесус Эрнандес, племянник "потребовал от дяди хорошо оплачиваемое место под крылом нового режима. Требование было проигнорировано. Тем не менее Уильям попытался использовать свою известность в прессе, выдавая себя за важную персону в берлинских барах или позируя для "Дейли Экспресс" с гитлеровскими усами. Дядя, наконец, предъявил племяннику ультиматум, которому тот на некоторое время подчинился, но, наконец, в феврале 1939 года Уильям Патрик покинул Германию навсегда. С тех пор отношения были окончательно разорваны", - отметил историк.



Как писала еще в 2010 году британская газета Daily Mail, "по результатам тестов ДНК, Адольф Гитлер, вероятно, происходит от евреев и африканцев". Газета ссылалась на сообщение бельгийского журнала Knack, опубликовавшего исследования журналиста Жан-Поль Мюльдера и историка Марка Вермеерена, которые взяли пробы ДНК у 39 родственников Адольфа Гитлера: "Исследование показало, что Гитлер был носителем группы генов E1b1b, чаще всего встречающихся у жителей Северной Африки, Палестины, Балкан. Эти гены редко встречаются в Западной Европе, но считаются генами - "основателями" для евреев, как сефардов, так и ашкеназов", - сделали вывод исследователи.



Тем не менее в Израиле все это категорически отрицают.



В понедельник на интервью Лаврова отреагировала израильская газета Haaretz, которая заявила, что слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был евреем, не имеют, по ее мнению, исторического подтверждения.



Авторы статьи в этой газете объяснили, что многочисленные мифы о еврейском происхождении фюрера связаны с тем, что историкам неизвестна личность его деда по отцовской линии.



По их сведениям, на самом деле нет никаких подтверждений, что в городе, где жила бабушка Гитлера, проживала еврейская семья по фамилии Франкенбергер. Миф о том, что Гитлер был евреем, начали распространять в 1930-х годах - это было связано с тем, что газеты искали сенсационные истории после прихода нацистов к власти, считает Haaretz.



Впрочем, не это ведь, повторяем, главное. Лавров говорил о другом - о нынешнем нацизме на Украине и в Европе вообще. О том, что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове. Свидетельством чему и является нынешний президент Украины Зеленский. Источник - stoletie.ru

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