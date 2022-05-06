Сговор олигархов? Почему российские ракеты облетают лучшие укроборонзаводы? - "СП"

13:22 07.05.2022 Тайны "спецоперации Z": Почему "Калибры" стороной облетают лучший военный завод Украины?

Между тем, там вместе с турками вовсю работают над созданием стратегической угрозы с воздуха для России



Сергей Ищенко



В украинском сегменте интернета Киевом запущен обратный отсчет времени до якобы уничтожения Крымского моста. Как? Чем? Откуда? Ничего такого организаторы информационной затеи не поясняют. Просто электронные часы тикают на фоне снимка с надписью "Крымский мост падет". Время "Ч" - 9 мая. То есть - в День Победы.



Никто и нигде, безусловно, не сомневается, что ничего подобного не произойдет 9 мая. А много позже? Тут все сложнее.



Да, этот стратегический для России мост со всех направлений мы оберегаем почти наравне с Кремлем. Да, у Украины в арсенале сегодня нет ровно ничего такого, что хотя бы теоретически позволило бы хотя бы помечтать о нанесении хотя бы царапины на этой "дороге жизни" для солнечного полуострова. Но ровно также я, например, ни секунды не сомневаюсь, что Киев и его зарубежные спонсоры тоже прямо сегодня и с полным напряжением сил работают над тем, чтобы такую угрозу для нас сделать реальностью. Пусть - не 9 мая. Пусть хоть когда-нибудь.



И в таком контексте я бы обратил пристальное внимание на такое сообщение из Турции. В самом конце апреля оттуда пришла важная новость, от компании "Baykar", которая производит ставшие знаменитыми на весь мир после войны за Нагорный Карабах ударные беспилотники БЛА Bayraktar TB2. Разработчики этого оружия доложили, что далеко сумели продвинуться в создании куда более тяжелого и куда более могущественного, чем Bayraktar TB2 в боевом отношении высотного дальнего разведывательно-ударного БЛА Akinci. Неделю назад с его помощью турки впервые с высоты в 6 километров и при помощи лазерного целеуказания успешно атаковали авиабомбой морскую цель.



Теперь о том, что представляет собою этот самый передовой турецкий БЛА Akinci?



Предназначен для нанесения авиационных ударов по наземным объектам в глубоком тылу противника. А также для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки. В том числе - радиотехнической.



Практический потолок полета аппарата - 40.000 футов (примерно 12.200 метров). При этом беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов и одновременно передвигаться с крейсерской скоростью 240 километров в час (максимальная скорость - 463 километра в час). Преодолевая, таким образом, свыше 5000 километров за каждый вылет.



По сравнению с Bayraktar TB2, тяжелый Akıncı имеет значительно более широкие возможности и решает значительно больший круг задач. В частности, он имеет максимальный взлетный вес в 6.000 килограммов, против 700 кг килограммов Bayraktar TB2. Максимальная нагрузка - 1500 килограммов против 150 килограммов. То есть - ровно в десять раз больше. Для этого размах крыльев у этого летающего монстра больше, чем даже у американского многоцелевого истребителя типа F-16. Приблизительно 20 метров.



В целом по своим размерам Bayraktar Akinci сопоставим с американским разведывательно-ударным БЛА MQ-9 Reaper ("Жнец"). Оружие может нести под крыльями на восьми точках внешней подвески. В его арсенал входят свободнопадающие авиабомбы Mk-81, Mk-82, Mk-83, в том числе в варианте преобразования в высокоточное оружие (JDAM), и малогабаритные управляемые бомбы MAM-L и MAM-С, которые являются основным вооружением для беспилотника Bayraktar ТВ2. Кроме них - 70-мм ракеты CIRIT с лазерным наведением на цель, а также ПТУР L-UMTAS в воздушном варианте базирования с дальностью пуска 8 километров. А еще для самообороны - ракеты ближнего действия класса "воздух-воздух" Bozdoğan с инфракрасным самонаведением и Gökdoğan с активным радиолокационным самонаведением.



Но главное для нас угроза - этот крылатый робот может служить стартовой позицией для крылатой ракеты воздушного базирования. Пока - турецкой SOM (тур. Stand-off Mühimmat Seyir Füzesi) с дальностью полета до 275 километров, предназначенной для вооружения истребителей типа F-35.



А там - кто его знает? Ведь по словам министра науки, промышленности и технологий Турции Нихата Ергюна, его страна готова вот-вот выкатить и крылатую ракету, с зоной поражения целей до 500 километров. Не подвесят ли и ее под Bayraktar Akinci?



И вот, наконец, главное для России. С самого начала к созданию этого беспилотника Анкара приступала плечом к плечу с Киевом. Лучшие украинские инженеры самым активным образом уже несколько лет участвуют в конструкторских работах по этой программе. Как результат: основой силовой установки Bayraktar Akinci являются украинские двигатели АИ-450Т. Это в разведывательной версии. А в ударной - двигатели МС-500 той же национальной принадлежности. И те, и другие агрегаты производит известная на весь мир запорожская компания "Мотор Сич".



Естественно, оплата украинского участия в создании Bayraktar Akinci предполагает поставку этих достаточно грозных машин в первую очередь Киеву. Вряд ли просто так в начале декабря 2021 года посол Украины в Турции Василий Боднар опубликовал в своем Твиттер-аккаунте макет Bayraktar Akinci с "тризубами" на крыльях и многозначительной подписью: "Пока макет, но, надеюсь, скоро это станет реальностью".



А теперь, как говорилось в одной популярной телепередаче: "Внимание - вопрос". Почему Россия, чьи войска сегодня находятся в считанных десятках километров от Запорожья, еще не разнесла этот огромный завод по кирпичику? Добавлю: как прежде это безо всякой жалости в ходе решительной демилитаризации Украины мы поступили почти со всеми прочими гигантами ее военно-промышленного комплекса. Такими, как Харьковский приборостроительный завод имени Шевченко, Житомирский бронетанковый завод, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, завод "Украинские энергетические машины" (Турбоатом), Николаевский ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" и прочие.



Все они, повторяю, уже в руинах. А практически единственный на Украине эффективно функционирующий машиностроительный объект - "Мотор Сич" - продолжает работать как ни в чем ни бывало. В том числе и на турок, чьи Bayraktar Akinci вот-вот станут прямой угрозой и Крымскому мосту, и Крыму и Черноморскому флоту. Одновременно - множеству вполне сухопутных объектов в глубоком тылу России.



Безусловно, нам не дано заглянуть в сейфы операторов Генштаба Вооруженных Сил России, которые в глубокой тайне разрабатывают очередность и время нанесения ударов по территории Украины высокоточными крылатыми ракетами. Но определенные предположения сделать все же рискну.



Полагаю, что относительно поразительной живучести "Мотор Сич" существует наша негласная договоренность с Китаем. Ну, просто Пекин, скорее всего, по-партнерски попросил Москву по возможности воздержаться от нанесения ущерба именно этому предприятию. Потому что на самом деле китайцы давно и по праву считают запорожский двигателестроительный суперзавод своим. Хотя и на время нагло украденным Киевом по повелению американцев.



Вкратце напомню эту удивительную и одновременно абсолютно бессовестную по отношению к Китаю военно-коммерческую сагу.



В 2016 году ряд компаний, связанных с китайской "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investmen", фактически выкупил контрольный пакет акций "Мотор Сич", к тому времени утратившей российский рынок. И одновременно на очень льготных условиях заключил с Киевом кредитный договор на 100 миллионов долларов.



В течение 2019 года "Мотор Сич" экспортировал в Китай 45 турбореактивных двигателей АИ-322 и 22 АИ-25ТЛК на общую сумму около 98 миллионов долларов. Импортером АИ-322 выступала компания "AVIC International Holding Corp." (39F, AVIC Center, Huafu Road 1018, Futian District, Shenzhen). Также поставлялись комплектующие для авиадвигателей АИ-222К-25 и АИ-322.



По сведениям киевской прессы, летом 2019 года китайцы опосредованно фактически контролировали около 75 процентов акций запорожского предприятия. Все это страшно не нравилось американцам, которые были уверены, что получение китайцами новых технологий с Украины позволит им резко двинуть вперед собственную ракетостроительную программу. Мало того. Через Пекин, были уверены в США, к тому же живительному технологическому источнику способен припасть Иран.



Поэтому в августе 2019 года специально ради разрушения украино-китайской сделки вокруг "Мотор Сич" Киев навестил тогдашний советник президента США Джон Болтон. Смысл его встречи уже с президентом Украины Владимиром Зеленским был таким: "Влад, делай что хочешь, но чтобы китайцев в Запорожье и духа не было". Об этом написало американское издание "The Wall Street Journal".



Мгновенно соглашением с китайцами необычайно пристально заинтересовалась Служба безопасности Украины. Она начала расследовать это дело по факту нарушения статьи 113 "Диверсия" УК Украины. Потом в эту историю вмешался Шевченковский районный суд Киева, который арестовал часть акций.



Наконец, в марте 2021 год Совет национальной безопасности и обороны Украины решил показать Пекину фигу, а не доллары. И безо всяких компенсаций вернул "Мотор Сич" в государственную собственность своей страны. Справедливо обидевшиеся на этакий неприкрытый грабеж китайцы инициировали против Киева инвестиционный спор на сумму в 3,5 миллиарда долларов и наняли ряд международных юридических фирм.



Однако такие судебные процессы, как показывает опыт, - дело долгое, не на один год. А тут такой случай: русские войска почти у самых стен Запорожья!



Как думаете: чьим станет "Мотор Сич", если Россия скоро возьмет под контроль этот город и при этом ухитрится пальцем не тронуть главное его предприятие? Да еще если отступающие украинские военные сами его не сотрут в пыль взрывными зарядами по принципу "Так не доставайся же ты никому!"?



Наверняка в Москве при столь счастливом развитии событий своевременно вспомнят о наших стратегических партнерах из Китая. И определенно восстановят справедливость куда быстрее разных там арбитражных судов. К обоюдной пользе не только для обеих наших стран, но и для освобожденной от нацистов Украины.



Из досье "СП"



Осенью 2020 года уже Турция пожелала стать владельцем "Мотор Сич" вместо ограбленных китайцев. Через несколько месяцев, в апреле 2021-го, президент Зеленский заявил, что у него готов благосклонный ответ Анкаре. Наверняка согласованный с США.



По сведениям киевской прессы, Зеленский предложил Турции "около 50% акций „Мотор Сич"". По мнению Киева, это предприятие должно быть интересным для турецких инвесторов, поскольку производит авиационные двигатели для турецких беспилотников. Источник - СвободнаяПресса

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