Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение, - В.Катасонов

13:24 07.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение

Америка провоцирует большой международный конфликт



Международная инвестиционная позиция Российской Федерации и Китая (млрд. долл.)

Источники: данные Банка России и Государственной валютной администрации Китая.



Большой резонанс в мире вызвала публикация 1 мая в британской The Financial Times (FT) материала под названием "Китай проводит встречу с банками для обсуждения вопроса о защите активов от санкций США" (China meets banks to discuss protecting assets from US sanctions). В публикации сообщается о встрече, состоявшейся 22 апреля в Китае. На ней присутствовали чиновники Народного банка Китая и Минфина КНР, для участия в мероприятии были приглашены китайские и некоторые иностранные банкиры, работающие в Китае. Из иностранных банков был упомянут HSBC, крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации, имеющий давнюю историю работы в Поднебесной.



Встреча держалась в тайне целую неделю, пока, наконец, некоторые инсайдеры британской газеты не сообщили ряд деталей.



Главный вопрос, обсуждавшийся на встрече, – возможные санкции Вашингтона и его союзников в отношении зарубежных активов Китая, прежде всего его валютных резервов. По аналогии с тем, как коллективный Запад заморозил валютные активы Банка России (они же международные резервы Российской Федерации) на сумму, превышающую 300 млрд. долл. Были поставлены вопросы о вероятности подобных действий в отношении валютных резервов КНР и о способах заблаговременной защиты.



Главным детонатором возможной санкционной войны против Китая был назван Тайвань. Складывается впечатление, что Америка специально провоцирует большой международный конфликт вокруг Тайваня, начав поставки на остров оружия для обороны от континентального Китая. Некоторые эксперты, которые подключились к обсуждению уже после публикации FT, высказали предположение, что Вашингтон дразнит Пекин своей открытой поддержкой Тайваня, чтобы спровоцировать его на вторжение на остров, а затем подвергнуть заморозке гигантские валютные резервы КНР.



Резервы действительно гигантские. По данным Государственной валютной администрации Китая (State Administration of Foreign Exchange – SAFE), на конец первого квартала 2022 года все международные (золотовалютные) резервы Китая составили 3.373,2 млрд. долл. Вот основные компоненты этих резервов (млрд. долл.): иностранная валюта – 3.188,0; монетарное золото – 121,6; специальные права заимствования (СДР) – 53,2; резервная позиция в МВФ – 10,5. Итак, львиная доля всех резервов (94,5%) приходится на иностранную валюту в виде банковских депозитов, наличной валюты и ценных бумаг, номинированных в иностранных валютах. Это, согласно данным МВФ, примерно четверть всех валютных резервов стран-членов Фонда. Второе место по величине валютных резервов занимает Япония, но она отстает от Китая примерно в три раза.



Китай не раскрывает состава своих резервов по видам валют и по финансовым инструментам, но все эксперты единодушно утверждают, что большая часть резервов Китая представлена ценными бумагами иностранных эмитентов, а среди валют преобладает доллар США. Кстати, однажды, в июле 2019 года, Государственная валютная администрация Китая (SAFE) объявила, что на конец 2014 года активы в долларах США составляли 58% от общего объема резервов Китая по сравнению с 79% в 2005 году.



В статье FT приведена интересная информация, отчасти раскрывающая состав валютных резервов Китая. Обычно все авторы ссылаются на данные Министерства финансов США, которое приводит цифры по долгосрочным казначейским бумагам (облигациям) США в составе международных резервов отдельных стран, в том числе Китая. В статье FT названа величина таких бумаг в портфеле валютных резервов Китая на конец 1 квартала этого года – 1.064,5 млрд. долл. Однако в статье говорится, что на самом деле портфель американских ценных бумаг в составе международных резервов Китая превышает в полтора раза упомянутую сумму. Называются другие виды американских ценных бумаг из этого портфеля (млрд. долл.): долгосрочные облигации федеральных агентств – 202,7; корпоративные облигации – 20,6; акции американских эмитентов – 294,8; краткосрочные казначейские бумаги – 4,2. Итого ценных бумаг – на сумму 522,3 млрд. долл. в дополнение к долгосрочным казначейским бумагам США. А всего в составе международных резервов Китая всех бумаг американского происхождения набегает на сумму 1.586,8 млрд. долл. Получается 49,8% от всех валютных резервов КНР.



А если предположить, что у Китая имеются еще резервы в виде валюты на депозитах в иностранных банках на сумму в несколько сот миллиардов долларов, то, скорее всего, доля доллара США в международных резервах вряд ли уменьшилась по сравнению с той, которая была озвучена в середине 2019 года (58%).



Однако вернемся к закрытой встрече банкиров в Китае. Денежные власти Поднебесной задали участникам мероприятия вопрос о возможных способах защиты от возможной заморозки (или даже конфискации) китайских валютных резервов. Этот вопрос огласили присутствовавшие на встрече И Хуйман (Yi Huiman), председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission – CSRC), и Сяо Ган (Xiao Gang), возглавлявший CSRC с 2013 по 2016 год. Анонимный информатор газеты по этому поводу сказал: "Никто на месте не мог придумать хорошего решения проблемы… Банковская система Китая не готова к заморозке своих долларовых активов или исключению из системы обмена сообщениями Swift, как это сделали США с Россией". FT попыталась узнать подробности, направив запрос в HSBC, но банк на запрос не ответил.



Судя по некоторым утечкам информации, на встрече оценивался не только риск заморозки валютных резервов КНР, но и вероятность заморозки (или даже конфискации) любых зарубежных активов Китая. А также возможности Китая ответить встречными заморозками (и конфискациями) иностранных активов в китайской экономике.



Угроза заморозки и конфискации зарубежных активов Китая вполне реальная. Об этом можно судить по продолжающейся более двух месяцев кампании арестов зарубежного имущества (включая финансовые активы) российских компаний, банков и российских олигархов в Европе, США, Канаде, а также в офшорных юрисдикциях.



Масштаб возможных заморозок (арестов, конфискаций) зарубежных китайских активов не идет ни в какое сравнение с масштабом аналогичных санкций в отношении зарубежных российских активов. Если обратиться к статистическим таблицам международной инвестиционной позиции Российской Федерации и КНР, то в первой части этих таблиц раскрывается величина и состав зарубежных активов страны, сформированных в результате вывоза частного и государственного капитала. Во второй части раскрывается величина и состав иностранных активов в экономике данной страны, сформированных в результате притока иностранного капитала. Разница между величиной зарубежных и иностранных активов называется чистой инвестиционной позицией страны. В приведенной ниже таблице я совместил данные по двум странам для удобства сопоставления.



Как видим, величина всех зарубежных активов Китая превышает аналогичный показатель России в 5,5 раза. В том числе по прямым инвестициям – в 5,1 раза; по портфельным инвестициям – в 7,9 раза; по прочим инвестициям (кредиты и займы) – в 5,5 раза; по резервным активам (золотовалютные резервы) – в 5,4 раза.



Если Китай будет вести санкционную войну "до последнего патрона" (т. е. проводя встречные заморозки и конфискации иностранных активов в китайской экономике), борьба закончится не в пользу Китая. Ведь его чистая инвестиционная позиция превышает 2 триллиона долларов. Китай сможет заморозить иностранные активы на сумму около 7 трлн. долл., а коллективный Запад – на сумму около 9 трлн. долл.



Даже если США и их союзники заморозят или конфискуют только ту часть зарубежных активов Китая, которые относятся к официальным валютным резервам КНР, то дальнейший обмен санкционными выстрелами не будет уже иметь никакого смысла. Блокировку китайских валютных резервов эксперты сравнивают с нажатием кнопки пуска ракеты с ядерной боеголовкой. После такого нажатия победителей не будет. Это понимают в Пекине, это понимают в Вашингтоне. Однако понимание не гарантирует того, что Вашингтон не нажмет кнопку блокировки валютных резервов Китая.



В упоминаемой нами статье FT приводится комментарий Эндрю Коллиера (Andrew Collier), управляющего директора Orient Capital Research в Гонконге. Он говорит, что китайское правительство справедливо обеспокоено, "потому что у него очень мало альтернатив, а последствия [финансовых санкций США] катастрофичны… Соединенным Штатам трудно ввести массовые санкции против Китая. Это будет похоже на гарантированное взаимное уничтожение в ядерной войне". Источник - Фонд стратегической культуры

