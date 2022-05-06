На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти

14:04 07.05.2022

При каких условиях возможно резкое повышение стоимости сырья



Валерий Воронов



В ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может достичь $150–200, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты и представители бизнеса. Это произойдет, если Евросоюз попытается помешать продавать российское сырье в мире и введет санкции на страхование и любые посреднические услуги при торговле нефтепродуктами из РФ. В начале мая в ЕС планировали объявить новые санкции против российского энергоносителя, но не пришли к единой позиции по данному вопросу. Столь высокие расценки приведут к тому, что многим зарубежным предприятиям придется закрыться, полагают эксперты.



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Ожидаемый рост связан с возможными ограничениями поставок отечественной нефти - не факт, что Россия сможет перенаправить все поставляемые объемы из Европы в Азию на фоне санкций, объяснил "Известиям" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.



По словам эксперта, особенно заметно цены на нефть могут вырасти, если западные страны введут санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку, а также на страхование и любые посреднические услуги при торговле российским сырьем в мире. Это приведет к сокращению российского экспорта, дефициту черного золота на рынке и его подорожанию до уровня $150–200, считает Игорь Юшков.



- Основное условие роста цен на нефть до такого уровня - введение эмбарго на российское черное золото. Этого должно быть достаточно хотя бы для краткосрочного роста. Развитие ситуации будет зависеть от инфляции по доллару: если она останется высокой, то обратно цены могут и не откатиться, - согласен независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.



В начале мая Еврокомиссия заявила, что считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. В СМИ появилась информация, что Евросоюз может не ограничиться только запретом на ввоз российской нефти в Европу, но также намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.



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Позднее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что эмбарго на российскую нефть предлагается ввести в течение девяти месяцев, отметив, что более резкое введение запрета негативно повлияет на цены. Также сообщалось, что Словакия, Венгрия и Чехия могут разрешить покупать нефть из России до 2024 года включительно.



Сегодня цена энергоносителя остается высокой. По данным торгов ICE, 6 мая в 17:30 мск баррель Brent стоил около $112, хотя еще накануне спецоперации России на Украине и введения новых антироссийских санкций сырье торговалось дешевле $97. В феврале же 2021-го оно стоило в районе $65. Как писали "Известия", сейчас потребность в черном золоте в мире растет: глобальная экономика восстанавливается после пандемии, но предложение нефти ограничено санкциями против РФ.



"Известия" направили запросы в нефтяные компании и Минэнерго.



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Рост стоимости нефти повысит потребительские цены и увеличит доход российских компаний, экспортирующих черное золото, полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



- Европейским компаниям придется туго, поскольку рост цен на энергоресурсы повышает расходы и себестоимость продукции, что делает ее неконкурентоспособной. Если производители станут повышать цены, инфляция начнет раскручиваться еще сильнее. На этом фоне в Европе возможны массовые протесты, - считает эксперт.



При ценах на нефть в $150–200 функционирование экономики ЕС окажется под вопросом, так как затраты на логистику станут огромными, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.



Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщало, что инфляция в стране в марте 2022 года выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. Также, как писали СМИ, некоторые предприятия в Европе закрылись из-за высоких цен на энергоносители.



Столь высокие расценки на топливо могут вновь привести к тому, что многим зарубежным предприятиям придется прекращать работу, подтверждает Дмитрий Гусев.



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- Цену нефти в $150 за баррель мировой рынок хоть и с трудом, но выдержать сможет. Если же цена достигнет $200 за баррель, то в мире произойдет энергетический шок, как в 1973–1974 годах. Инфляция в странах G7 может зашкалить, - отметила ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.



Нефтяной кризис 1973 года начался 17 октября, когда ряд арабских стран объявил об отказе продажи нефти странам, поддержавшим Израиль в ходе войны Судного дня с Сирией и Египтом (США, Великобритания, Канада, Нидерланды и Япония). В течение следующего года цена на нефть поднялась с $3 до $12 за баррель, в западных странах произошел скачок инфляции и спад промышленности. В частности, кризис сильно коснулся автомобильной отрасли США, заставив снять с производства машины с большим расходом топлива.



Однако некоторые эксперты считают, что ожидать роста барреля Brent до $150–200 сейчас преждевременно. Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов сказал "Известиям", что из-за высвобождения резервов стран Международного энергетического агентства (МЭА) в 2022 году прогнозируется сохранение перевеса предложения примерно в 1,3–1,6 млн баррелей в сутки.



Для достижения уровней в $150–200 за баррель потребуется полная изоляция России, а также бездействие со стороны стран МЭА и ОПЕК+ - для балансировки спроса и предложения, что в целом маловероятно, полагает эксперт.



Как уже писали "Известия", 5 мая страны ОПЕК+ решили придерживаться принятого ранее плана и постепенно увеличивать производство нефти - на 432 тыс. баррелей в сутки. Пока нефтяной картель ведет последовательную политику поддержания стабильности цен.