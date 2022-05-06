Почему нейтралитет Кыргызстана работает только на стороне НПО?

14:18 07.05.2022

Азиз Осмонов



Очередное подтверждение двойных стандартов энпэошников, работающих на западные средства. Буквально, недавно они брали на абордаж и оказывали давление на Минкульт и бизнес страны, требуя запрета российского кинофеста "Время правды" с отличной от них точкой зрения в отношении происходящего на Донбассе. В итоге под их давлением ведомство отозвало прокатные удостоверения у организаторов мероприятия. Обосновал госорган свое решение "международной обстановкой", "нейтральным статусом КР" и "не допустимостью разжигания раздора в многонациональном обществе республики".



Однако "нейтралитет" и "недопустимость раздора в обществе" работают, по мнению, энпэошников лишь в сторону России. В соцсетях они отрыто и безнаказанно раскачивают тему русофобии и собирают гумпомощь националистам Украины, "чтобы они могли хорошо отдохнуть и выспаться в их борьбе против "оккупантов из Мордора".



"Также отправили им одеяла, кариматы, наборы из сухофруктов для бойцов ВСУ, ознакомили их с нашим курутом - кисло-молочным сушеным кыргызским сыром. Это была наша первая партия помощи...", - написал в соцсетях известный своими межнациональными высказываниями активист.



Понятно, что подобные "подарочки" нацбатальонам Украины от "добрых" активистов делаются не на собственные, а на вполне западные деньги и гранты. Подобным образом отечественные националисты пытаются сделать "реверанс" своим кураторам из США. Ведь, воодушевившись, те начнут спонсировать "движение" гораздо охотнее.



Вот только своим действиями они подрывают озвученный властями нейтралитет и вносят раздор в межнациональное согласие Кыргызстана. ГКНБ и правоохранительным органам давно пора обратить внимание на этих "друзей" Украины, вышедших из-под контроля. Ведь если соблюдать нейтралитет, то делать эта в обе стороны, а не только в угоду западным эмиссарам в Кыргызстане.