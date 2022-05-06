История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы своим приемным детям, а потом отобрал ее

14:21 07.05.2022 Мария Горбоконенко



После развода со своей второй женой Майрой Курмангалиевой младший брат Елбасы решил незамедлительно вернуть свои активы в виде земельных участков выше проспекта аль-Фараби и в одном из центральных районов Алматы. Он подал в суд на пасынка и падчерицу – Данияра и Жанну Кесикбаевых.



В 2011 году Болат Назарбаев расторг брак с Майрой Курмангалиевой, которую в народе прозвали Всемогущей. Младший брат первого президента Казахстана вспомнил, что дарил семь лет назад своим приемным детям два земельных участка в одном из элитных районов города. Пасынку он передал в управление земельный участок на пересечении улиц Тимирязева и Володарского. Его сестре Жанне досталась земля по улице Жамакаева 254в.



Бизнес-центр и гостиничный комплекс Болата Назарбаева за 1 млн тенге



Болат Назарбаев владел участком общей площадью 25 соток, который располагался в одном из фешенебельных районов городов. Специалисты оценили эту землю в 1 млрд тенге, или 8 миллионов долларов по курсу 2004 года.



Сейчас в Бостандыкском районе по этому адресу находится бизнес-центр BNC Plaza. Вероятно, испытывая нежные чувства к своей на тот момент супруге Майре Курмангалиевой и доверяя ее сыну от первого брака, Болат Назарбаев отдал под контроль своему пасынку этот участок. Данияр Кесикбаев должен был построить на этой земле бизнес-центр и гостиничный комплекс. Естественно, главный инвестором выступил сам Болат Назарбаев. Чтобы его планам суждено было сбыться, брат Елбасы и Кесикбаев заключили договор дарения.



Спустя четыре года Данияр Кесикбаев решил продать земельный участок за 1 миллион тенге некому Гуламу Гайдарову. Гайдаров продал эти участки буквально через месяц за аналогичную сумму. Приобрело землю ТОО "БНФ Инвест". Владельцем крупного актива компания числилась два года и продала его уже "подороже". Сумма сделки составила 5 млн тенге.



Большую часть сделок заверял давний помощник Майры Всемогущей и нотариус по совместительству Талгат Манапов. Он помогал бывшей жене Болата Назарбаева в рейдерском захвате компаний, которым принадлежал уставной капитал и земельный участок Алматинского завода тяжелого машиностроения.



В 2012 году Болат Назарбаев подал иск в Бостандыкский районный суд по гражданским делам. Он требовал признать договор купли-продажи земельного участка недействительным, поясняя это тем, что он заключал договор дарения для временного управления своему пасынку. После завершения строительства участок должен был вернуться первому владельцу.



Суд постановил, что сделка была совершена "для вида и без намерения вызвать юридические последствия", и вынес заочное решение в пользу Болата Назарбаева. Участок вернулся младшему брату Елбасы. Правда, ему пришлось еще раз обратиться в суд, чтобы с недвижимости сняли арест. Но он не смог зарегистрировать ее на свое имя в департаменте юстиции.



Участок находился под арестом. В полиции посчитали, что он имел отношение к Майре Курмангалиевой. На нее на тот момент было заведено уголовное дело. Позже с земли все-таки сняли арест.



По документам Болат Назарбаев вновь стал владельцем участка. У младшего брата Елбасы все же нашлась свободная минутка в плотном графике на строительство бизнес-центра BNC Plaza.



В здании центра располагаются офисы известных компаний: BI Group, Starbucks, ВТБ, коммерческий отдел генерального консульства Кореи, северо-западная трубопроводная компания "МунайТас", Hammer Kazakhstan и арбитражный суд ATRIUM. А еще здесь разместились предприятия, которые принадлежат Болату Назарбаеву. Например, Prime Capital Holding и KazCity Development. Одно ТОО занимается привлечением инвестиций, а второе предоставляет услуги, какие именно – не уточняется.



Как Данияр Назарбаев стал Кесикбаевым?



В 2001 году Болат Назарбаев женился на Майре Курмангалиевой. Она стала его второй официальной супругой в нарушение казахстанского законодательства, запрещающего многоженство. Для Курмангалиевой этот брак стал вторым, в первом замужестве она родила сына Данияра и дочь Жанну.



Младший брат Елбасы, предположительно, усыновил обоих детей. Он дал им свою фамилию и отчество. Загранпаспорт с новыми данными Данияр Кесикбаев получил 25 декабря 2002 года. Удостоверение личности ему выдали только через два года. Подростку на тот момент выдали и новое свидетельство о рождении.



На момент бракоразводного процесса с Курмангалиевой младший брат Елбасы лишил своей известной фамилии сразу трех членов теперь уже бывшей семьи. Болат Назарбаев также отобрал у детей Майры свое отчество.



23 февраля 2010 года пасынок вновь стал Кесикбаевым Данияром Дастангалиевичем. Об этом даже написали в "Юридической газете". Однако есть одна странность в его документах: дата рождения у Данияра на тот момент Назарбаева в свидетельстве и паспорте разнится.



Свидетельство о рождении выдал отдел ЗАГСа Медеуского района Алматы на имя Назарбаева Данияра Болатулы 21 июня 1988 года рождения. А в паспорте значится Назарбаев Данияр Болатулы, который родился 8 апреля 1987 года.



3,9 гектара по дороге на Медео



Своей падчерице Болат Назарбаев беспрекословно доверял. 19 апреля 2006 года Болат и Жанна договорились, что на участке площадью 3,9 гa южнее микрорайона Горный Гигант и западнее реки Есентай она построит медицинскую клинику, бизнес-центр и гостиницу. Отчим и падчерица решили, что после завершения стройки уже построенные здания вернутся в собственность Болату Назарбаеву. Договор дарения заверил все тот же нотариус Талгат Манапов.



Жанна Назарбаева незамедлительно приступила к воплощению идеи и построила на участке комплекс, который ввели к эксплуатацию в начале декабря 2008 года. Но падчерица не захотела возращать отчиму землю и решила продать ее собственной бабушке Туракан Курмангалиевой, с которой потребовала 217 миллионов тенге. При этом оценочная стоимость участка без учета здания составляла 1 млрд 775 тысяч тенге. Сделку заключили в конце 2009 года, а заверил ее все тот же нотариус Талгат Манапов.



Бабушка падчерицы Болата Назарбаева подарила участок некой Гульнаре Уралбековой, которая долго не держала в собственности крупный актив и продала его "ТОО АСТ Азия". И, судя по сумме сделки, она продешевила. Недвижимость выше проспекта аль-Фараби и недалеко от проспекта Достык женщина по неизвестным причинам оценила в смехотворную сумму – в 22,5 млн тенге.



29 апреля 2011 года Медеуский районный суд признал все сделки недействительными и вынес заочное решение о возвращении собственности первому владельцу Болату Назарбаеву. Кроме того, здания на участке строили за счет личных средств младшего брата первого президента.



Жанна Болаткызы Назарбаева на момент вынесения судебного решения вновь стала Жанной Дастангалиевной Кесикбаевой.



Продолжение судебных тяжб



Жанна Кесикбаева, Туракан Курмангалиева и представитель ТОО "Хан-Болат" опротестовали решение Медеуского районного суда. Удивительно, что предприятие, названное в честь младшего сына Болата Назарбаева, до этого в судебном деле никак не фигурировало.



26 июля 2011 года судебная коллегия жалобу рассмотрела, выслушала позицию ответчиков и не удовлетворила апелляционную жалобу, посчитав, что комплекс построен на деньги Болата Назарбаева и принадлежать должен тоже ему.



Куда потратили деньги Болата Назарбаева?



Сейчас участка, расположенного по адресу улица Жамакаева 254в, судя по карте, в Алматы нет. На его месте возведены коттеджи и бизнес-центр.



С высоты птичьего полета земля, которая в 2011 году вернулась в собственность Болата Назарбаева, сильно преобразилась – над ней поработали ландшафтные дизайнеры.



Поблизости расположился жилой комплекс Esentai River Townhouse. Несмотря на тот факт, что адрес отличается, мы можем лишь предполагать, что участок, принадлежащий Болату Назарбаеву, разделили.



Корреспондент Оrda.kz изучает информацию о том, как крупнейший в СССР Алматинский завод тяжелого машиностроения перешел в собственность Болату Назарбаеву, а затем его бывшей жене. Более подробно вы узнаете в нашем следующем расследовании. Источник - orda.kz

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