Как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей

14:25 07.05.2022 Голову так и не нашли: как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей



Корреспондент Orda.kz рассказывает о том, как жители двух поселков в Акмолинской области выживали за счет нелегальной золотодобычи.



Окрестности Степногорска считаются золотой жилой Казахстана: огромное количество шахт приисков и золотоносных карьеров номинально делает этот регион одним из богатейших в республике. Однако то, что могло быть достоянием народа, стало настоящим проклятием этих мест.



Одна из шахт Аксу



Радиактивные ветра и цианидовые озера превратили крупнейший золотоносный регион Казахстана в ядовитую пустошь, зону экологической и социальной катастрофы.



От безысходности жители поселка Аксу вынуждены подниматься на отвалы, однако вернуться на поверхность суждено не всем. О том, как живут те, кого жизнь загнала под землю – читайте в репортаже Orda.kz.



Две коровы за мешок муки



Поселки Аксу и Бестобе с советских времен были центром золоторудной и урановой промышленности, в регионе работали десятки шахт. Зарплата рабочих была достойной.



Все изменилось в 90-е. Закрытие шахт и сокращение производства привели к тому, что некогда зажиточные шахтерские поселки начали пустеть, а люди оказались на грани существования.



Одна из шахт в Аксу



Местные жители говорят, что в те времена на функционирующих предприятиях нормой оплаты был хозрасчет.



Житель поселка Аксу Ильдус Галимов, жилистый мужчина, ныне работающий на одном из заводов, тоже был когда-то черным старателем.



"Работы не было. Те, кому повезло устроиться, получали зарплату через хозрасчет. У меня семья состоит из четырех человек. Еды не было в доме. Я двух коров поменял на один мешок муки, вот так мы жили!" – рассказывает Галимов.



Именно из-за нехватки денег он принял решение спуститься в шахту.



Ильдус Галимов



Мужчина занимался старательством на протяжении 15 лет, однако накопить капитал ему так и не удалось. Как только предприятия заработали, он сразу вернулся на нормальную работу.



"В начале 2000-х за один день удавалось поднять всего несколько граммов, и золото стоило дешевле, чем сейчас. Пару часов поищешь и хватало только на сигареты, продукты питания да детям сладостей купить. Но на следующий день мне приходилось заново спускаться", – рассказывает Ильдус Галимов.



Он крайне возмущен публикациями в СМИ, которые трубят о сверхприбыли незаконных золотодобытчиков.



"Журналисты пишут, что в доме старателей золотые слитки лежат. Ты посмотри на этот дом, зайди во двор, на машину посмотри (показывает рукой на "Жигули"). Если бы у нас были слитки, мы бы здесь жили, я бы на этом ездил? Думаешь, я бы работал!? Естественно, нет. Когда государство нас бросило, мы выживали и крутились, как могли! У меня друг там погиб, с трехсот метров сорвался. Когда спустились, только кости лежат, все, что от него нашли, собрали в рюкзак. Не от хорошей жизни мы так рисковали, нам просто не оставили выбора!" – с обидой в голосе говорит мужчина.



Начало пути



О том, что деятельность черных старателей в Аксу не претендует на звание высокодоходной, но сопряжена со смертельном риском, корреспонденту Orda.kz рассказал другой житель поселка. Григорий, невысокий худощавый мужчина с недельной щетиной и лукавым прищуром.



Коллеги по цеху называли его Гриней. Мужчина впервые спустился в шахту в 1998 году.



"Я строитель, в 90-х годах работал в крупной российской компании, но постоянно приезжал в Аксу навестить родителей. У меня не было проблем с деньгами. Но я чересчур любопытный. Летом того года я заметил, что сельчане сидят на пруду с тазиками и что-то полощут. Оказалось, золото, добытое в шахтах. Мне стало интересно, вот я и спустился", – рассказывает Гриня.



Так зарабатывали себе на пропитание все сельчане, независимо от возраста и пола. "В шахте работали и старики, и женщины, и подростки. Делились даже на бригады: женские и детские. Я был поражен. В то же время по шахте ходили слесари, они поддерживали работу, не обращали на посторонних никакого внимания", – говорит Григорий.



Остатки ржавого "самоспасателя" ( шахтного противогаза) 50-х годов, обнаруженного возле одной из снесенных шахт



Незаконная добыча золота продолжалась вплоть до 2000 годов, пока в шахту не нагрянула полиция.



Зачистка



В канун Международного женского дня на одну из шахт наведались силовики в масках и с автоматами. Гриню задержали, а по его карманам полицейские раскидали взрывчатку.



"У меня забрали документы. Спустя время меня осудили на три года условно. Выехать без документов из поселка было нельзя, попасть на работу тоже. Пришлось увольняться, вот так я и остался в Аксу", – вспоминает Гриня.



Мужчина предпочитает называть себя старателем-одиночкой. За время своей незаконной деятельности у него был лишь один напарник.



"Я ходил "вниз" один. Единственным коллегой, которому я мог доверять, была женщина. Позже она стала моей женой", – откровенничает Григорий.



Если видишь каску, значит, кто-то погиб



Вскоре Грине наскучило искать золото и он стал исследовать подземелья. Его знания об особенностях шахт начали пользоваться спросом среди "коллег".



"Я стал изучать шахты и в итоге знал их уже как свои пять пальцев. Ко мне стали обращаться за помощью с просьбой "проведи или вынеси". Вот только выносить приходилось не руду, а погибших и покалеченных", – рассказывает мужчина.



Голову так и не нашли: как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей



Могильная фотокерамика на дне пересохшего озера, в котором жители Аксу вымывали найденное на руднике золото



Спустя время после полицейской облавы на шахты стали привозить жителей других поселков. Эти люди могли находиться там от нескольких недель до месяцев.



"Жителя соседнего поселка Казгородок (ныне Терсакан – Прим. ред.) завалило. Его начальник привез, а сам сбежал", – рассказывает Григорий.



У старателей есть единое правило – если спустились все вместе, но кто-то не выбрался, нужно искать, пока не увидишь тело.



Григорий на могиле погибшего черного старателя



Так было и в этот раз. По словам шахтера, его попросили откопать тело. Однако работавшие на месте старатели не стали помогать Григорию, а лишь засыпали его сверху и требовали ускориться.



"У меня стал садиться фонарь. Ко мне подошел начальник охраны и отобрал оборудование. В шахту меня больше не пустили. Мне пришлось купить новое снаряжение, мы нашли выход на тот же участок с другого горизонта, но откопать парня не смогли", – рассказывает мужчина.



По словам Григория, многих, кто погибает под землей, найти и вытащить на поверхность невозможно.



"Был такой случай: парень погиб, я пошел его искать, но мне удалось найти лишь половину его туловища, но голову я так и не нашел. Он с высоты сорвался, 300 метров пролетел, а там металлические трубы. Все, что долетело, то долетело…", – вспоминает Григорий.



Если достать или найти останки не получается, на месте гибели шахтера оставляют каску.



"Трогать каску нельзя, потому что это его каска, и это как указатель, что здесь опасный участок и нужно быть предельно осторожным", – добавляет Гриня.



За время своей работы Григорий потерял много своих друзей, тела которых навечно остались под завалами.



Золотая лихорадка



Золотая лихорадка по своей симптоматике похожа на психическое расстройство. В зоне риска заражения находятся в основном новички.



"Золото – это злой металл, он с тобой играет. У нас есть выражение "хапнуть", это когда за раз можно 10–15 или 20 граммов вынести. Правильно говорят – новичкам везет. Когда ты в шахте впервые – все золото твое. Иногда перепадает сразу 100 граммов и все – здравствуй, золотая лихорадка. Многие полагают, что удача будет всегда сопутствовать. Люди подсаживаются, начинают рыть, перестают выходить на поверхность, пренебрегают техникой безопасности. А итог печален – человек погибает, калечится или спивается", – говорит Григорий.



Среди старателей нередки случаи самоубийств, особенно часто это происходит в канун Международного женского дня.



"Случается, что денег не хватает на подарок жене. У всех долги. Бывает, что раз в месяц спускаешься в шахту и ничего не можешь найти. У кого-то сдают нервы, они от отчаяния в петлю лезут", – рассказывает мужчина.



Могила 17-летнего черного старателя, чья жизнь трагически оборвалась на руднике



У старателей есть свои приметы. Во время спуска, например, нельзя свистеть, чтобы не накликать беду.



"Шахту нужно слушать и чувствовать. Есть дни, когда туда лучше не спускаться, она как живой организм или медведь. Он ведь тоже перед тем, как кинуться, рычит. Шахта же перед тем, как обвалиться, камешками сыплет. Она тебя словно предупреждает – стой на месте, не подходи, не лезь сюда, если ты это слышишь, то, значит, ты ее понимаешь", – метафорично описывает Григорий.



Угрожают расправой



Времена расцвета черных старателей уже прошли. Многие из них уже разъехались. Одни нашли работу, другие промышляют сбором металлолома. Этому поспособствовали введение уголовной ответственности за незаконную добычу и приход крупных золотодобытчиков.







Черные старатели в Аксу. Видео предоставлено пресс-службой компании "Алтыналмас"



"Сначала в Аксу закрыли пункты приема, после чего по поселку начали искать и закрывать дробилки, засыпать и опаливать "дудки" (спуск в шахту – Прим. ред.). Однако пройти на территорию некоторых шахт еще можно, если договориться с охранником. Но если проник на территорию, то пропустившая тебя охрана сама же вызывает полицию. На старателя оформляют протокол и изымают оборудование. Поэтому сейчас с золота многие перешли на металл. Это легче и безопаснее. Металла после шахт осталось предостаточно", – рассказывает Григорий.



В прошлом году рудники Аксу и Жолымбет вошли в состав компании "Алтыналмас". Ее руководство заявляет, что ситуация с черными старателями до сих пор сложная, особенно на карьерах.



Нелегальные старатели проникают на дробильно-измельчительный комплекс, рудные склады, породные отвалы, законсервированные шахты для хищения золотосодержащей руды. "Зачастую нападают на сотрудников подразделения безопасности с применением насилия, используя молотки, кувалды, тяпки и камни", – говорят в "Алтыналмасе".



В прошлом году зафиксировано 1417 фактов незаконного проникновения, с начала этого года – 513. Занимаются этим обычно одни и те же люди, которые объединяются в группы по 30 человек. Черные старатели маскируются, используют условные сигналы и отвлекающие маневры.







Черные старатели направляются в сторону шахты в Аксу



"Нападения сопровождаются оскорблениями, угрозами физической расправы, вплоть до угроз убийства", – сообщили в компании.



Объекты охраняются круглосуточно, по периметру установлены камеры видеонаблюдения. "Сотрудники службы безопасности пресекают практически все виды проникновения нелегальных старателей и вызывают полицию", – объяснили в компании.



Послесловие



Прогуливаясь по поселку, корреспондент Orda.kz заметил небольшой домишко с покореженным металлическим забором, ямой в центре двора и утолщенными электропроводами, подведенными к пластиковым окнам.



Некоторое время назад там располагалась одна из многочисленных дробилок, которой "заведовал" местный житель. С 2017 года, по словам Григория, он находится под следствием. "Его делом занимается КНБ", – уверяет мужчина.



Покрытая ржавчиной самодельная дробилка



Григорий говорит, что на шахтах нелегально орудуют лишь те бригады, у которых есть связи "наверху". Для простых смертных, уверенно заявляет мужчина, спуск под землю уже закрыт.



Автор: Никита Телиженко Источник - orda.kz

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