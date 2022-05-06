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Главы ДНР и ЛНР назначили послов в Москве
22:52 07.05.2022

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) назначили послов в РФ.

"Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 182 от 6 мая 2022 года, которым назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла Донецкой народной республики в Российской Федерации Ольгу Макееву", - сообщила пресс-служба ДНР.

До сих пор она занимала пост заместителя председателя Народного совета ДНР второго созыва.

"Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом назначил послом Республики в России Родиона Мирошника", - сообщается на сайте Луганского информационного центра.

До этого он был советником главы ЛНР по внешней политике.

Ольга Макеева родилась 21 ноября 1974 года в Донецке. В 1994-м окончила Донецкое педагогическое училище, в 2002 году – экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности "юриспруденция". В 1994 –1996 гг. работала учителем музыки в средней школе №56 города Донецка, в 2011–2014 годах – юристом на нескольких крупных предприятиях Донецка.

После образования ДНР 2 октября 2015 года была избрана заместителем председателя Народного совета (парламента) ДНР. С 14 сентября по 19 ноября 2018 года исполняла обязанности руководителя парламента народной республики.

Родион Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1996-м окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко Восточноукраинского университета по специальности "преподаватель истории, социальных дисциплин и английского языка", в 2011-м – аспирантуру Национального педагогического университета им. Н.П. Драгоманова. Кандидат исторических наук. По окончании института преподавал английский язык в школе, работал переводчиком. Был режиссером в телекомпании "Луга ТВ", затем редактором отдела информации, заведующим пресс-службы и руководителем отдела по взаимодействию с общественностью Луганской областной государственной телерадиокомпании (ЛОГТРК). В 2005 – 2006 гг. возглавлял пресс-службу главы Луганской областной государственной администрации, в 2006 – 2007 гг. был пресс-секретарем премьер-министра Украины Виктора Януковича. В 2006 – 2010 гг. – гендиректор ЛОГТРК. В 2007–2014 гг. – депутат Луганского облсовета от Партии регионов. С 2010 по 2011 год занимал пост зампредседателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.

После образования ЛНР с 2015 года представлял республику в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. На следующий день российский лидер пояснил, что Москва сделала это в границах Донецкой и Луганской областей. В тот же день в МИД РФ заявили об установлении дипломатических отношений с республиками.

Источник - stoletie.ru
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