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|Кыргызстан и Узбекистан провели первую(?!) встречу по вопросам демаркации границ, - 24.kg
22:58 07.05.2022
7 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Кыргызстан и Узбекистан провели первую встречу рабочих групп по вопросам демаркации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
"С 5 по 7 мая в Бишкеке состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Стороны обсудили и согласовали перечень проектов нормативно-технических документов, регламентирующих процесс демаркации", - говорится в сообщении.
пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров. Встреча рабочих групп по вопросам демаркации кыргызско-узбекской госграницы
Сообщается, что по итогам мероприятия подписан протокол. Следующая встреча запланирована в Узбекистане.