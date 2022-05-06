Кыргызстан и Узбекистан провели первую(?!) встречу по вопросам демаркации границ, - 24.kg

22:58 07.05.2022

7 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Кыргызстан и Узбекистан провели первую встречу рабочих групп по вопросам демаркации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.



"С 5 по 7 мая в Бишкеке состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций по согласованию организационно-правовых вопросов предстоящей демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Стороны обсудили и согласовали перечень проектов нормативно-технических документов, регламентирующих процесс демаркации", - говорится в сообщении.



пресс-службы кабинета министров

Фото пресс-службы кабинета министров. Встреча рабочих групп по вопросам демаркации кыргызско-узбекской госграницы

Сообщается, что по итогам мероприятия подписан протокол. Следующая встреча запланирована в Узбекистане.