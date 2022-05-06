Американцы отказались от ленд-лиза для Украины

00:08 08.05.2022 В США вышло разъяснение программы военной помощи для "Зе-команды": все не так, как рассказывает Киев



Александр Ситников



Журнал "National Interest" считает, что некоторые особо горячие янки должны одуматься, когда предлагают НАТО вмешаться в российско-украинский конфликт на стороне бандерштата. В частности, некий Макс Бутс в колонке "Washington Post" от 2 мая утверждает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине "все оружие, необходимое для победы", а также не бояться эскалации.



Можно привести и опасную болтовню Майкла Макфола, бывшего посла США в России, который считает, что следует игнорировать предупреждения Кремля в ответ на усиление западной военной помощи Киеву. "Угроза эскалации - это дешевые разговоры", - уверенно заявляет Макфол. Типа, "Путин хитрит".



Понятно, для чего это делается звездно-полосатыми "ястребами". Им нужно успокоить американское общество, которое напугано агрессивной поддержкой Байдена киевского режима. Эта часть янки напрямую шлет своим гражданам месседж, что небольшая драчка НАТО с русскими пойдет на пользу всем. Дескать, ничего не случится, если, к примеру, вначале поляки, а потом и бритты вмешаются на стороне бандеровцев. Посыл такой: Путин не самоубийца, и он знает, что ответ США будет разрушительным.



"Более тревожным, чем безрассудно ястребиные настроения самодовольных экспертов, является то, что американские и европейские официальные лица также открыто говорят о том, чтобы помочь Украине выиграть войну и нанести унизительное поражение России, - пишет Тед Карпентер, старший научный сотрудник по оборонным и внешнеполитическим исследованиям в Институте Катона. - Делегация США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, посетившая Киев в начале мая, неоднократно подчеркивала эту тему, а также обещание Вашингтона продолжать военную помощь до достижения победы".



Звучит тревожно и даже пугающе. Неужели мир и впрямь сползает к ядерному конфликту? Между тем, некоторые эксперты из США утверждают, что Белый Дом отправил Москве тайный сигнал, что американская военная помощь не переходит "красные линии".



Сейчас многие заокеанские военно-публицистические издания на всю катушку постят аналитику правдоруба Райана Фэйта, который тщательно проанализировал закон S.3522, получивший название "Ленд-лиз для Украины".



Оказывается, "никакой это не ленд-лиз", считает Фэйт, во всяком случае и близко не похож на Великую программу Второй мировой войны. Напомним, закон S.3522 был принят 28 апреля Палатой Представителей США подавляющим большинством голосов.



Конечно, без русофобского словоблудия в аналитике Фэйта не обошлось, причем автор "Vice News" даже приплел для чего-то Наполеона, который однажды сказал: "В сражениях мораль в три раза важнее физических аспектов". Правда, Бонапарту в походе на Москву 1812 года это не помогло.



Впрочем, если выжать "воду" из оценки закона S.3522, то в сухом остатке выясняется, что янки его принимали не столько для помощи Украине, сколько по внутренним причинам. Мол, если бы американцы отмахнулись от защиты жовто-блакитной демократии, то тогда какие они американцы.



Сразу скажем, данный месседж явно рассчитан на лохов, в том числе и патріотів України. В законе четко сказано: "С учетом параграфа (2) на 2022 и 2023 финансовые годы президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия правительству Украины или правительствам восточноевропейских стран, пострадавших от действий Российской Федерации на Украине, а также для оказания помощи в укреплении обороноспособности этих стран и защиты их гражданского населения".



В списке "пострадавших от России" значатся Польша, вся Прибалтика, Румыния, Молдова, Словакия. Другими словами, заявленные и разрекламированные $33 млрд предназначены не только для "Зе-команды".



И вообще, в этом законе есть одна "маленькая, но большая загвоздка", отмечает эксперт. Проблемка для ВСУ заключается в том, что норма ограничивает объем военной помощи, которую президент может направить на "восточноевропейский фронт" в любой год (не только в 2022 году), лимитом в $5 млрд.



Вот и рассуждает Фэйт: "Ну, какой на фиг это ленд-лиз". В пересчете на программу помощи СССР и с учетом инфляции можно смело сказать, что речь идет о мелочевке, которая закончится за пару месяцев боев, если не за меньший срок. Многое из отправленного уже уничтожено в ходе транспортировки.



Но это не все! Точнее, далеко не все! Очень похоже, что из выделенных на этот год $5 млрд почти все потрачено, несмотря на заявленные $800 млн в виде первого транша. Кстати, как раз сейчас из этой суммы денег идут эшелоны с техникой и боеприпасами в ВСУ.



Дело в том, что не просто так в законе S.3522 упоминаются другие восточноевропейские выгодоприобретатели "украинского ленд-лиза". Вот, к примеру, Польша поставила Украине 200 танков Т-72 и 22 истребителя МиГ-29. Значит, она вправе рассчитывать на американские деньги, отмечает Фэйт. Естественно, не в виде платежа, а в качестве встречных поставок Варшаве танков "Абрамс" или истребителей F-35 на эквивалентную сумму. Самый главный вопрос состоит в том, на какие циферки подписалась "Зе-команда"? Думается, киевский режим расщедрился на всю катушку.



Можно даже не сомневаться, что поляки уже потирают свои ручки от невероятно выгодной сделки. Конечно, "Зе-команда" рассчитывает на российские ЗВР, но даже разговоры о конфискации нашей валютной заначки прекратились на серьезном уровне в Штатах. Это подкоп под бакс, на что янки вряд ли пойдут. Все ограничится заморозкой.



Или, взять Словакию, которая переправила в "незалежную" ЗРК С-300 и партию Миг-29. И ей тоже положены баксы в полном объеме - опять-таки из той помощи, которая, в отличие от программы Второй мировой войны, ограничена только лизингом. То есть Киев в любом случае будет обязан отдать деньги за дорогущие ЗРК Patriot и самолеты F-16, обещанные Братиславе в качестве компенсации.



Заокеанский правдоруб Райан Фэйт особо отмечает, что поставки на Украину советского вооружения и боеприпасов из стран бывшего соцблока включены на плату в рамках S.3522. "Правда заключается в том, что (почти) никто не напишет статью о президентских полномочиях или иностранном военном финансировании, потому что это связано с тайными законодательными мелочами", - пишет эксперт.



Но, скорее всего, янки не хотят показывать простым патріотів України, что США не помогают "незалежной", а, напротив, обдирают ее на всю катушку. И платить за "тайные законодательные мелочи" придется не только нынешним громадянам, но и их детям, и даже внукам. При этом поляки, словаки, румыны и прочие "союзники" "неньки" не просто избавляются от старого оружия, но и выгодно меняют его на современные военные системы.



Именно поэтому правдоруб из "Vice News" приходит к выводу, что Вашингтон, по сути, отменил ленд-лиз для "незалежной" и заменил его продажей оружия в рассрочку, причем на кабальных для Киева условиях. Значит, страхи "National Interest" о том, что США готовы пойти на эскалацию конфликта с Россией сильно преувеличены, а всяческая демонстрация решимости являет собой блеф Белого Дома. Все, что нужно Штатам - длительный конфликт на истощение России.



Вся эта история с военной помощью показывает, что ядерный апокалипсис ради "неньки" не стоит в повестке дня тамошней публики. Само собой, Москва в курсе звездно-полосатого лохотрона. С другой стороны, это не значит, что закрыт вопрос опасных для наших войск поставок западного оружия. Источник - СвободнаяПресса

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