 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.05.2022
01:36  Сто дней Алматы-акима Досаева: тише едешь – дальше будешь? - А.Омирбек
01:00  Такер Карлсон: Байден втянул США в бессмысленную войну с Россией (видео)
00:49  Талибы ввели обязательное ношение хиджабов в Афганистане
00:43  Ну кто так читает... Кырпрез Жапаров поссорился с манасчи-рекордсменом Доолотом Сыдыковым
00:35  Рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту, - Боян Димитриевич
00:33  Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламентKZ и какими будут их результаты?
00:24  "Бессмертный полк": почему казахстанцы разделились на два лагеря

00:14  Канадский горе-супер-снайпер Вали воскрес и взялся разоблачать своих работодателей
00:09  Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта
00:08  Американцы отказались от ленд-лиза для Украины
Суббота, 07.05.2022
22:58  Кыргызстан и Узбекистан провели первую(?!) встречу по вопросам демаркации границ, - 24.kg
22:52  Главы ДНР и ЛНР назначили послов в Москве
14:25  Как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей
14:21  История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы своим приемным детям, а потом отобрал ее
14:18  Почему нейтралитет Кыргызстана работает только на стороне НПО?
14:16  Зайнидин Курманов: Я равнялся на Александра Македонского
14:04  На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти
13:50  Хотели наказать таджиков, наказываем себя, - К.Нурматов
13:43  Казахстанские тайны. Записки неравнодушного VI, - К.Сыроежкин
13:24  Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение, - В.Катасонов
13:22  Сговор олигархов? Почему российские ракеты облетают лучшие укроборонзаводы? - "СП"
13:20  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина
12:28  Скончался бывший первый зампредседателя ГКНБ Кыргызстана генерал Абдыжалил Джамалов
11:12  Семито-нацисты. Израильские власти раздули гипер-скандал из-за еврейства Зеленского и Гитлера
10:50  РосГазпром продолжает качать газик через Украину. Миллер на войне
09:32  Распад глобального мира: геополитика и безопасность, - А.Школьников
09:17  Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане
09:15  Посмертно издан труд экс-муфтия Казахстана А.Дербисали - "Забытые мыслители Великой степи"
09:08  Цифровой сом. Зачем Кыргызстану электронная валюта, - 24.kg
08:06  Все лезут и лезут. Казахстан усиливает охрану границы с Киргизией
06:04  Власти Херсонской области бывшей Украины объявили о намерении войти в состав России
00:50  Как и чем нам обустроить украину. Часть 2 - Игорь Стрелков
Пятница, 06.05.2022
21:53  Азиатские игры 2022 года отложили на неопределенный срок
21:50  Запад хочет подорвать отношения России и Индии, - К.Гасанов
21:48  Шаткая стабильность и долговременная неопределенность в Афганистане, - А.Князев
21:46  Зачем горе-олигарх "Бутя" (Б.Абилов) вернулся в Казполитику
21:43  Европейский драп из России: Китай, Индия, Турция получают широкое "окно возможностей", - К.Ольшанский
21:41  Повторение пройденного: в Армении протесты набирают силу
21:39  Китай назвал Украину "пушечным мясом" Запада
15:08  Чанач-Сай. На границе с Узбекистаном убито трое кыргызских контрабандистов
14:59  Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times
13:32  Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев
13:30  В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:17  Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:15  Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов
13:14  Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
13:11  РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"
13:10  Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада
12:08  В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
11:08  Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов
11:05  КазРеформы. В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американцы отказались от ленд-лиза для Украины
00:08 08.05.2022

В США вышло разъяснение программы военной помощи для "Зе-команды": все не так, как рассказывает Киев

Александр Ситников

Журнал "National Interest" считает, что некоторые особо горячие янки должны одуматься, когда предлагают НАТО вмешаться в российско-украинский конфликт на стороне бандерштата. В частности, некий Макс Бутс в колонке "Washington Post" от 2 мая утверждает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине "все оружие, необходимое для победы", а также не бояться эскалации.

Можно привести и опасную болтовню Майкла Макфола, бывшего посла США в России, который считает, что следует игнорировать предупреждения Кремля в ответ на усиление западной военной помощи Киеву. "Угроза эскалации - это дешевые разговоры", - уверенно заявляет Макфол. Типа, "Путин хитрит".

Понятно, для чего это делается звездно-полосатыми "ястребами". Им нужно успокоить американское общество, которое напугано агрессивной поддержкой Байдена киевского режима. Эта часть янки напрямую шлет своим гражданам месседж, что небольшая драчка НАТО с русскими пойдет на пользу всем. Дескать, ничего не случится, если, к примеру, вначале поляки, а потом и бритты вмешаются на стороне бандеровцев. Посыл такой: Путин не самоубийца, и он знает, что ответ США будет разрушительным.

"Более тревожным, чем безрассудно ястребиные настроения самодовольных экспертов, является то, что американские и европейские официальные лица также открыто говорят о том, чтобы помочь Украине выиграть войну и нанести унизительное поражение России, - пишет Тед Карпентер, старший научный сотрудник по оборонным и внешнеполитическим исследованиям в Институте Катона. - Делегация США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, посетившая Киев в начале мая, неоднократно подчеркивала эту тему, а также обещание Вашингтона продолжать военную помощь до достижения победы".

Звучит тревожно и даже пугающе. Неужели мир и впрямь сползает к ядерному конфликту? Между тем, некоторые эксперты из США утверждают, что Белый Дом отправил Москве тайный сигнал, что американская военная помощь не переходит "красные линии".

Сейчас многие заокеанские военно-публицистические издания на всю катушку постят аналитику правдоруба Райана Фэйта, который тщательно проанализировал закон S.3522, получивший название "Ленд-лиз для Украины".

Оказывается, "никакой это не ленд-лиз", считает Фэйт, во всяком случае и близко не похож на Великую программу Второй мировой войны. Напомним, закон S.3522 был принят 28 апреля Палатой Представителей США подавляющим большинством голосов.

Конечно, без русофобского словоблудия в аналитике Фэйта не обошлось, причем автор "Vice News" даже приплел для чего-то Наполеона, который однажды сказал: "В сражениях мораль в три раза важнее физических аспектов". Правда, Бонапарту в походе на Москву 1812 года это не помогло.

Впрочем, если выжать "воду" из оценки закона S.3522, то в сухом остатке выясняется, что янки его принимали не столько для помощи Украине, сколько по внутренним причинам. Мол, если бы американцы отмахнулись от защиты жовто-блакитной демократии, то тогда какие они американцы.

Сразу скажем, данный месседж явно рассчитан на лохов, в том числе и патріотів України. В законе четко сказано: "С учетом параграфа (2) на 2022 и 2023 финансовые годы президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия правительству Украины или правительствам восточноевропейских стран, пострадавших от действий Российской Федерации на Украине, а также для оказания помощи в укреплении обороноспособности этих стран и защиты их гражданского населения".

В списке "пострадавших от России" значатся Польша, вся Прибалтика, Румыния, Молдова, Словакия. Другими словами, заявленные и разрекламированные $33 млрд предназначены не только для "Зе-команды".

И вообще, в этом законе есть одна "маленькая, но большая загвоздка", отмечает эксперт. Проблемка для ВСУ заключается в том, что норма ограничивает объем военной помощи, которую президент может направить на "восточноевропейский фронт" в любой год (не только в 2022 году), лимитом в $5 млрд.

Вот и рассуждает Фэйт: "Ну, какой на фиг это ленд-лиз". В пересчете на программу помощи СССР и с учетом инфляции можно смело сказать, что речь идет о мелочевке, которая закончится за пару месяцев боев, если не за меньший срок. Многое из отправленного уже уничтожено в ходе транспортировки.

Но это не все! Точнее, далеко не все! Очень похоже, что из выделенных на этот год $5 млрд почти все потрачено, несмотря на заявленные $800 млн в виде первого транша. Кстати, как раз сейчас из этой суммы денег идут эшелоны с техникой и боеприпасами в ВСУ.

Дело в том, что не просто так в законе S.3522 упоминаются другие восточноевропейские выгодоприобретатели "украинского ленд-лиза". Вот, к примеру, Польша поставила Украине 200 танков Т-72 и 22 истребителя МиГ-29. Значит, она вправе рассчитывать на американские деньги, отмечает Фэйт. Естественно, не в виде платежа, а в качестве встречных поставок Варшаве танков "Абрамс" или истребителей F-35 на эквивалентную сумму. Самый главный вопрос состоит в том, на какие циферки подписалась "Зе-команда"? Думается, киевский режим расщедрился на всю катушку.

Можно даже не сомневаться, что поляки уже потирают свои ручки от невероятно выгодной сделки. Конечно, "Зе-команда" рассчитывает на российские ЗВР, но даже разговоры о конфискации нашей валютной заначки прекратились на серьезном уровне в Штатах. Это подкоп под бакс, на что янки вряд ли пойдут. Все ограничится заморозкой.

Или, взять Словакию, которая переправила в "незалежную" ЗРК С-300 и партию Миг-29. И ей тоже положены баксы в полном объеме - опять-таки из той помощи, которая, в отличие от программы Второй мировой войны, ограничена только лизингом. То есть Киев в любом случае будет обязан отдать деньги за дорогущие ЗРК Patriot и самолеты F-16, обещанные Братиславе в качестве компенсации.

Заокеанский правдоруб Райан Фэйт особо отмечает, что поставки на Украину советского вооружения и боеприпасов из стран бывшего соцблока включены на плату в рамках S.3522. "Правда заключается в том, что (почти) никто не напишет статью о президентских полномочиях или иностранном военном финансировании, потому что это связано с тайными законодательными мелочами", - пишет эксперт.

Но, скорее всего, янки не хотят показывать простым патріотів України, что США не помогают "незалежной", а, напротив, обдирают ее на всю катушку. И платить за "тайные законодательные мелочи" придется не только нынешним громадянам, но и их детям, и даже внукам. При этом поляки, словаки, румыны и прочие "союзники" "неньки" не просто избавляются от старого оружия, но и выгодно меняют его на современные военные системы.

Именно поэтому правдоруб из "Vice News" приходит к выводу, что Вашингтон, по сути, отменил ленд-лиз для "незалежной" и заменил его продажей оружия в рассрочку, причем на кабальных для Киева условиях. Значит, страхи "National Interest" о том, что США готовы пойти на эскалацию конфликта с Россией сильно преувеличены, а всяческая демонстрация решимости являет собой блеф Белого Дома. Все, что нужно Штатам - длительный конфликт на истощение России.

Вся эта история с военной помощью показывает, что ядерный апокалипсис ради "неньки" не стоит в повестке дня тамошней публики. Само собой, Москва в курсе звездно-полосатого лохотрона. С другой стороны, это не значит, что закрыт вопрос опасных для наших войск поставок западного оружия.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651957680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  