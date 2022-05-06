Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта

00:09 08.05.2022 Вступление



Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза 10 мая 1993 года ввели собственную национальную валюту.



И если первые банкноты были похожи на фантики, то сейчас кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр на пространстве СНГ.



ИА "24.kg" собрало самые интересные и необычные факты о национальной валюте. И выяснили в Национальном банке, зачем ему понадобилось единственное прижизненное фото Алайской царицы Курманджан датки.



Всего в Кыргызстане за годы независимости деньги выпускали четыре раза. Первая серия вышла в 1993 году. Это деньги переходного периода, представленные лишь тремя номиналами (1, 5 и 10 сомов) и разменными монетами - тыйынами в виде банкнот номиналом 1, 10 и 50 тыйынов.



Свидетельство о рождении сома



Время было тяжелым: распад СССР, потеря экономических связей, гиперинфляция. Нужно было что-то делать, как-то восстанавливать экономику.



Дана Сайфулина

начальник экспертного отдела управления денежной наличности НБ КР

"Введение национальной валюты стало не самоцелью, а частью плана по стабилизации экономики.

Поэтому первую серию денег ввели в кратчайший срок: всего за шесть-восемь месяцев разработали, изготовили и выпустили в обращение. Обычно на это уходит два-три года.



Первая серия кыргызских сомов обладала минимальным защитным комплексом. Например, водяной знак в виде стилизованного беркута занимал все поле банкноты.



Чтобы создать свою валюту, руководство Национального банка обратилось в Союз художников. Им требовались специалисты по графическому дизайну. Для создания первых денег пригласили Дмитрия Лысогорова и Анатолия Цыганкова.



Над созданием национальной валюты работали специальные комиссии - историческая, лингвистическая и художественная. Историки давали рекомендации по персонажам, которых стоило бы изобразить на купюрах. Лингвисты - по языку и относительно того, что следует написать. А художники должны были создать образ.



Дмитрий Лысогоров

Дизайнер

"Вместе со специалистами Национального банка определили схему выпуска банкнот. Решили, что это будут банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомов. Нам дали фото персонажей, которых мы должны изобразить на купюрах. Позже поставили задачу разработать эскизы тыйынов.

Но и после этого дизайнеры далеко не сразу приступили к созданию эскизов. Для начала они изучали опыт изготовления денег в других странах – Латвии, Турции, Англии. После поездки в Британию началась детальная работа над созданием эскизов. Но дизайнерам неожиданно сообщили, что готовятся к выпуску временные деньги. Тогда в Бишкеке находился консультант из Голландии. Дмитрию Лысогорову и Анатолию Цыганкову дали три дня, чтобы представить эскизы.



Дмитрий Лысогоров

Дизайнер

"Мы с Анатолием Петровичем бросили жребий. Мне достались сомы, а ему тыйыны. Я сделал три эскиза валюты, и на их основании выпустили три номинала - 1, 5 и 10 сомов.

По сути, сами банкноты в 1, 5 и 10 сомов и 1, 5 и 10 тыйынов отличались только цветом: красный, зеленый, синий. На лицевой стороне тыйынов размещался парящий беркут на фоне солнечных лучей в орнаментальном круге. На оборотной стороне – изображение национальной символики (солнце и тундук). На банкнотах 1, 5 и 10 сомов красуется подпись экс-председателя Национального банка КР Кемелбека Нанаева. На лицевой стороне – Манас, на оборотной – кумбез Манаса.

Сомы переходного периода



Создатель первых денег Дмитрий Лысогоров не очень ими гордится. В беседе с ИА "24.kg" он признался, что сделал эскиз цветными карандашами, но при печати они выглядели простенько. Тогда у государства не было денег на дорогую печать. Да и качество бумаги было неважным. Однажды супруга дизайнера постирала брюки с новыми деньгами, и они превратились в простую бумажку.



Интересно, что для обмена советских рублей на сомы кыргызстанцам дали всего четыре дня – с 10 по 14 мая. При этом обменный курс составлял 1 сом за 200 рублей. В 18.00 14 мая 1993 года сом стал единственным законным платежным средством на территории республики.



Потом правительство объявило о дополнительном обмене, так как люди просто не успели достать из кубышек припрятанные на черный день рубли. Затем по просьбе трудящихся власти дали на конвертацию еще два дня – 3 и 4 июня. Но если до этого один сом стоил 200 рублей, то в последний раз – уже 260.



Название "сом" вовсе не случайное.



Именно так в переводе на кыргызский звучит "рубль".



Президент Аскар Акаев, который был идейным вдохновителем введения национальной валюты, уверен, что ввели ее вовремя.

"К весне 1993 года мы не сомневались, что Россия готовится к сепаратным действиям. Тянуть было нельзя. Пришла пора действовать быстро. 10 мая 1993 года приняли стратегическое решение о переводе денежного обращения в республике на национальную единицу - сом. Разъяснили народу причины и встретили поддержку", - вспоминает Аскар Акаев.



ИМЕННЫЕ ДЕНЬГИ



Деньги переходного периода долго жить не могли. Уже в 1994 году началась их замена.



В обращении появились банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов. Купюры в 1, 10 и 50 тыйынов остались прежними. Отличием второй серии от первой стали не только новые номиналы, но и наличие на купюрах портретов, которые остаются неизменными до сих пор.



Вторая серия денег



1 сом

На лицевой стороне банкноты портрет кыргызского композитора и исполнителя Абдыласа Малдыбаева. На оборотной стороне – национальные инструменты комуз и кыл кыяк на фоне Государственной филармонии.

5 сомов

На лицевой стороне - одна из основательниц кыргызского балета, танцовщица Бюбюсара Бейшеналиева. На оборотной стороне - Кыргызский государственный академический театр оперы и балета.

10 сомов

На лицевой стороне банкноты кыргызский профессор, автор первых учебников по кыргызскому языку, один из основоположников кыргызской письменности и культуры Касым Тыныстанов. На оборотной стороне – горные хребты Кыргызстана и урочище Джети-Огуз.

20 сомов

На лицевой стороне банкноты акын, поэт, просветитель Тоголок Молдо. На оборотной – историко-архитектурный комплекс "Кумбез Манаса".

50 сомов

На лицевой стороне банкноты - алайская царица Курманджан датка. На оборотной стороне – Узгенский архитектурный комплекс.

100 сомов

На лицевой стороне банкноты кыргызский акын, мыслитель Токтогул Сатылганов. На оборотной – Токтогульская ГЭС.



Кроме того, у денег второй серии стало больше защиты: нить, локальный водяной знак - портрет Токтогула Сатылганова.



Все банкноты второго выпуска имеют один размер и общий водяной знак.



Если, например, на банкноте была Бюбюсара Бейшеналиева, то водяной знак все равно изображал Токтогула Сатылганова. Этим пользовались фальшивомонетчики. Они смывали с банкнот изначальное изображение и наносили новое, более крупного номинала. Стоит отметить, что на банкнотах первых двух серий не указывали год выпуска.



ЛИДЕРЫ ПОДДЕЛОК



В 1997 году ввели в обращение банкноты третьей серии. Сначала 5 и 10 сомов, затем, в 1999-м, 1 сом, в 2000-м – 200, 500 и 1000 сомов. В 2002-м обновили 20, 50 и 100 сомов.



Банкноты вводили в разные годы, чтобы сэкономить. По защитным свойствам эта серия серьезно отличается от второй. При ее разработке защиту усилили. В третьей серии появились индивидуальные размеры, защитная нить и водяной знак для каждого номинала.



Банкноты третьей серии



1 - 200 сомов

На лицевой стороне банкноты кыргызский поэт и драматург Алыкул Осмонов. На оборотной – Иссык-Куль и посвященные озеру стихотворные строки поэта.



500 сомов

На лицевой стороне банкноты сказитель эпоса "Манас", со слов которого записали полный вариант трилогии эпоса, Саякбай Каралаев. На оборотной стороне – фигура сказителя и стилизованные сказочные образы из эпоса.



1000 сомов

На лицевой стороне - поэт и мыслитель средневековья, уроженец древнего города Баласагына Жусуп Баласагын. На оборотной стороне – памятник древней архитектуры Тахти Сулейман на фоне священной горы Сулайман-Тоо.



Однако теперь нарекания возникли из-за внушительного размера банкнот: купюра в 500 сомов составляла 16 сантиметров в длину и 7,6 см в ширину, а 1000 сомов – 16,5 см в длину и 7,8 см в ширину. Оказывается, инкассаторам тогда тяжело было носить сумки с тысячными купюрами.



Несмотря на то что первые две серии кыргызских денег имели минимальный набор защитных элементов, подделывали их не часто. Самая "богатая" на подделки – третья серия. Даже сейчас периодически находят фальшивки из этого выпуска. Чаще всего подделывали 1 тысячу и 500 сомов.



САМЫЕ ЯРКИЕ И ПРИЗНАННЫЕ



В 2009-м появились банкноты четвертой серии. Первой вышла самым высоким на сегодня номиналом – 5 тысяч сомов, позже - 20, 50 и 100 сомов. В 2010-м ввели в обращение новые купюры в 200, 500 и 1000 сомов.



Деньги четвертой серии кардинально отличаются от предшественников. Например, портреты известных людей переехали с правой стороны купюры на левую. Кроме того, каждый номинал получил свой цвет.



Кроме того, банкноты имели индивидуальные размер и защиту. В этой серии нет банкнот в 1, 5 и 10 сомов, потому что в 2008-м их заменили монетами. В Национальном банке считают эту серию одной из самых удачных. После жалоб населения купюры IV серии стали на сантиметр короче и на несколько миллиметров уже.



5000 сомов

На лицевой стороне банкноты - кыргызский актер и художник Суйменкул Чокморов.

На оборотной – историческая и архитектурная достопримечательность - здание кинотеатра "Ала-Тоо", одного из старейших в столице.



Банкнота номиналом 5 тысяч сомов стала лауреатом международного конкурса "Банкнота года", где оценивали сочетание дизайна и защитных элементов. Купюра заняла второе место.



Предполагалось, что 5000-сомовая купюра станет отечественным аналогом ста долларам США (в 2010 году $100 равнялись 4,6 тысячи сомов), и люди начнут хранить сбережения в национальной валюте.



Именно в этой банкноте впервые использовали защитный элемент Spark – зеленый прямоугольник. Тогда это была новинка. Кыргызстан стал одной из первых стран, внедривших его на банкнотах. Сейчас элемент часто используется при изготовлении банкнот в разных странах. Однако опыт КР в применении Spark на купюре в 5 тысяч сомов до сих пор считается одним из самых удачных в мире.



Банкнота в 1 тысячу сомов из четвертой серии участвовала в экспертном опросе. В нем оценивали $50, 50 евро и 1 тысячу рублей по качеству и защите. Наша банкнота заняла второе место, уступив 1 тысяче рублей. Но по отдельным защитным элементам – таким как микрошрифт, качество рельефной печати – 1 тысяча сомов получила первое место.



До четвертой серии все кыргызские деньги печатала британская компания De La Rue. Право печатать четвертую серию англичане разделили с французской компанией Oberthur Fiduciaire.



50 сомов

На купюре в 50 сомов четвертой серии изображен прижизненный портрет алайской царицы – Курманджан датки. На купюрах образца 1994 года было рисованное изображение. Однако кыргызстанцы жаловались, что оно не соответствует реальному образу предводительницы. В итоге специалисты НБ КР обратились в музей с просьбой предоставить единственный портрет царицы.



КОГДА МОНЕТЫ СТАЛИ ЖЕЛЕЗНЫМИ



В 2008 году Национальный банк впервые ввел в обращение циркуляционные монеты. Первыми были 10 и 50 тыйынов, 1, 3 и 5 сомов. В 2010 году в обращение вышла монета номиналом 10 сомов.



Циркуляционные монеты



Потребность в монетах возникла из-за того, что срок службы банкнот низкого номинала короток - до трех лет. У монет жизнь дольше - до 15 лет. Их чеканит Казахский монетный двор.



Интересно, что изначально выпустили и монету в 1 тыйын. Однако тираж ее был ограниченным, поэтому она считается коллекционной.



Монеты в 10 и 50 тыйынов желтые, а "сомовые" – серые.



Самый большой размер у 10 сомов.



С 1 сентября 2014 года Национальный банк ввел в обращение циркуляционные монеты номиналом 10 сомов с улучшенными защитными элементами – гуртовой надписью. На боковой поверхности (гурте) монеты две надписи: номинал монеты прописью "ОН СОМ" и цифровая надпись "10 СОМ". Первое время кыргызстанцы относились к таким монетам настороженно и считали их подделками.



Кстати, попытки выпустить монеты предпринимали намного раньше. Так, в 1994 году выпустили пробную монету в 20 тыйынов из латуни. Есть и еще один "пробник" – монета в 20 тыйынов из алюминия. Они в большой тираж не вышли. Их напечатали на заводе имени Ленина для демонстрации возможностей предприятия.



НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ КУПЮР



Выпускать новую серию банкнот в Кыргызстане пока нет необходимости. Уровень фальшивомонетничества в стране низкий. А банкноты обладают достаточным количеством защитных элементов, чтобы не вызывать беспокойства. Однако со временем их все же заменят.



1 января 2017 года Национальный банк ввел в обращение модифицированные банкноты четвертой серии номиналом 200, 500 и 1 тысячу сомов образца 2016 года.



На новых купюрах присутствует элемент Mask: при просвете прямоугольника появляется надпись "сом". На одной стороне четко выраженный портрет, выполненный классическим методом, на другой - год выпуска купюры. В новых купюрах изменили технику изготовления и год выпуска, они выполнены с помощью ручной гравировки, а не микрошрифта, как раньше.



Модифицированные банкноты



С модифицированными банкнотами случился казус. Когда Национальный банк опубликовал их эскизы, пользователи социальных сетей сочли портрет Алыкула Осмонова нечетким.



Дмитрий Лысогоров

Дизайнер

"Тут надо знать технологию изготовления купюры. Первый портрет выполнен другим способом. Он был не очень качественным. Потом Нацбанк поменял его на гравюру.

Это классическая манера исполнения. Относительно обвинений в том, что у Алыкула Осмонова один глаз косит,

я этого даже не заметил. Могу сказать, что не стоит обвинять Национальный банк. Гравер очень точно перенес изображение с фотографии на купюру.



ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ



Национальный банк неоднократно заявлял, что новых купюр в стране не будет. Однако юбилейные даты в истории государства заставили изменить позицию.



В 2016-м Кыргызстан праздновал 25-летие независимости.



В честь юбилея в 2017 году выпустили купюру в 2 тысячи сомов.



Она вышла в обращение 17 ноября. Главное ее отличие – она вертикальная. Тираж ограничен. Ее не будут печатать регулярно.



Купюра в 2 тысячи сомов – первая памятная банкнота, которую выпустил Национальный банк. Она имеет оригинальный дизайн, отражающий историю становления кыргызской государственности от древних времен до наших дней, и защиту нового поколения.



Купюра в 2 тысячи сомов



Основной сюжет лицевой стороны банкноты – памятник Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение Умай Эне олицетворяет древнейшее божество – прародителя всех тюркских народов. Представлено и жилище кочевых народов – юрта.



На оборотной стороне банкноты изображено дерево – как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу народа.



На купюре в 2 тысячи сомов есть защитная голограмма. Она выполнена так, что при наклоне банкноты слева направо изображение цифры 25 меняется на изображение национального узора и наоборот.



При изменении угла обзора банкноты на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, эффекты сияния и движения. При наклоне банкноты появляются радужные полосы.



Памятная банкнота номиналом 2 тысячи сомов стала победителем престижного международного конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.



СОМ НЕ БОИТСЯ ВОДЫ И СТИРКИ



Интересно, что до 2014 года эскизы банкнот предыдущих серий являлись секретными. Сейчас их можно увидеть в музее Национального банка.



Эскизы банкнот в музее



При разработке национальной валюты учитывают множество факторов. Весь процесс секретен. Окончательное решение о том, какой будет купюра, принимает специальная комиссия. В нее входят президент, премьер-министр, торага Жогорку Кенеша, представители Национального банка и Академии художеств.



Кыргызскую валюту считают одной из самых красивых в странах СНГ. При этом купюры довольно прочные. Их делают из хлопка и неоднократно тестируют. Национальную банкноту можно согнуть до пяти тысяч раз. Ни одна бумага такого количества сгибаний не выдержит. Еще купюры можно без повреждения продержать в воде один час.



Для сравнения, доллар США можно согнуть до 4 тысяч раз вдоль и поперек.



Выбрасывать не стоит даже ветхие и испорченные банкноты. В Национальном банке их заменят новыми.



Много обгоревших купюр было после событий 2010 года, когда бизнесмены пачками приносили их в Нацбанк, а специалисты НБ КР восстанавливали и обменивали.



В 2003 году один гражданин зарыл деньги в земле - прятал от родственников. Осенью решил выкопать, но не нашел. Деньги обнаружили следующей весной. В Национальном банке купюры восстанавливали неделю и вернули мужчине почти полную сумму.



Корреспондент: Татьяна Кудрявцева

Дизайнер: Надежда Хабичевская Источник - 24.kg

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