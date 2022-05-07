 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Канадский горе-супер-снайпер Вали воскрес и взялся разоблачать своих работодателей
00:14 08.05.2022

"Эта война - сплошной обман": Канадские СМИ публикуют шокирующие рассказы иностранных наемников на Украине
07.05.2022 - 17:30
"Эта война - сплошной обман": Канадские СМИ публикуют шокирующие рассказы иностранных наемников на Украине | Русская весна
Канадский снайпер Вали, восхваляемый украинской пропагандой, сбежал домой и дает интервью канадским СМИ.

Основные моменты:

- эта война - сплошной обман;
- большинство наемников вернулись, ни разу не побывав на фронте;
- командование ВСУ не знало что делать с наемниками;
- многие дезертировали;
- оружие и еду не выдавали, приходилось все искать самим;
- на Украине организована мошенническая схема по хищениям финансовой помощи США;
- малая часть наемников отобрана ГУР для диверсионной деятельности в тылу российских войск.

Канадская газета La Presse опубликовала интервью с вернувшимся с Украины снайпером Вали, о котором методично слагала легенды украинская пропаганда. Если вкратце, „один из лучших снайперов в мире" за два месяца выстрелил всего два раза. По окнам.

Большинство наемников возвращаются на родину разочарованными, ни разу не побывав на фронте.

„Мне повезло, что я вообще еще жив, мы ходили по грани".

Последней каплей стала боевая задача, на которой наемники действовали совместно с украинскими солдатами срочной службы. На позиции, которая находилась под огнем российских танков, двое украинских военных поднялись, чтобы покурить. Вали пытался их остановить, но они не слушали. Через несколько секунд по ним „с ювелирной точностью" прилетел снаряд. „Взрыв был страшной силы. Я вдруг перестал слышать и почувствовал головную боль. Это было жестко." Вали понял, что украинцам уже не помочь.

„Пахло смертью. Это сложно описать, ужасный запах обгоревшей плоти, серы и химикатов. Нечеловеческий запах".

После этого Вали позвонил жене. „Он пытался объяснить, что стал свидетелем двух смертей. Он говорил: я думаю, что уже сделал достаточно, да? Я сделал достаточно? Как будто он хотел, чтобы я сказала ему возвращаться домой".

Для большинства пересекших границу наемников процесс поиска подразделения, к которому они могли бы присоединиться, был хаотичным и мучительным.

„Зеленский звал всех, но офицеры на местах оказались абсолютно беспомощными. Они не знали, что с нами делать".

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Сам Вали и еще несколько канадцев присоединились к „Нормандской бригаде" - частному наемническому формированию под командованием отставного канадского военного из Квебека с позывным „Хрульф". Однако члены бригады сразу стали проявлять недовольство, многие дезертировали. Трое наемников рассказали La Presse, что Хрульф обещал им выдать оружие и защитное снаряжение, но в итоге ничего не сделал. Некоторые из наемников находились в 40 километрах от фронта без бронежилетов.

„Если бы русские начали наступление, мы все оказались бы в опасности. Это была безответственность командования бригады", признает один из наемников.

Дезертирство наемников подтверждает и сам командир „Нормандской бригады" Хрульф. По его словам, всего дезертировали около 60 человек. Некоторые хотели заключить контракт на таких условиях, которые предоставляли бы им статус комбатанта и гарантировали медицинское обеспечение за счет украинских властей. Другие пытались создать мошенническую схему для хищения 500 000 долларов, предоставленных американцами.

„Многие ожидали, что все будет легко и просто, но на войне все наоборот. Это стало ужасным разочарованием", - заключает Вали.

Чтобы найти оружие, нужно было пройти через кафкианские приключения. „Нужно знать кого-то, кто знает еще кого-то, кто скажет, что в этой старой парикмахерской тебе могут выдать АК-47. Все снаряжение нужно собирать по частям, тут и там, иногда в хорошем состоянии, иногда нет."

Еду и бензин наемники тоже добывали сами. „Даже еду нам часто давали гражданские. То же самое с бензином чтобы заправить машину. Постоянно нужно что-то решать, знать нужных людей."

Спустя несколько недель наиболее подготовленные наемники были отобраны Главным Управлением Разведки Украины и, по их словам, начали привлекаться к операциям в тылу противника. Остальные кочуют по съемному жилью и ждут, пока кто-нибудь согласится взять их в свой состав.

При этом большинство наемников решили вернуться домой.

„Много кто приезжает на Украину и рвется в бой, но уезжают они, поджав хвосты", - говорит Вали.

В конечном итоге, признает Вали, он сам сделал два выстрела по окнам „чтобы напугать" противника, и в действительности никогда не находился в зоне огня противника. „Это война техники, где отважные украинские солдаты несут тяжелые потери под обстрелами и упускают массу возможностей из-за недостатка технической подготовки"

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651958040


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