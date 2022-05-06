 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.05.2022
01:36  Сто дней Алматы-акима Досаева: тише едешь – дальше будешь? - А.Омирбек
01:00  Такер Карлсон: Байден втянул США в бессмысленную войну с Россией (видео)
00:49  Талибы ввели обязательное ношение хиджабов в Афганистане
00:43  Ну кто так читает... Кырпрез Жапаров поссорился с манасчи-рекордсменом Доолотом Сыдыковым
00:35  Рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту, - Боян Димитриевич
00:33  Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламентKZ и какими будут их результаты?
00:24  "Бессмертный полк": почему казахстанцы разделились на два лагеря

00:14  Канадский горе-супер-снайпер Вали воскрес и взялся разоблачать своих работодателей
00:09  Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта
00:08  Американцы отказались от ленд-лиза для Украины
Суббота, 07.05.2022
22:58  Кыргызстан и Узбекистан провели первую(?!) встречу по вопросам демаркации границ, - 24.kg
22:52  Главы ДНР и ЛНР назначили послов в Москве
14:25  Как шахты в Аксу становятся братской могилой черных старателей
14:21  История о том, как Болат Назарбаев подарил землю в центре Алматы своим приемным детям, а потом отобрал ее
14:18  Почему нейтралитет Кыргызстана работает только на стороне НПО?
14:16  Зайнидин Курманов: Я равнялся на Александра Македонского
14:04  На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти
13:50  Хотели наказать таджиков, наказываем себя, - К.Нурматов
13:43  Казахстанские тайны. Записки неравнодушного VI, - К.Сыроежкин
13:24  Санкции против Китая – гарантированное взаимное уничтожение, - В.Катасонов
13:22  Сговор олигархов? Почему российские ракеты облетают лучшие укроборонзаводы? - "СП"
13:20  Истоки и смысл бездуховного казахского национализма. Ч. 2 - Н.Нуртазина
12:28  Скончался бывший первый зампредседателя ГКНБ Кыргызстана генерал Абдыжалил Джамалов
11:12  Семито-нацисты. Израильские власти раздули гипер-скандал из-за еврейства Зеленского и Гитлера
10:50  РосГазпром продолжает качать газик через Украину. Миллер на войне
09:32  Распад глобального мира: геополитика и безопасность, - А.Школьников
09:17  Комиссию по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением земель создали в Казахстане
09:15  Посмертно издан труд экс-муфтия Казахстана А.Дербисали - "Забытые мыслители Великой степи"
09:08  Цифровой сом. Зачем Кыргызстану электронная валюта, - 24.kg
08:06  Все лезут и лезут. Казахстан усиливает охрану границы с Киргизией
06:04  Власти Херсонской области бывшей Украины объявили о намерении войти в состав России
00:50  Как и чем нам обустроить украину. Часть 2 - Игорь Стрелков
Пятница, 06.05.2022
21:53  Азиатские игры 2022 года отложили на неопределенный срок
21:50  Запад хочет подорвать отношения России и Индии, - К.Гасанов
21:48  Шаткая стабильность и долговременная неопределенность в Афганистане, - А.Князев
21:46  Зачем горе-олигарх "Бутя" (Б.Абилов) вернулся в Казполитику
21:43  Европейский драп из России: Китай, Индия, Турция получают широкое "окно возможностей", - К.Ольшанский
21:41  Повторение пройденного: в Армении протесты набирают силу
21:39  Китай назвал Украину "пушечным мясом" Запада
15:08  Чанач-Сай. На границе с Узбекистаном убито трое кыргызских контрабандистов
14:59  Частные НПЗ Китая тайно скупают российскую нефть, - Financial Times
13:32  Россия начала новую революцию, - А.Бочкарев
13:30  В Казахстане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны (видео)
13:17  Экс-депутат Бишкек-горсовета Хусей Маянху больше не в розыске Интерпола. Полная реабилитация
13:15  Каково быть русским в Китае, - В.Чекунов
13:14  Золотая жила Анипы Назарбаевой: как сестра Елбасы и дядя Масимова поделили бизнес-инкубатор
13:11  РосГазпром окончательно запутался в трубах, санкциях и миллеровских гешефтах, - "СП"
13:10  Андрей Чеботарев: Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада
12:08  В США умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
11:08  Президент Токаев сильно преумножил когорту казахских генералов
11:05  КазРеформы. В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Бессмертный полк": почему казахстанцы разделились на два лагеря
00:24 08.05.2022

Александр Смолин

Хоть карантин более не продолжает диктовать условия празднования Дня Победы, но в Казахстане это будут делать в основном виртуально. Дело в том, что часть жителей и гостей страны выступает против проведения акции. В чем причина разделения, выяснял корреспондент Orda.kz.

Что такое "Бессмертный полк"

Его в современном виде инициировали журналисты в 2012 году в Томске. Сделали они это для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Казахстан наряду с другими странами присоединился к акции в 2013 году. В Беларуси проходит аналогичное шествие под названием "Беларусь помнит", в Украине – "Никто не забыт, ничто не забыто".

Например, власти Таджикистана и Узбекистана отказались от проведения акции в 2017 году по различным причинам. Первые объяснили отказ традициями ислама: согласно им, мусульманам нельзя появляться на улицах с портретами погибших.

Что происходит сейчас

На фоне вторжения России в Украину событие "Бессмертный полк" грозит превратиться в пропагандистское, уверяет часть опрошенных граждан.

В Казнете можно обнаружить следующие комментарии относительно проведения акции: "Это идет не из РК и ежу понятно", "Я против!", "Это победобесие последний год. Мир на разломе. Всем надоело это вечное "можем повторить, спасибо деду за победу", "Это день скорби, поминовения, а не военных собраний и маршей".

"Люди еще не осознают, но 9 Мая – это уже давно не "праздник со слезами на глазах". Теперь это скорее связано с милитаризмом. У нас не получится воспитать патриотизм в детях, облачив их в военную форму. Нужно детям рассказывать историю, читать книжки, рассказывать информацию из нескольких противоположных источников, а не пропагандировать войну", – ответил Асылбек Оспанов на вопрос, нужна ли казахстанцам международная акция.

Тематические шествия на своей территории уже запретили США и Великобритания, а также Ирландия.

Впрочем, в День Победы в Алматы все же пройдет ставший уже традиционным "Бессмертный полк", но под другим названием. Акция "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям") сохранит формат, но шествие с портретами будет не таким продолжительным.

По состоянию на 1 апреля в Казахстане осталось 387 ветеранов войны. Год назад их было около 630.

Несмотря на резкие высказывания противников шествия, казахстанские активисты, общественные организации и фонды праздничную программу все-таки планируют.

"9 Мая не нужно политизировать. Есть другие 364 дня в году, где можно заниматься политикой. Но этот день не стоит использовать для этого. Я и мои друзья будем отмечать этот праздник", – поделился мнением житель мегаполиса Михаил Корольков.

Представители общественного гражданского движения "Наш дом – Казахстан", Совета ветеранов-афганцев и пенсионеров Вооруженных сил сообщили, что шествие "Мәңгiлiқ даңқ – Бессмертный полк Казахстана" состоится.

"Это наша общая Победа над фашизмом, в которой роль Казахстана нельзя забывать или принижать", – утверждают активисты.

Тем не менее общественники все-таки просят казахстанцев, желающих принять участие в акции, не политизировать ее и не использовать провокационную символику и флаги других стран. Планируется, что всем участникам раздадут голубые ленты.

"Надо помнить, что казахстанцы участвовали в ключевых сражениях Великой Отечественной войны – в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, прорыве блокады Ленинграда, Сталинградской битве. Это можно делать дома, каждый день и без военных парадов, шествий. Мы же мирная страна", – сказала работница придомового магазина Айман.

Отметим, боевыми орденами и медалями СССР наградили свыше ста тысяч воинов-казахстанцев, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Официальные ответы акиматов

"Памятное мероприятие пройдет онлайн из-за возможных провокаций в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах. В городе запланированы мероприятия по чествованию наших ветеранов. Никто из них не останется без внимания, а вечная память о героях Победы будет укрепляться на специальных классных часах в школах, военно-патриотических мероприятиях с молодежью и концертах в день празднования", – сообщили в акимате Петропавловска.

В Актау, административном центре Мангистауской области Казахстана, отменили шествие "Бессмертный полк". По словам координатора акции в этом городе Ланги Черешкайте, решение принято после консультаций с властями, "чтобы не создавать социальной напряженности".

В Нур-Султане и других некоторых городах в этом году акция пройдет в онлайн-формате. В таком же формате она проводилась и в 2020 году из-за пандемии.

В Алматы шествие пройдет по традиционному маршруту – от Парка культуры и отдыха до монумента в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и завершится возложением цветов к Вечному огню. Сбор участников запланирован на 9 часов у входа в парк культуры.

Тем не менее в Байконуре, где Россия арендует космодром, запланирован небольшой парад с участием российских военных, а затем акция "Бессмертный полк" и салют.

Помимо этого, самые первые организаторы акции осуждают российскую агрессию в Украине и просят не сопоставлять их движение с политикой Москвы.

"Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то что на одной, что на другой стороне брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда – кого мы называем сегодня "Бессмертным полком". Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло", – сказал один из создателей акции Сергей Лапенков.

С другой стороны, внучка легендарного генерала Панфилова Алуа Байкадамова заявила, что большинство жителей Казахстана хотят и намерены 9 Мая почтить память своих отцов и дедов, матерей – ветеранов войны и тружеников тыла шествием в "Бессмертном полку".

"Мы можем пронести в День Победы портреты своих славных предков, которым обязаны жизнью и свободой, или не можем? Как это может кто-то решать? "Бессмертный полк" – это и есть народная инициатива. В ней нет политики. Запретить этого нельзя. Однако шествие должно быть организованным", – сказала Алуа Байкадамова.

Внучка Панфилова утверждает, что в первую очередь в умах и сердцах казахстанцев должна быть связь поколений. А одним из элементов воспитания этой связи, по ее мнению, стал "Бессмертный полк".

"Молодые люди не знают, воевал ли их прадед или нет, а маленькие дети – знают. Потому что их родители несут портреты, рассказывают истории. Особенно казахи должны знать тех, кто воевал. Конечно, эти акции нужно проводить не как разовые. Нужно каждый день рассказывать о наших героях", – считает Алуа Байкадамова.

Она также предупредила, что неизвестные личности планируют организовать еще одно шествие – от Старой площади. К нему она отношения не имеет и предупреждает, что там могут быть провокационные лозунги и символы.

Источник - orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651958640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888
- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"
- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере
- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  