"Бессмертный полк": почему казахстанцы разделились на два лагеря

00:24 08.05.2022

Александр Смолин



Хоть карантин более не продолжает диктовать условия празднования Дня Победы, но в Казахстане это будут делать в основном виртуально. Дело в том, что часть жителей и гостей страны выступает против проведения акции. В чем причина разделения, выяснял корреспондент Orda.kz.



Что такое "Бессмертный полк"



Его в современном виде инициировали журналисты в 2012 году в Томске. Сделали они это для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Казахстан наряду с другими странами присоединился к акции в 2013 году. В Беларуси проходит аналогичное шествие под названием "Беларусь помнит", в Украине – "Никто не забыт, ничто не забыто".



Например, власти Таджикистана и Узбекистана отказались от проведения акции в 2017 году по различным причинам. Первые объяснили отказ традициями ислама: согласно им, мусульманам нельзя появляться на улицах с портретами погибших.



Что происходит сейчас



На фоне вторжения России в Украину событие "Бессмертный полк" грозит превратиться в пропагандистское, уверяет часть опрошенных граждан.



В Казнете можно обнаружить следующие комментарии относительно проведения акции: "Это идет не из РК и ежу понятно", "Я против!", "Это победобесие последний год. Мир на разломе. Всем надоело это вечное "можем повторить, спасибо деду за победу", "Это день скорби, поминовения, а не военных собраний и маршей".



"Люди еще не осознают, но 9 Мая – это уже давно не "праздник со слезами на глазах". Теперь это скорее связано с милитаризмом. У нас не получится воспитать патриотизм в детях, облачив их в военную форму. Нужно детям рассказывать историю, читать книжки, рассказывать информацию из нескольких противоположных источников, а не пропагандировать войну", – ответил Асылбек Оспанов на вопрос, нужна ли казахстанцам международная акция.



Тематические шествия на своей территории уже запретили США и Великобритания, а также Ирландия.



Впрочем, в День Победы в Алматы все же пройдет ставший уже традиционным "Бессмертный полк", но под другим названием. Акция "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям") сохранит формат, но шествие с портретами будет не таким продолжительным.



По состоянию на 1 апреля в Казахстане осталось 387 ветеранов войны. Год назад их было около 630.



Несмотря на резкие высказывания противников шествия, казахстанские активисты, общественные организации и фонды праздничную программу все-таки планируют.



"9 Мая не нужно политизировать. Есть другие 364 дня в году, где можно заниматься политикой. Но этот день не стоит использовать для этого. Я и мои друзья будем отмечать этот праздник", – поделился мнением житель мегаполиса Михаил Корольков.



Представители общественного гражданского движения "Наш дом – Казахстан", Совета ветеранов-афганцев и пенсионеров Вооруженных сил сообщили, что шествие "Мәңгiлiқ даңқ – Бессмертный полк Казахстана" состоится.



"Это наша общая Победа над фашизмом, в которой роль Казахстана нельзя забывать или принижать", – утверждают активисты.



Тем не менее общественники все-таки просят казахстанцев, желающих принять участие в акции, не политизировать ее и не использовать провокационную символику и флаги других стран. Планируется, что всем участникам раздадут голубые ленты.



"Надо помнить, что казахстанцы участвовали в ключевых сражениях Великой Отечественной войны – в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, прорыве блокады Ленинграда, Сталинградской битве. Это можно делать дома, каждый день и без военных парадов, шествий. Мы же мирная страна", – сказала работница придомового магазина Айман.



Отметим, боевыми орденами и медалями СССР наградили свыше ста тысяч воинов-казахстанцев, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.



Официальные ответы акиматов



"Памятное мероприятие пройдет онлайн из-за возможных провокаций в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах. В городе запланированы мероприятия по чествованию наших ветеранов. Никто из них не останется без внимания, а вечная память о героях Победы будет укрепляться на специальных классных часах в школах, военно-патриотических мероприятиях с молодежью и концертах в день празднования", – сообщили в акимате Петропавловска.



В Актау, административном центре Мангистауской области Казахстана, отменили шествие "Бессмертный полк". По словам координатора акции в этом городе Ланги Черешкайте, решение принято после консультаций с властями, "чтобы не создавать социальной напряженности".



В Нур-Султане и других некоторых городах в этом году акция пройдет в онлайн-формате. В таком же формате она проводилась и в 2020 году из-за пандемии.



В Алматы шествие пройдет по традиционному маршруту – от Парка культуры и отдыха до монумента в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и завершится возложением цветов к Вечному огню. Сбор участников запланирован на 9 часов у входа в парк культуры.



Тем не менее в Байконуре, где Россия арендует космодром, запланирован небольшой парад с участием российских военных, а затем акция "Бессмертный полк" и салют.



Помимо этого, самые первые организаторы акции осуждают российскую агрессию в Украине и просят не сопоставлять их движение с политикой Москвы.



"Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то что на одной, что на другой стороне брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда – кого мы называем сегодня "Бессмертным полком". Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло", – сказал один из создателей акции Сергей Лапенков.



С другой стороны, внучка легендарного генерала Панфилова Алуа Байкадамова заявила, что большинство жителей Казахстана хотят и намерены 9 Мая почтить память своих отцов и дедов, матерей – ветеранов войны и тружеников тыла шествием в "Бессмертном полку".



"Мы можем пронести в День Победы портреты своих славных предков, которым обязаны жизнью и свободой, или не можем? Как это может кто-то решать? "Бессмертный полк" – это и есть народная инициатива. В ней нет политики. Запретить этого нельзя. Однако шествие должно быть организованным", – сказала Алуа Байкадамова.



Внучка Панфилова утверждает, что в первую очередь в умах и сердцах казахстанцев должна быть связь поколений. А одним из элементов воспитания этой связи, по ее мнению, стал "Бессмертный полк".



"Молодые люди не знают, воевал ли их прадед или нет, а маленькие дети – знают. Потому что их родители несут портреты, рассказывают истории. Особенно казахи должны знать тех, кто воевал. Конечно, эти акции нужно проводить не как разовые. Нужно каждый день рассказывать о наших героях", – считает Алуа Байкадамова.



Она также предупредила, что неизвестные личности планируют организовать еще одно шествие – от Старой площади. К нему она отношения не имеет и предупреждает, что там могут быть провокационные лозунги и символы.