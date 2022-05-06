Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламентKZ и какими будут их результаты?

00:33 08.05.2022 В конце января Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном съезде "Нур Отана", чуть позже переименованного в "Аманат", заявил о необходимости дистанцирования первого лица государства от деятельности любых партий и движений, после чего добавил: "Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства". Однако ждать конца не то что года, а даже первой его половины он не стал и на минувшей неделе объявил о своем выходе из "Аманата". За "досрочным" сложением президентом страны полномочий лидера партии, возможно, последуют и досрочные выборы в парламент.



Если строго придерживаться установленных законом сроков, то следующая избирательная кампания, призванная сформировать новый состав мажилиса, должна пройти аж в начале 2026-го. Но инициированные главой государства месяц назад очередные шаги в сторону большей демократизации, которые предполагают внесение изменений в законодательство о выборах и о партиях, вряд ли могут так долго ждать своего воплощения на практике. Допустим, новые нормы будут приняты до конца нынешнего года (растягивать их рассмотрение на более длительный срок – значит, по сути, саботировать инициативы президента). И что, потом жить в режиме ожидания еще более трех лет, чтобы провести выборы по измененным правилам? Вряд ли общество согласится на это. А с его запросами государство, называющее себя "слышащим", сегодня не может не считаться.



Поэтому трудно солидаризироваться с теми политологами, которые либо не видят необходимости в проведении досрочных выборов (если не в нынешнем году, то хотя бы в следующем), либо считают такой сценарий маловероятным. Впрочем, похоже, они составляют меньшинство. В 20-х числах января, вскоре после трагических событий, Центр социальных и политических исследований "Стратегия" опросил более семи десятков экспертов и получил следующие результаты. 60,6 процента из них высказались за необходимость проведения досрочных парламентских выборов уже в 2022-м. Противоположную позицию занимали 36,6 процента, остальные затруднились дать ответ. А после мартовского выступления главы государства, думается, соотношение изменилось еще больше в пользу первых.



Следует напомнить, что президент предложил изменить порядок формирования обеих палат парламента, перейти с ныне действующей пропорциональной системы избрания депутатов мажилиса и областных (а также в городах республиканского значения) маслихатов к смешанной, вчетверо снизить количественный порог для прохождения политическими партиями процедуры регистрации… Кроме того, предусматривается установить иной порядок согласования кандидатур будущих глав регионов с маслихатами – планируется ввести что-то вроде косвенных выборов: депутаты будут иметь возможность выбирать из нескольких претендентов, выдвинутых центром. И, конечно, желательно, чтобы это делали местные представительные органы, сформированные на новых принципах.



Также стоит напомнить, что год назад была введена еще одна важная норма, согласно которой для прохождения партии в парламент ей теперь нужно набрать не 7, а 5 процентов голосов избирателей. Если бы такая норма действовала в прошлую электоральную кампанию, то сегодня в мажилисе заседали бы не три политические силы, а четыре – добавился бы "Ауыл", за который тогда проголосовали 5,29 процента казахстанцев, пришедших к урнам. А в случае скорого проведения досрочных выборов депутатский корпус может стать еще более "разношерстным" с точки зрения партийной принадлежности народных избранников – даже несмотря на сокращение количества мажилисменов, избираемых по пропорциональной системе, с 98 до 68 (остальные тридцать должны будут попасть в нижнюю палату через мажоритарные округа). Причина не только в снижении "проходного порога", но и в кризисе доверия, который в той или иной степени переживают все политические силы, представленные в парламенте.



Если допустить, что выборы состоятся уже скоро, то какие партии мы можем увидеть в мажилисе нового созыва?



Первым в списке фаворитов, как обычно, стоит "Аманат", хотя можно смело прогнозировать, что он получит намного меньше голосов и соответственно депутатских мест, чем по итогам прошлой избирательной кампании. Потеря немалой части административного ресурса (за уходом главы государства с председательской должности наверняка последуют отставки акимов с постов руководителей местных филиалов) ощутимо снижает ее электоральный потенциал. Конечно, поддержка со стороны властных структур ей будет оказываться и впредь, но теперь и она сама должна предложить обществу что-то существенное. Прежде всего, четкие, внятные идеи и лозунги, а не то, что мы видели и слышали до сего дня и что можно охарактеризовать словами "обо всем и ни о чем".



Вообще, казахстанские партии с точки зрения идеологического наполнения весьма эклектичны. А их прошлое, в котором были расколы, слияния и поглощения, переуступки и даже продажи одними "собственниками" другим (как будто это не политические объединения, а некий товар), частые ребрендинги, отказы от прежних принципов и установок в угоду изменившейся конъюнктуре, тем более не позволяет считать, что они имеют какой-то идейный стержень.



Взять, например, "Адал", аутсайдера двух последних электоральных кампаний, который на прошлой неделе влился в состав "Аманата". Его называли партией, выражающей, прежде всего, интересы предпринимателей, что подтверждали и предвыборный список, и кураторство со стороны тогдашнего председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева. Но зародился он в 2013-м под названием "Бирлик" путем объединения двух других партий, одной из которых был "Руханият", где верховодили казахские националисты. Достаточно вспомнить список, с которым "Руханият" шел на выборы 2012 года (в итоге его сняли с избирательной гонки): Мухтар Шаханов, Мухтар Тайжан, Серикжан Мамбеталин, Еркин Ракишев, Геройхан Кыстаубаев и прочие фигуры с аналогичными взглядами – многие из них потом перессорились друг с другом. А теперь партия с таким бэкграундом стала частью как бы центристского и проповедующего межэтническое согласие "Аманата".



Заседающий в мажилисе "Ак Жол" – это бывшая одноименная оппозиционная партия, созданная в начале "нулевых" годов Алтынбеком Сарсенбаевым, Булатом Абиловым, Уразом Дандосовым и другими. Кстати, на выборах 2004-го она дала настоящий бой "Отану", который впоследствии добавил к своему названию приставку "Нур", а сейчас стал "Аманатом". Тогда "акжоловцы" выиграли у будущих "нуротановцев" в Кызылординской области, набрали почти треть голосов в Мангистауской, около четверти – в Алматы…



Но теперь эта партия абсолютно провластная, ее лидером является Азат Перуашев, который ради руководства ею десять лет назад вышел из состава "Нур Отана" и из бюро его политсовета. А в последние годы "Ак Жол" все более активно пытается играть и на поле национал-популизма. В политической программе партии есть, например, такие пункты, как переименование "Республики Казахстан" в "Казахскую Республику", требование признать Ашаршылык геноцидом, провести в стране декоммунизацию… Весьма тенденциозный законопроект она подготовила по языковому вопросу. А отдельные члены ее парламентской фракции настаивают на необходимости убрать из Конституции РК второй пункт 7-й статьи, касающийся статуса русского языка, и собирают подписи под открытым письмом по этому поводу к президенту страны.



Но, с другой стороны, учитывая рост в нашем обществе национал-популистских настроений, особенно заметный на фоне действий России в Украине, можно ожидать того, что "Ак Жол" улучшит свои результаты по сравнению с прошлой избирательной кампанией. Если, конечно, эту модную ныне повестку у него не перехватит какая-то другая партия из числа только-только создаваемых.



Еще одна представленная в мажилисе политическая сила, Народная партия Казахстана, появилась на свет в 2004-м в результате раскола Компартии, которая находилась в жесткой оппозиции к власти и на выборах 1999-го стала главным конкурентом "Отана" – они набрали тогда соответственно 17,7 и 30,9 процента голосов. Полтора года назад КНПК решила отказаться от слова "коммунистическая", с которого начиналось ее название, несмотря на протесты Владислава Косарева, одного из инициаторов раскола восемнадцатилетней давности.



Сегодня от оппозиционности партии уже практически ничего не осталось, что лишний раз подтвердило и недавнее избрание ее лидером Ермухамета Ертысбаева, бывшего главного рупора прежнего президента страны. Идея же социальной справедливости, центральная в политической платформе НПК, присутствует в программах почти всех других партий. Кстати, после призыва президента страны на недавнем съезде "Аманата" последний наверняка тоже возьмет ее в качестве своего главного предвыборного лозунга. Да и формирующиеся сейчас новые политические силы, которые вскоре выстроятся в очередь на регистрацию, тоже будут делать основную ставку на беспроигрышную идею социальной справедливости. А потому "народникам" придется сильно потесниться на этом поле и очень постараться, чтобы преодолеть хотя бы 5-процентный барьер.



Даже шансы партии "Ауыл", хотя она просыпается только перед электоральными кампаниями, после чего снова ухолит в длительную "спячку", выглядят более предпочтительными. Само ее название, вне зависимости от конкретной деятельности, вызывает определенный отклик у части сельского населения, которое, во-первых, находится в наиболее уязвимом положении и сильнее других жаждет изменений в стране, а во-вторых, дает самую большую явку на выборах. И эти голоса могут принести "Ауылу" тот минимум, который позволит ему пройти в мажилис.



Ну, и хочется думать, что анонсированные регистрационные послабления приведут к появлению новых партий со свежими идеями, яркими лидерами. Наш парламент, как, впрочем, и маслихаты, сегодня переживает очевидный застой, и приход в него людей, имеющих самые разные взгляды, выражающих интересы различных групп населения, способных мыслить неординарно и в то же время конструктивно, давно назрел…



Автор статьи: Азат Кожабаев

4 мая 22 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651959180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888

- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"

- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"

- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Кадровые перестановки

- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации

