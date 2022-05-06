Рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту, - Боян Димитриевич

00:35 08.05.2022 О газовом рубле и нефтедолларе



Решение Владимира Путина потребовать от Запада оплаты российского газа в рублях может повлиять на мир больше, чем конфликт на Украине, поскольку способно до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, которая базируется на нефтедолларе как мировой резервной валюте.



Боян Димитриевич (Бојан Димитријевић)



Великая сербская поэтесса Десанка Максимович в своем стихотворении "Сербия ― большая тайна" написала следующие строки: "День не знает, что ночь готовит, а ночь не знает, что заря принесет". Не только Сербия ― тайна для западной цивилизации (это много раз подтверждалось в разных войнах и при разных обстоятельствах в ХХ веке), что подтверждал старый хитрец Уинстон Черчилль (так его обозвал Борислав Пекич в своей "Сентиментальной повести Британской империи"). В 1939 году он якобы произнес одно из знаменитых изречений, которое ему приписывают, о том, что Россия ― "это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки".



Два месяца военных действий на Украине как будто подтверждают слова Черчилля и показывают, что Россия ― альтернативная цивилизация и по-прежнему большая загадка для коварного и дехристианизированного Запада (Ава Юстин, сербский мыслитель ― прим. перев.), тайна, которая вновь будоражит западных стратегов и идеологов, толкующих шаги Владимира Путина. Я имею в виду, в том числе, его решение заставить страны, которые Москва считает недружественными, платили за российский газ в рублях.



Россия много раз за свою историю доказывала, что представляет собой абсолютную загадку для Запада. Так было, когда в 1242 году Александр Невский одержал победу над тевтонскими рыцарями, заманив их на Чудское озеро и тем самым предотвратив захват его страны католиками. Не лучшая участь ждала и Наполеона, который двинулся в поход на Россию с Великой армией почти из 700 тысяч солдат. Но после Бородинской битвы шокированный, испуганный и обескураженный он бежал из сожженной Москвы и, не оглядываясь, мчался до Парижа, куда вернулся обезумевшим с войском, поредевшим в 30 раз. Мягкая сила, с которой Наполеон насаждал наследие французской буржуазной революции по всей Европе (об этом хорошо написал Стендаль в книге "Пармский монастырь"), рассыпалась, столкнувшись с ледяной стеной русской цивилизации. В России его приняли как узурпатора и захватчика и победили его в Отечественной войне 1812 года. Легенда гласит, что перед Бородинским сражением Наполеон дал своим солдатам по 200 грамм коньяка, а русские солдаты всю ночь молились Богу.



Гитлер тоже был шокирован, поскольку в 1941 году, когда немецкие войска находились всего в 12 километрах от центра Москвы, Сталин все же провел традиционный военный парад в честь победы Октябрьской революции.



Есть еще одна необыкновенная история об участии русских в Олимпийских играх в Лондоне. Команда России приехали на игры с 12-дневным опозданием, поскольку ориентировалась на Юлианский календарь. Возможно, этой разницей календарей и объясняется то, что большинство своих войн Россия начинала немного вяло, медленно, неубедительно, но в итоге с триумфом побеждала. Так русские, если еще раз перефразировать Черчилля, в итоге всегда одерживают самую главную победу ― в последней битве.



Санкционная война



Как обстоят дела на экономическом фронте, в войне санкций и конфликте, связанном с оплатой российского газа рублями?



В этой статье я не будут писать о последствиях санкций в целом. Давайте остановимся только на этом российском решении, которое, судя по всему, прозвучало как гром среди ясного неба, стало путинским цунами, таким же сюрпризом, как Троянский конь, и вбило осиновый кол во всеобъемлющие санкции Европейского Союза и США против России или по крайней мере на данном этапе лишило их смысла. Решение Владимира Путина потребовать от Запада оплаты российского газа в рублях может повлиять на мир больше, чем конфликт на Украине, поскольку может до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, которая базируется на нефтедолларе как мировой резервной валюте.



Но давайте по порядку. В своем обращении 28 марта Путин распорядился, чтобы правительство рассмотрело возможность получать оплату за газ от недружественных стран в рублях на счета, открытые в российских банках. Также Россия решила разрешить своим гражданам покупать золото по фиксированному курсу ― пять тысяч рублей за грамм золота.



На то, что страна тщательно и заблаговременно готовилась к конфликту, указывают еще несколько ранее принятых решений. Россия вывела и накопила золотые резервы в размере 1 400 тонн, провела проверку капитала, повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы для возвращения капитала в страну. Хотя были и просчеты: более 300 миллиардов долларов валютных резервов заморожены и остались вне российских банков.



Цель всех упомянутых мер ― добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс рубля. Иначе в ходе западного блицкрига еще на старте российская экономика пала бы на колени, и тогда военные успехи специальной операции на Украине потеряли бы смысл. Так рубль, который упал ниже 140 единиц за один доллар, за короткий срок вернулся на прежний уровень ниже 80 рублей, и началось постепенное восстановление биржевых цен на ценные бумаги. Сочетание упомянутых мер позволило повысить спрос на рубль, стабилизировать валютный курс и предотвратить панику и спекулятивные удары по российской валюте. За короткий срок в страну вернулась финансовая и монетарная стабильность. Также удалось замедлить галопирующую инфляцию, которая ударила бы по покупательной способности и уровню жизни граждан, а впоследствии привела бы к возможным социально-политическим беспорядкам.



Сейчас, когда внутри страны обеспечена экономическая передышка, а благодаря приведению в готовность ядерной триады предотвращена открытая военная интервенция НАТО, у российских войск достаточно времени для достижения своих целей на Донбассе и проведения основательной денацификации и демилитаризации Украины.



Золотой стандарт



Вернемся к анализу последствий введения газового рубля.



Во-первых, нужно отметить, что после первоначального шока и удивления, а также резкого неприятия многие европейские страны согласились платить за газ в рублях. В этот список уже вошли Венгрия, Австрия, Германия, Италия, Словакия, поскольку альтернативы российскому газу просто нет. Это решение не только укрепило рубль и предотвратило поражение России в санкционной войне, но и предвещает далеко идущие изменения в международных финансово-экономических отношениях.



Дело в том, что начиная с Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, международный экономический порядок основывался на долларе как мировой резервной валюте, которая до 1971 года была привязана к золоту, а потом доминирующую позицию занял так называемый нефтяной доллар.



Необходимо короткое пояснение, как работала эта система. До конца 1960-х годов мировые валюты были привязаны фиксированным курсом к доллару, а доллар был привязан к золоту. Одна чистая унция золота (31,1 грамма) стоила 35 долларов. Из-за расходов на войну во Вьетнаме Никсон в 1971 года объявил, что доллар больше не привязан к золоту (так называемый Шок Никсона). Затем правительство Никсона девальвировало доллар по отношению к золоту (1972 год), чтобы в 1973, в момент, когда грамм золота стоил уже 3,22 доллара, объявить об отказе от бреттон-вудской системы фиксированных валютных курсов.



Это вызвало большое финансовое потрясение в мире, и повлияло на решение ОПЕК значительно повысить стоимость нефти, что привело к двум нефтяным шокам (в 1974 и 1978 году), вызвало высокую (двузначную) инфляцию в странах Западной Европы и стагфляцию (одновременная рецессия и инфляция). На тот момент это негативное экономическое явление было в новинку, и бороться с ним было очень сложно, так как применяемые средства экономической политики давали неоднозначные результаты.



Одновременно резко выросли процентные ставки на мировом рынке (их подняли ФРС и Bank of England, а за ними и остальные), что привело к огромным долгам стран Третьего мира и замедлению их экономического роста. Тогда появился нефтедоллар, заменяющий прежде фиксированный доллар, привязанный к золоту.



Печатный станок запущен



Стоит напомнить, что нефтедоллар формально появился в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия договорились рассчитываться по нефтяным сделкам в американских долларах. Взамен Саудовская Аравия получила большое количество оружия и американскую политическую поддержку. Со временем нефть превратилась в главный ресурс, Саудовская Аравия ― в главного игрока ОПЕК, а США ― в хозяина международных финансов.



Но теперь доллар имел под собой не золотую основу, а фиатные деньги, которые формально появлялись ex nihilo ― из ниоткуда.



Этот важный факт позволил Америке впоследствии безудержно печатать доллары и злоупотреблять ими как абсолютным доминантным международным платежным средством и средством накопления.



Так масса нефтедолларов увеличилась более чем до 6,5 миллиардов, а это десять процентов мирового ВВП или около 40 процентов американского ВВП. Для американской экономики это было очень выгодно. США, обладая долларом, смогли занять доминирующую геоэкономическую позицию в мире и оказывать решающее политическое влияние, подкрепленное лидирующим положением в МВФ.



Печать долларов, зачастую без какого-либо формального прикрытия, позволяла финансировать американский торговый дефицит, присваивать сеньораж, инфляционные прибыли и реальные товары без какого-либо эквивалента в обмен, а также перекладывать инфляцию на остальной мир. Этот сценарий повторился и в текущем 2022 году, когда мировая инфляция растет преимущественно из-за чрезмерной экспансии доллара.



Изменение правил в международной финансовой системе привело к тому, что, например, в 1980 году один грамм золота стоил 29 долларов, а в период слома бреттон-вудской системы фиксированных валютных курсов и привязки к золоту мир постигло более 120 финансовых кризисов разной интенсивности, о чем детально писал нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц.



Утрата доверия



30 лет назад более 80 процентов мировых резервов держались в долларах, и доллар служил главным расчетным средством в международной торговле в более чем 80 процентах сделок. Но постепенно доллар сокращал свою долю в этих сделках, что было вызвано несколькими факторами: чрезмерным печатанием долларов, утратой доверия к американской экономике, высоким торговым дефицитом США (800 ― 1000 миллиардов долларов) к 2020 году и растущим государственным долгом (боле 22 триллионов). Кроме того, США слишком увлеклись санкциями и торговой войной с Китаем и утратили доверие из-за заморозки валютных резервов стран, входящих в длинный список врагов Соединенных Штатов: Ирана, Венесуэлы, а теперь и России. Свою роль играет и растущее экономическое влияние Китая, а также выдвижение России на первую позицию в ОПЕК.



Вследствие этих факторов доля доллара как резервной валюты и расчетного средства сократилась до 60 ― 70 процентов на фоне роста доли евро как конкурирующей валюты. Все попытки некоторых стран-добытчиков нефти, таких как Ливия, Ирак и Иран, заменить доллар в качестве расчетной валюты при оплате нефти завершились или кровавой сменой непослушных режимов, или жестокими санкциями.



Двойной удар



Тем не менее два основных геополитических конкурента США сумели нанести сильнейшие удары по доллару. Китай постоянно склонял Саудовскую Аравию, Россию и Иран пользоваться при сделках золотым юанем, привязанным к золоту. До недавнего времени саудовцы отказывались, но теперь дали понять, что могут и согласиться. Второй удар нанесла Россия во время конфликта на Украине, и для доллара это может стать большим потрясением, угрожающим его доминирующей позиции.



Удар газового рубля исключительно силен и опасен, так как Россия ― лидер в добыче нефти и газа, и ее требование платить в рублях сейчас ― вопрос жизни и смерти для ее экономики.



Какими могут быть последствия этих событий? Если Россия не откажется от своего требования, доллар точно утратит свое лидирующее положение так же, как после окончания Второй мировой войны его утратил фунт. Тогда Великобритания лишилась положения лидирующей политической и военной державы мира, и ее колониальная империя разрушилась за несколько лет. То же в XVI веке произошло с испанским реалом из-за ослабления мощи испанской короны и поражения непобедимой испанской армии у берегов Англии в 1588 году.



Российская победа на Украине и лидерство Китая в экономике, которому удалось практически обойти США, символически и реально могут положить конец американскому долларовому и военному доминированию, так называемому Pax Americanа.



Вызов, брошенный доллару, и его ускоренное падение на международной финансовой арене могут привести к нескольким взаимосвязанным событиям. Во-первых, к тому, что Америка больше не сможет легко обслуживать свой торговый дефицит и государственный долг. Это отяготит финансовую позицию Соединенных Штатов, дополнительно ослабит их международную конкурентоспособность, финансовую стабильность и экономический рост. Во-вторых, США могут лишиться значительных средств, которые они пускали на вооружения, военный сектор и превентивные захватнические войны по всему миру. В-третьих, США больше не смогли бы присваивать реальные блага, просто печатая доллары, занимающие почти монопольную позицию. В-четвертых, долларовые резервы вскоре ушли бы в прошлое, доллар упал бы, а кроме того, упали бы ценные бумаги, выпущенные под доллары.



Утрата ведущей роли доллара как международной резервной валюты вызвал бы эффект домино, создал бы необходимость выстроить новую международную экономическую и финансовую архитектуру, которая важнее военной победы русского оружия на Украине.



Одним из последствий изменений, о чем недавно сказала и первый заместитель генерального директора МВФ Гита Гопинат, может стать возвращение золотого стандарта, что Россия косвенно уже сделала. В торговле может возрасти роль региональных валют: доллара, евро, юаня, рубля, рупии, фунта, или может появиться расчетная система, основанная на корзине валют, где их доля будет соразмерна долям отдельных стран в международной торговле и мировом ВВП.



Изменение роль бреттон-вудских близнецов



Некоторые тенденции наметились еще до конфликта на Украине, поскольку многие страны выводили золото из американских банков и накапливали свои золотые запасы. Так, доля золотых резервов в мире выросла с 28 тысяч тонн в 2008 году до 33 тысяч тонн в 2015, и сегодня эта цифра еще больше. Возможное возвращение к золотому стандарту привело бы к росту взаимного доверия, снижению инфляции, большей стабильности валютных курсов и уравновешиванию платежного баланса. У возвращения к золотому стандарту, разумеется, есть и свои недостатки, так как увеличивается безработица, слабее сила экономической политики и осложняется выход из рецессий.



Изменилась бы и роль бреттон-вудских близнецов: МВФ и Всемирного банка. За прошедшее время МВР превратился в сборщика долгов, а Всемирный банк стал маргинализованным институтом, сотрясаемым коррупционными скандалами. Азиатский банк развития, первую скрипку в котором играет Китай, уже представляет собой весомую альтернативу, особенно в связи с грандиозным китайским проектом "Один пояс и один путь".



Можно вернуть к жизни идею Кейнсона, от которой отказались в пользу предложения американского министра финансов Гарри Декстера Уайта. По мысли Кейнсона, МВФ должен, прежде всего, устранять платежные дибалансы и обеспечивать стабильный рост, в первую очередь бедных стран мира. Это привело бы, в частности, к формированию более справедливых международных отношений, о чем безуспешно говорят еще со времен Движения неприсоединения. Тогда неминуемо потребовалась бы реформа Всемирной торговой организации, которая прежде служила преимущественно интересам богатых стран и мощных транснациональных корпораций.



Российская победа, вероятно, подняла бы и вопрос о сохранении Европейского Союза в нынешнем виде, а также о доверии к НАТО, несмотря на его видимую монолитность и сплочение его рядов в последнее время. Таким образом, если говорить об Украине, главным проигравшим в среднесрочной и долгосрочной перспективе (от пяти до 20 лет) стали бы Европейский Союз, а также Соединенные Штаты, если они лишатся тех рычагов власти, которые сейчас им дает доллар и войска НАТО.



Нам остается надеяться, что мир перестроится на рельсы многополярности, равноправия и подлинной нормальности. В конце приведу один интересный факт: слово "рубль" в русском языке произошло от глагола со значением "рубить"! Напрашивается вопрос: не подрубила ли Россия своим шагом санкции Европейского Союза на корню и не разрубила ли доллар как мировую резервную валюту? Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651959300





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