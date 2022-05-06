Ну кто так читает... Кырпрез Жапаров поссорился с манасчи-рекордсменом Доолотом Сыдыковым

00:43 08.05.2022

07 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Садыр Жапаров прокомментировал скандал с манасчи



Президент Садыр Жапаров прокомментировал информационному агентству "Кабар" ситуацию вокруг манасчи Доолота Сыдыкова, который недавно покинул Кыргызстан.



Глава государства опроверг слова сказителя эпоса о том, что на него оказывали давление и преследовали.



"Он что мой враг, чтобы я его преследовал? Извините, что выражаюсь грубо, но он оказывается не манасчи, а человек, который гонится за пиаром. Никто его не преследовал и не будет этого делать. Даю стопроцентную гарантию. Это мое президентское слово. Он может не шататься по разным странам и возвращаться домой. Все равно вернется, потому что не то что Доолот, даже те, что намного богаче, не могут жить за границей. Жизнь за рубежом - это не игрушки. Он это сделал либо для пиара, либо повелся на слова недобросовестных людей", - считает Садыр Жапаров.



Президент оценил его сказание эпоса более 14 часов.



"Одно и то же слово повторяет много раз. Так ведь не сказывают "Манас". Вы только вслушайтесь и дослушайте до конца. Одно слово тысячу раз повторяет. Так можно не 14 часов, а 14 суток рассказывать "Манас". Вы послушайте Саякбая Каралаева. Он ни одно слово не повторяет", - сказал глава государства.



Садыр Жапаров отметил, что приглашал Доолота Сыдыкова на презентацию проекта "Манас айылы", однако манасчи не пришел.



"Вы посмотрите нынешнее состояние "Манас айылы". Оно превратилось в туалет для бомжей и собак. Он около года руководил комплексом. Если бы взял в руки лопату и почистил бы вокруг, подумали бы патриот. Говорит, оставь в таком состоянии. У парня с головой не все в порядке. После этого решил не равняться с ним. Мы сделаем это место настоящим селом Манаса. Потерпите. Оцените, когда закончим, и решите, кто был прав, а кто нет. Быстро завершим. Это будет село, где народ будет проводить тои. Сейчас оно в плачевном состоянии. И даже нет ни одной фигуры, принадлежащей Манасу", - заключил президент.



Напомним, комплекс передали на баланс генеральной дирекции свободной экономической зоны "Бишкек" в 1998 году. "Манас айылы" находится в плачевном состоянии уже много лет.



В 2019-м министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов обещал, что изучит варианты реконструкции в случае передачи "Манас айылы" на баланс Министерства культуры, информации и туризма.