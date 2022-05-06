Талибы ввели обязательное ношение хиджабов в Афганистане

00:49 08.05.2022

Наталья Ануфриева

Правящее в Афганистане движение "Талибан*", которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин.



В заявлении министерства исламской ориентации говорится, что "постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин", передает РИА "Новости".



"В соответствии с предписаниями шариата, женщины (...) должны закрывать (хиджабом) свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)", – указывается в заявлении.



В случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах ее отцу или мужу может грозить лишение свободы. Женщины, работающие в госорганах и не соблюдающие правило ношения хиджаба, должны быть смещены со своих постов.



При этом мужчина, находящийся на госслужбе, также может быть уволен, если выяснится, что его жена или дочь не соблюдают правил ношения хиджаба.



Подчеркивается, что в контексте хиджаба отдается предпочтение бурке – одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой.



Ранее женщины из делегации талибов попросили убежища в Норвегии.



Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании нового "исламского правительства" Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.