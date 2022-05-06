Такер Карлсон: Байден втянул США в бессмысленную войну с Россией (видео)

01:00 08.05.2022 План Байдена – нагнетать побольше страха



Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон считает проводимую Белым домом политику катастрофой. Байден обещал, что при нем США вернутся к нормальной жизни. Но он принес лишь экономический коллапс и втянул США в бессмысленный конфликт с ядерной державой от имени погрязшего в коррупции украинского правительства.



Такер Карлсон



Есть повод усомниться в том, что президент Джо Байден действительно набрал на выборах – сколько ему там приписывают? – 81 миллион голосов. Позже в нашей передаче мы об этом выскажемся. Но даже если считать, что некоторые голосовали за него добровольно, едва ли они получили то, что хотели.







Если начистоту, то Джо Байден – это невиданная катастрофа. И это не преувеличение. Наоборот, даже чересчур щедрая оценка. Никогда прежде никто не вытворял с нашей страной такого, как Джо Байден. Всего за год и три месяца президентства Джо Байден обрушил фондовый рынок, спровоцировал продовольственный кризис, открыл настежь границы для миллионов нелегалов и допустил исторический рост убийств, инфляции и смертности от передозировок – при этом по всей стране падает продолжительность жизни. А затем – ведь нашей "расистской" стране всего этого мало – он и вовсе втянул США в бессмысленный конфликт с ядерной державой от имени погрязшего в коррупции иностранного правительства, которое некогда подкупило его сынулю-наркомана. Это чистейшая правда. Все эти очевидные, вполне поддающиеся оценке преступления – дело рук Джо Байдена.



И каждый вечер этот перечень пополняется: закрытые школы, постоянное мародерство, имущественное неравенство как в Латинской Америке, тампоны в туалете для мальчиков, бензин по семь долларов за галлон, беспрецедентная расовая ненависть, бездомность, психические заболевания, самоубийства. И самое главное: на другом берегу Тихого океана китайское правительство хохочет от того, как мы сами себя уничтожаем безо всякой причины. Это лишь часть "заслуг" Джо Байдена. Он обещал вернуть нас к нормальной жизни. Но принес лишь войну и экономический коллапс.



Увы, Джо Байден слишком стар, поэтому сам он от ответственности за содеянное наверняка увильнет – но его партии придется как-то отвечать. Неужели кто-то снова проголосует за демократов – не считая Западного Голливуда, конечно? Если бы наша демократия работала, это был бы искренний вопрос. Но у Байдена есть план: нагнетать страх, запретить жаловаться и поставить оппозицию вне закона.



Всего 24 часа назад Джо Байден, президент США, назвал тех, кто его не поддерживает, величайшей угрозой безопасности для нашей страны. Именно они – а не "Аль-Каида"*, не китайские военные, не мексиканские наркокартели, и даже не Россия, которую нам каждый божий день изображают причиной всех бед. Вы. Вы – главная угроза, потому что не голосуете за демократов.



Как сказал Джо Байден: "Эта толпа трампистов под лозунгом MAGA ("Вернем Америке былое величие, предвыборный лозунг Дональда Трампа. Прим. перев.) – самая экстремистская политическая организация в американской истории". Самая-пресамая! Даже хуже Ку-клукс-клана, хуже нацистов, хуже анархистов, которые убили американского президента – хуже всех! Все вы. Вы – экзистенциальная угроза для собственной страны. Трудно поверить, что Джо Байден это сказал, но так оно и было, и уж конечно, некоторые ему поверили.



Видели, как сегодня выглядит Верховный суд? Наверняка заметили защитное ограждение по всему периметру. Зачем это? Ну, чтобы защитить судей от толпы, которую Джо Байден спровоцировал своей демагогией. Взгляды 72-летнего ученого-правоведа Сэмюэля Алито (Samuel Alito) еще пять лет назад считались самыми обычными, даже заурядными. Но сегодня Джо Байден записал его в экстремисты. Он – член опаснейшего движения во всей американской истории.



И что в итоге? Сегодня Алито пришлось отменить публичное выступление из-за угроз его жизни. Но каждая из них – на самом деле угроза всем нам и нашему обществу.



Вы же не хотите жить в стране, где судьи Верховного суда дрожат от страха, если вдруг вынесут "не тот" вердикт. Это же хрестоматийный пример несостоявшегося государства. Оказывается, у нас есть министерство юстиции, и его задача – такое предотвращать. В этом весь смысл, но при Джо Байдене министерство юстиции тоже боится толпы и не вымолвит и лишнего слова. Нельзя же обижать "Антифу". Они же ключевой электорат. Вот генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland) поведал нам о том, что его больше всего беспокоит. Только послушайте.



Меррик Гарланд: "В соответствии с указом президента о борьбе с климатическим кризисом в стране и за рубежом, мы готовим всеобъемлющую стратегию во имя экологической справедливости. От экологических преступлений, загрязнения и перемены климата больше всех страдают цветные общины, коренные жители и граждане с низким доходом".



Еще бы. Главная угроза – это глобальное потепление. А еще оно оказалось расистским, как и вообще вся погода. Вот чего больше всего боится Меррик Гарланд. И уж конечно, чтобы побороться с этой смертельной угрозой, какой бы она там ни была, Меррик Гарланд и Джо Байден будут распоряжаться вашей жизнью. Уж простите, но это единственное решение. К этому мы еще вернемся, а пока запомните вот что.



Меррик Гарланд и словом не обмолвился об угрозах физической расправы в адрес Верховного суда, ведь исходят они в основном от левых – а значит, это не считается. Видите, как это работает? Дальше – больше. Группа левых активистов опубликовала якобы домашние адреса судей Эми Кони Барретт (Amy Coney Barrett), Джона Робертса (John Roberts), Сэмюэля Алито, Бретта Кавано (Brett Kavanaugh), Кларенса Томаса (Clarence Thomas) и Нила Горсача (Neil Gorsuch). "Мы должны взбунтоваться и прижать их к ногтю – всеми доступными средствами", – поясняется на сайте группы.



Всеми доступными средствами? Это какими, спрашивается? Ну, вы догадываетесь. Чтобы повлиять на решение Верховного суда, они уже срывают католические мессы – но это же мелочи жизни. Ни в коем случае не подрыв демократии. Меррик Гарланд на этот счет не переживает. Вот если кто-то в пух и прах раскритикует Опру Уинфри, тогда да. Придется созывать пресс-конференцию и вызывать Национальную гвардию, но консервативные судьи Верховного суда – эти, да, заслужили. И поэтому насилие уже вспыхнуло.



Яростные сторонники абортов только что разгромили церковь в Колорадо. То же самое произошло с консультационным центром в защиту жизни в Портленде. В Лос-Анджелесе демонстранты зачем-то забросали камнями полицейских. Какое они к этому имеют отношение? Да кто же знает? Главное – война с системой. Зато один из полицейских попал в больницу.



Но Меррику Гарланду до этого нет никакого дела. Ведь его соратники-демократы это поддерживают. И даже всячески подначивают, причем уже давно. Вот запись двухлетней давности, как сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer) угрожает судом Линча, если судьи осмелятся ослушаться. Смотрите.



Чак Шумер: "Вот что я тебе скажу, Горсач. И тебе, Кавано. Вы выпустили вихрь и поплатитесь за это. Если вы не откажетесь от этих ужасных решений, то даже не поймете, что с вами за это будет".



"Поплатитесь". Серьезно? Это же пожизненная должность. Как именно они поплатятся? Мы же не можем против них проголосовать. Что же мы можем сделать? Как-нибудь им навредить. Попортить крови их близким. Испортить жизнь угрозами расправы. "Даже не поймете, что с вами за это будет", – сказал головорез из Нью-Йорка. Видимо, ждать осталось недолго.



А помните, как либералы когда-то выступали против насилия? Давно это было. Дайте миру шанс. Сейчас в это трудно поверить. Может, они просто притворялись? Как бы то ни было, сейчас они обеими руками за. Насилие – их религия, что дома, что границей. Заметили вы или нет, но это происходит на ваших глазах в Восточной Европе.



Джо Байден даже не попытался спасти мирное население Восточной Европы, но толкает нас к "горячей" войне с Россией. На самом деле он уже воюет – и мы тоже, хотя нас никто не спрашивал.



The New York Times только что опубликовала статью: "Американская разведка помогает Украине убивать российских офицеров"**. Подумаешь, ерунда какая. Как пишет газета, "по словам высокопоставленных американских чиновников, США предоставили разведданные о российских подразделениях, благодаря чему украинцы ликвидировали ряд российских офицеров"**.



Они этим похваляются – и не только этим. На NBC чиновники Байдена похвастались, что помогли сбить российский транспортный самолет с сотнями российских военнослужащих**. А сегодня (улавливаете закономерность?) администрация заявила во всеуслышание, что помогла потопить российский военный корабль**.



Зачем им это? К чему вдруг такая публичность? Зачем сообщать об этом общественности? Есть только одна причина: они хотят войны с Россией. Не липовой войны, не опосредованной, а настоящей – с тысячами американских солдат, выброшенными впустую триллионами и горой трупов. Вот что такое война, а войну ядерных держав трудно себе представить. Их еще не было ни одной. И для нее нет причин. Она не нужна. Ее бы и не было, но Джо Байден настоял. Он делает это нарочно. Нам не показалось. Он сам рассказывает нам о своих действиях. Мы просто не замечаем. И другие демократы тоже. Вот союзник Байдена конгрессмен Сет Моултон (Seth Moulton) из Массачусетса заявил об этом во всеуслышание в эфире Fox News в понедельник. Смотрите.



Брет Байер: Если Сенат одобрит финансирование Украины и мер против коронавируса, вы, ребята, как – согласны? Что скажете, конгрессмен Моултон?



Сет Моултон: Послушайте, я поддерживаю это лишь потому, что это хорошо для Украины. То есть, понятное дело, что здесь много политики, и предстоят жаркие дебаты, но в конце концов мы должны осознать, что идут военные действия, и мы воюем не просто чтобы поддержать украинцев. Мы воюем с Россией – пусть опосредованно, но все же – и должны победить.



В самом деле? Воюем? Слыхали? Так и сказали, чтобы вы зарубили себе на носу. Но ведь конфликты нередко кончаются эскалацией, а принципиальные для одной из сторон, когда лидер в случае поражения может лишиться власти, усугубляются еще быстрее. Но Сета Моултона это не беспокоит. Мы должны выиграть, только и всего – говорит он нам.



Мы? А кто это "мы"? И кому это все надо? Разве хоть один человек за пределами Вашингтона хочет настоящего конфликта с ядерной Россией? Кого конкретно имеет в виду Сет Моултон с его "мы"? Мы заинтересовались и послушали самого Байдена.



Вчера он побывал в Алабаме и посетил единственный округ в Америке, где хотят конфликта с ядерной державой – Россией. Это его спонсоры. Байден посетил завод Lockheed Martin, и похвастался, что мы отправляем на Украину столько оружия, что украинские матери уже называют детей в честь ракетных систем Lockheed Martin. Глядите.



Джо Байден: Много лет назад мы делали оружие, чтобы отстоять свободу и суверенитет в Европе. Сегодня этот час снова пробил. Прямо здесь, в округе Пайк, делаются "Джавелины" – портативное оружие. Они чрезвычайно эффективны против целого ряда бронированных целей. Они поражают цели на расстоянии до 400 метров. И уже сыграли важную роль. Говорят даже, что украинские родители называют новорожденных Джавелином и Джавелиной. И это не шутки.



Наверное, все-таки шутка. Милая такая шуточка про оружие. Знаете, раньше, когда американские президенты заговаривали об убийстве, первым делом они стремились хоть как-то оправдаться.



Например, на нас напали. Перл-Харбор, 11 сентября. И так далее. И во-вторых, они говорили об этом со всей серьезностью, ведь когда гибнут люди, это всегда прискорбно. Остаются обездоленные жены, родители, братья, осиротевшие дети. Смерть – это трагедия. Признайте это. Шутки неуместны. А Джо Байден считает, что это весело.



Впавший в маразм Джо Байден опасен – как и его команда. Это правда. Извините, что говорю это вслух, но так и есть. Нашей стране нужно здравомыслящее руководство – причем как можно скорее. Медлить нельзя. Молитесь, чтобы промежуточные выборы прошли честно.



* –запрещенная в России террористическая организация.

** –эта информация не подтверждена официальными источниками Источник - ИноСМИ

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