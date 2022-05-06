Сто дней Алматы-акима Досаева: тише едешь – дальше будешь? - А.Омирбек

01:36 08.05.2022

Похоже, алматинцы настолько "тепло" встретили в последний день января своего нового градоначальника, что тот решил: дабы неловким движением снова не вызвать опасное махание шашками в непосредственной близости от своей политический фигуры, лишнего внимания к себе привлекать не стоит. И не привлекает: отказав себе в роли буйного "вагоновожатого", старается выглядеть "тихим пассажиром". Ход, конечно, интересный, но оправданный ли?



Имиджевые эквилибры



На этой неделе исполнится ровно 100 дней с момента вступления Ерболата Досаева в должность акима Алматы. А единственный более-менее очевидный вывод, который напрашивается в этой связи, укладывается всего в одну фразу - попытка отсидеться в кустах ничуть не способствует возвращению утерянного горожанами в ходе январских событий доверия к власти.



Хоть президент Касым-Жомарт Токаев и назвал Ерболата Аскарбековича "толковым и трудолюбивым человеком", в качестве проводника идей "Нового Казахстана" алматинский градоначальник не воспринимается, да и вряд ли будет восприниматься. Причин тут масса. Сказываются и понесенные задолго до назначения в южную столицу имиджевые потери, из-за которых алматинцы встретили акима-дебютанта петицией с требованием его немедленной отставки, и явные ошибки, совершенные им уже в ипостаси руководителя мегаполиса. А последних, несмотря на явные попытки оставаться в тени, набралось уже более чем достаточно.



С этой точки зрения стоит вспомнить первое публичное действо, предпринятое Досаевым в должности градоначальника: в апокалиптических декорациях разгромленного и сожженного Алматы он выражал благодарность полицейским, что сильно ударило по и без того оголенным нервам горожан. Весь спектр негативных эмоций тогда саккумулировал общественный деятель Мурат Абенов, разразившийся в социальных сетях постом: "За что благодарить? Что это за сигналы обществу? Начать работу со встречи с теми, кто сбежал от ответственности в трагические дни, кто не смог обеспечить безопасность граждан. Полиция важнее для акима? Жалко разбитые камеры? Начнет с решения проблем правоохранительных органов? Хотя надо было с общественности, со встреч с жителями города, активистами. Не остыли еще тела погибших, не прошло и 40 дней с похорон, надо было хотя бы посетить пару семей, потерявших близких". Потом Досаев, конечно, почтил память погибших в беспорядках казахстанцев, даже под прицелами телекамер сходил в мечеть, совершив обряд жертвоприношения, но маятник, как говорится, уже был запущен.



Собственно, все последующие "выходы в народ" тоже вызвали неоднозначную реакцию. Несмотря на гигантский опыт работы Досаева в системе госслужбы, испещренный обилием самых разных должностей, он, похоже, так и не научился играть роль того самого "доллара", который всем нравится, хотя иногда, видимо, ему очень хочется. Об этом можно судить по тем редким случаям, когда его хваленый инстинкт самосохранения дает сбои, и наружу начинает лезть то, что в народе именуется неуемным пиаром. Для Ерболата Аскарбековича эти всплески неизменно оборачиваются потерей репутационных баллов.



Взять, к примеру, хотя бы последний случай, когда во время встречи с жителями Алатауского района аким взялся разрезать путы ребенку. "Начинается старая песня на новый лад. Досаева к аксакалам причислили", - констатировали одни комментаторы. "Случайно все подготовили, случайно с младенцем оказались, а кому стыдно…", - вторили им другие.



И подобные случаи не единичны. Если не считать одобрения Досаевым митинга за собственную отставку (эту шутку горожане действительно оценили по достоинству), остальные его маневры в попытках снискать благосклонность алматинцев, мягко говоря, оказались неудачными. Чего стоит хотя бы та самая лопата, которая сделала из акима ходячий мем. Напомним, что облетевшая СМИ и социальные сети фотография, на которой Ерболат Аскарбекович во время субботника в белоснежных перчатках обратной стороной держит лопату, вызвала настоящий фурор и просто неприличное обилие комментариев: "Пусть похает правильно", "Лопату другой стороной надо", "Он что, лопату посадить решил?", "Кто-нибудь объясните как пользоваться лопатой".



Дошло до того, что команде градоначальника пришлось объясняться: мол, он не белоручка, вырос в селе, какой стороной держать лопату, знает и не раз это делал, а во всем виноват… фотограф, в отношении которого непременно будут приняты "санкции". Но только-только улеглась поднятая в информационном поле пена, как аким снова поднял ее со дна, сфотографировавшись в "домашнем" на фоне государственного флага. Впрочем, тут только шутками не обошлось. Такая "простота напоказ" некоторыми была воспринята как оскорбление. Пользователи соцсетей в комментариях не стеснялись настолько, что цитировать их тут – значит, подвергать себя риску схлопотать статью.



Неоправданные ожидания



Впрочем, не едиными попытками неудачного пиара жив аким Досаев. Но если отбросить эмоциональную составляющую, то "на выходе" останется не так уж много. Во всевозможных рейтингах Ерболат Аскарбекович занимает довольно приличные позиции (он затесался в самую серединку), а вот благодаря чему это произошло, понять довольно сложно. Равно как и разобраться в том, с какими реальными итогами он приходит к финишу своей первой "стометровки" в качестве градоначальника.



За столь короткое время Досаев успел много чего наговорить. Но это наша национальная традиция, которая обычно заканчивается воплощением на практике известной поговорки про то, что обещать не значит жениться. Да и с самими этими обещаниями у акима негусто. Как точно подметили наши коллеги, "тактика Досаева – лишнего не обещать, больше слушать и записывать".



К очевидным итогам его деятельности на посту городского главы можно отнести всего ничего. Во-первых, полный расчет со всеми бизнесменами, пострадавшими в ходе январских беспорядков. Во-вторых, отмену приватизации компании "Алматы қала жарық", которая отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города (ее предшественник Досаева продал намного дешевле оценочной стоимости) и возвращение парковочного холдинга из рук олигархов. В-третьих, приостановку работ на 19 объектах порицаемой всеми, кроме строительных компаний, "точечной застройки". Ну, и последнее – формирование собственной команды.



Впрочем, если бы не политолог Данияр Ашимбаев, то об этом, возможно, мало бы кто узнал вообще. "Состав руководства достаточно неожиданный, но только на первый взгляд. Все новые замы имеют неплохой опыт работы в различных акиматах и в центральных органах управления. Практически все – из разных команд, но это и понятно – Досаев работал преимущественно в экономическом блоке, и готовой команды для руководства мегаполисом у него не было. Вместе с тем, новый мэр – сам по себе сильный политик и управленец, а команда представляет собой сочетание опыта и новизны", - рассказал эксперт.



Больше о Досаеве как акиме и сказать-то нечего. Возможно, к следующему "юбилею", когда в полную силу заработает его команда, поводов появится больше. Пока же приходится констатировать, что к решению хронических проблем мегаполиса аким подступиться еще не успел. И этим любви к своей персоне со стороны алматинцев не прибавил. "Для чего сидит в этой должности, когда работать начнет?", - задаются вопросом одни. "Системно ни один вопрос не начал решать. Результатов нет", - констатируют другие. "К черту такого акима", - считают третьи.



Автор статьи: Асель Омирбек

5 мая 22