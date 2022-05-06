Армия "О" взяла ключевой укрепрайон укров - Попасную

07:51 08.05.2022

ВСУ выбиты из важнейшего укрепрайона. Дорога на Славянск открыта



Один из самых укрепленных в самой мощной первой украинской линии обороны на Донбассе населенный пункт Попасная (ЛНР) взят штурмом и перешел под контроль Союзных войск республик Донбасса и РФ.



"Попасная освобождена после двух месяцев упорных боев. Оборона противника прорвана, украинские нацбатальоны отступают, покидая город без боя. Впереди Лисичанск и Северодонецк, где оставшиеся части ВСУ будут взяты в окружение и пленены, или уничтожены", – сообщил экс-советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону ЛНР.



Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский сообщил, что 24-я механизированная бригада ВСУ отступила.



"Мне подтвердили с украинской стороны, что действительно войска отошли, 24 механизированная бригада. И надеемся на то, что успех будет развиваться, и вражеские войска, которые оказались в Северодонецке и Лисичанске, будут отрезаны, окружены и безжалостно убиты", – рассказал Татарский.



По данным главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, город находится под контролем Союзных войск на 80 процентов.

https://www.politnavigator.net/vsu-vybity-iz-vazhnejjshego-ukreprajjona-doroga-na-slavyansk-otkryta.html



"Мне только что доложили, что поселок городского типа Нижнее (Попаснянский район ЛНР – ред.) полностью под контролем ВС РФ. Это одна новость. Вторая новость. Также мне доложили, с другого сектора другого фронта, что Попасная на 80%, находится под контролем наших ВС, и подразделения Южной группировки полностью завершили зачистку своей части города – промзоны, центральная часть города также находится под нашим контролем. Практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована и находится в кольце на 90%, только нужно закрыть одну дорогу. Попасная была очень укрепленным селом, туда невозможно было зайти, но наши специалисты нашли ключ, открыли дверь, зашли и уничтожили", – сказал чеченский лидер в своем видеообращении.



Обозреватель Борис Рожин подтверждает прорыв.



"С мест подтверждают отход основной части оставшихся сил ВСУ в Попасной еще утром. Зачистка города продолжается, но очевидно, что противник собирается оказывать долгосрочное сопротивление уже на других рубежах", – сообщил он.



Оставленные позиции ВСУ



Примечательно, что в официальных украинских сводках населенный пункт Попасная пока что не упоминается вообще.



Тем не менее, на местах прорыв в город подтверждают.



"Большая часть Попасной захвачена. Это будет серьезный плацдарм для их выхода на административную границу области, для выхода на Северодонецк и для выхода на Бахмут. Еще они с Кременной пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы зайти в тыл нашим силам. Поэтому в районе Лисичанска и городов-сателлитов Приволья и Новодружеска тоже идут серьезные обстрелы, бои", – выражает опасения глава подконтрольной Киеву Северодонецкой райадминистрации Роман Власенко.



Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, защитники Донбасса взяли штурмом поселок Светличное.



"Светличное основано в 1928 году, оккупировано украинскими боевиками в 2014-м и в 2022-м снова возвращено в лоно семьи, в лоно Русского мира", – комментирует представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.



По информации ведомства, украинские вооруженные формирования были вынуждены покинуть свои забетонированные позиции под ударами артиллерии и авиации ВС РФ и занять оборону в жилых постройках, откуда их выбили бойцы НМ ЛНР.



Также в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении населенных пунктов Зачатовка, Лидино, Лазаревка, Новониколаевка, Шевченко и Радянская Украина.