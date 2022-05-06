В Кыргызстане планируют разрабатывать законсервированные угольные месторождения

09:17 08.05.2022

7 мая 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



В Кыргызстане планируют разрабатывать ранее законсервированные угольные месторождения. Об этом на встрече с коллективом филиала "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур" рассказал Садыр Жапаров.



Он отметил, что энергетический кризис в стране, низкий объем воды в Токтогульском водохранилище, итоги осенне-зимнего периода 2021–2022 годов показывают необходимость увеличить добычу местного угля до 1 миллиона тонн.



"В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики ГП "Кыргызкомур" приступило к разработке документов, касающихся законсервированных угольных месторождений.



Один из них - участок "Ак-Улак" Мин-Кушского месторождения с балансовыми запасами более 114 миллионов тонн угля и участок "Сулюкта поле-11" Сулюктинского буроугольного месторождения с балансовыми запасами 69 миллионов тонн.



Ввод в эксплуатацию этих месторождений обеспечит дальнейшее развитие угледобывающей отрасли по всей стране. Мы надеемся, что после реализации этих проектов у населения не будет проблем с углем в отопительный сезон", - подчеркнул Жапаров.