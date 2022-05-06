Казпевица Молдир Ауелбекова запретила сыну говорить по русски. Чем и гордится

10:36 08.05.2022

Все требует изменений – от школьного образования до топонимики. Обзор казахской прессы



Состояние образования на казахском языке – это уже вопрос безопасности государства



Информационный портал Adyrna – один из тех ресурсов, в котором собраны утверждения, обращения, рассуждения, размышления-мнения, интервью, статьи, новости – в общем весь спектр информационного потока, который можно смело назвать сердцевиной казахскоязычного общественного мнения. Разумеется, есть немало и других аналогичных изданий, ресурсов, пабликов, ютуб-каналов, видео-подкастов – но, тем не менее, Adyrna – одна из самых заметных. К тому же это еще и агрегатор, т.е. портал собирает, делает ссылки и на материалы своих коллег.



Вглядимся в содержание того, что предложило своим читателям Adyrna. Например, обзор видео-подкаста "Cұрауы бар" ("Есть запрос") с расшифровкой того, о чем говорили трое участников на видеозаписи. Это ведущий и два известных общественных деятеля в лице педагога Аятжана Ахметжана и казахстанского этнографа, журналиста, члена международного общества "Қазақ тілі" Серика Ергали.



Они оттолкнулись от случая, которому явились непосредственными свидетелями и который имел огромный резонанс в казахских СМИ, и в целом в казахском обществе, который произошел в конце прошлого месяца в столице Казахстана. Там открылась совершенно новая школа на 1200 учащихся, где четыре родительницы потребовали для своих детей открыть… класс русскоязычного обучения в этой новой казахскоязычной (полностью) школе. Одна даже сказала, что она пожалуется… Путину. Тому самому!



Определенная пикантность ситуации состоит в том, что все эти женщины, нежелающие школьного обучения на казахском языке для своих детей (государственном языке РК), являются казашками. В некоторых СМИ даже сообщили об их родовой принадлежности (уақ, қыпшақ, арғын, а одна мамаша не знает своего рода, она приехала из России – Прим.). В соцсетях, например, этих женщин изрядно заклеймили, но участники "Cұрауы бар" ("Есть запрос") рассмотрели причины такого положения дел, угрозы которые несут такие заявления, проблему казахскоязычных школ и демографию. И уж потом с точки зрения патриотизма и национальной гордости.



Оба спикера косвенно признали, что когда одна из женщин высказала свое сомнение в продуктивности казахскоязычного обучения, ее понять можно. В мире существуют такие маркеры как национальные школы – "финская", "японская" и т.д. А что есть "казахская школа", она есть в природе? Скорее, ее все-таки нет. Или, как минимум, ее еще никто практически еще не построил и еще не создал в стопроцентном выражении. Как нет всей той нацеленной, специальной продукции на казахском языке, которая посвящена детям, связана с педагогикой для развития ребенка в казахскоязычной среде, в казахскоязычной национальной школе. Начиная от мультфильмов, специальной вспомогательной литературы, до бесспорно толковых, отвечающих запросам времени учебных пособий и учебников.



Вместе с тем, Аятжаном Ахметжаном приводится такая статистика: "Например, в Туркестанской области 510 тысяч школьников. В Петропавловске 75 тысяч школьников. Те же 75 тыс. могут претендовать на русский язык, а 510 тыс., которые растут здесь, могут стать конфликтными, если не решить проблему казахоязычного ребенка. Такие вещи относятся к области национальной безопасности, поэтому этот вопрос должен быть срочно решен властями… Вы видели в недавних событиях "Кровавого Января" человека, который кричал что-либо на русском или нес плакаты, написанные на русском?". Сильный пассаж, что и говорить. Но справедливости ради надо сказать, что в январе вообще не было замечено ни одного плаката с какими-нибудь, самыми простыми политическими заявлениями. Кроме одного большого, и длинного, в самом эпицентре событий (на площади), где было на казахском написано, что казахи (народ, нация) не является террористами… Ну а кричали люди разное, но тоже как бы очень далекое от каких-то политических заявлений или требований – кроме "Шал кет!".



К слову, материал предварявший ссылку на видео, был озаглавлен следующим образом: "Тіл мәселесі шешілмесе халық қайта көтеріледі"– "Если языковой вопрос не будет решен, народ будет поднят снова". Это слова Аятжана Ахметжана. А вот слова его собеседника и единомышленника Серика Ергали: – "Тіл мәселесі майданға айналып барады"… – "Языковая проблема становится майданом" (по-казахски "майдан" это "фронт", "война" – Прим.).



Не "Казахстан" – А "Казахское государство"



Именно так предлагает называть Казахстан дипломат Қайрат Лама Шариф, ныне посол РК в магрибских странах – сообщает та же Adyrna, ссылаясь на аккаунт Лама Шарифа в соцсетях:



"Чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильственно введенных колониальной Россией и Советским Союзом путем всенародного референдума, в Конституцию может быть внесена новая статья "административно-территориальные зоны" (в оригинальном тексте дипломата "административно-региональные регионы"). Прежде всего, для сохранения чистоты государственного языка необходимо признать, что "регион" (в оригинальном тексте дипломата "облысы") является ключевым словом на казахском языке, административно-территориальное устройство должно быть написано "өңір" (облысы)".



Мать запретила сыну разговаривать на русском языке. Теперь только на казахском.



Этой строгой мамой является известная эстрадная исполнительница – певица Мөлдір Әуелбекова. Об этом она сообщила в своем инстаграме. Ну а о содержании записи в инстаграме, в свою очередь, сообщил сайт Dalanews.



Однажды в магазине ребенок обратился к ней с просьбой купить игрушку на русском языке. И она была неприятно удивлена. Хотя сын посещал вроде как казахский детсад. Когда Мөлдір решила узнать, почему так получается, выяснилось, что воспитатель говорит на казахском, а группа детей из 10 человек – не по-казахски. Как оказалось, 8 из 10 детей несмотря ни на что упорно говорят на "неказахском", поскольку приходят из дома такими. Другими словами – дома превалирует русский. Пришлось Мөлдір забрать сына из детского сада и, надо полагать, искать среди казахских детсадов… более казахский...



Автор:

Майлин Виктор

06.05.2022