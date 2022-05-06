Казпиарщики страдальчески выдумывают НЭП для Токаева

12:24 08.05.2022

Токаев потребовал конкретику при разработке "Новой экономической политики"



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал конкретику при разработке "Новой экономической политики", сообщает пресс-служба Акорды.



"Вся суть в том, что мы меняем подходы к достижению поставленных целей. Поэтому очень важно, что в проекте озвучены не только общие направления и лозунги, а даны конкретные контуры новых подходов. В то же время есть несколько блоков вопросов, которые нужно доработать. Во-первых, на мой взгляд, необходимо придать документу больше конкретности. Например, по каждому из направлений должен быть приведен примерный перечень экономических реформ, которые должны быть осуществлены, их задачи и цели", - сказал Токаев на заседании высшего совета по реформам в четверг.



Также, по его словам, "в проекте нечетко прописаны подходы к технологической модернизации и внедрению инноваций".



"Какой должна быть инновационная политика в новых реалиях? У нас, к сожалению, еще нет четкого видения в этом вопросе. Во-вторых, в рамках документа необходимо определить роли фонда "Самрук-Казына" и холдинга "Байтерек". Они очень значимые субъекты, как экономики, так и государственной политики. Поэтому четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики", - сказал Токаев.



Вместе с тем, президент в целом одобрил предлагаемые подходы и поручил доработать документ с учетом результатов сегодняшнего обсуждения.