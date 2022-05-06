РосБоксер Бивол отлупил хваленого Сауля Альвареса (видео)

14:01 08.05.2022

Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хваленого Канело!



Александр Фролов



Мексиканца не спасли даже судьи. Дима оказался слишком хорош.



За последние годы российский профессиональный бокс немного потускнел. Знаменитые ветераны вроде Александра Поветкина и Сергея Ковалева начали постепенно сходить со сцены, а новые звезды не успели раскрыться до конца. Одним из приятных исключений оставался Дмитрий Бивол: техничный и выносливый полутяжеловес добывал одну победу за другой, удерживая чемпионский пояс по версии WBA.



Такие успехи привлекли к Биволу внимание прославленного Сауля Альвареса. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе решил, что россиянин отлично подходит для очередного похода в полутяжелый дивизион. Тем более что в 2019 году Канело уже отнимал похожий титул у Сергея Ковалева, зрелищно нокаутировав челябинца в 11-м раунде. Но Бивол - совсем другой боксер.



Несмотря на "чужую" весовую категорию, фаворитом поединка все равно считался Альварес. Немудрено, учитывая достижения и блестящую форму мексиканца. Однако Бивол точно не должен был стать легкой прогулкой: за россиянина говорили габариты и уникальная техника. Особенно горячо в Бивола верили соотечественники-боксеры, уверенные, что Дмитрий станет сложнейшим соперником в карьере Канело.







Соперники начали без раскачки: как россиянин, так и мексиканец ярко атаковали длинными сериями силовых ударов. Другое дело, что почти все они летели в блок - оба боксера защищались грамотно. В ринге стало заметно, насколько серьезное у Бивола преимущество в габаритах: Дмитрий выглядел заметно выше и старался использовать длинные руки. Впрочем, это не пугало Канело, смело шедшего вперед и выбрасывающего хуки.



Мексиканец старался доминировать, но, в отличие от россиянина, попадал редко. А вот скоростные серии Бивола регулярно доходили до цели, хотя и не были такими мощными, нежели у оппонента. После трех раундов Дмитрий лидировал на судейских карточках со счетом 29-28. Хотя у трибун, горячо поддерживавших Сауля и встречавших овациями каждый его удар, было другое мнение.



В пятом раунде болельщикам пришлось замолчать: Бивол зажал соперника у канатов и выкидывал жесткие серии, большая часть которых попадала в голову Канело. Отлично отработав по этажам, Дмитрий отошел, хотя Альварес и звал его "порубиться". Россиянин вообще действовал очень вдумчиво, абсолютно не поддаваясь эмоциям. Его стиль походил на "любительский" в его лучших проявлениях - много движения и ударов, отсутствие нацеленности только на нокаут.



Удивительно, но Канело даже отставал в скорости. Пока он размашисто выкидывал свои боковые, Бивол успевал ловить его жесткими встречными ударами. К восьмому раунду россиянин выглядел уверенным лидером боя, хотя не стеснялся периодически экономить силы в защите. Не очень понятными были действия рефери, который периодически "тормозили" Диму, откровенно придираясь к его действиям.



Девятый раунд получился равным, что наверняка позволило судьям отдать его Альваресу. Оба боксера чуть сбавили темп, опасаясь "просесть" в концовке боя. В том же стиле прошел и 10-й раунд, зато там уже Бивол снова железно выглядел лучше. Канело просто не понимал, что делать со скоростным и блестяще защищающимся россиянином. Да еще и пропускал удар за ударом.



Спасти Сауля мог только нокаут, однако в 12-м раунде он снова выглядел бледной тенью самого себя. Дима же был просто прекрасен, буквально преподав сопернику урок бокса - гоняя мексиканца по рингу. На этом бой и закончился. Дело было за судьями, которые не стали преподносить неприятных сюрпризов: единогласная победа Бивола с одинаковым счетом 115-113! Россиянин добывает главный триумф в карьере!