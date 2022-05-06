В Казахстане чествуют ветеранов и чтят День Победы, - Алма Бектенова

14:05 08.05.2022 В Казахстане чествуют ветеранов и чтят День Победы

В нашей стране ветераны получают значительные выплаты, а празднику уделяется должное внимание.



Никто не забыт



В прошлом году российская пресса подсчитала, что казахстанские ветераны ко Дню Победы получают выплаты в 17 раз превышающие аналогичные выплаты в России. В частности, в мае 2021 года официальные органы РФ сообщили о том, что ветеранам войны раздадут по 10 тысяч рублей, тогда как наши участники ВОВ стали богаче на 175 тысяч рублей (миллион тенге). Согласно исследованиям, по уровню выплат ко Дню Победы Казахстан занял лидирующее место среди стран СНГ.



Российские источники заявили, что в отличие от Казахстана, в РФ ветеранов довольно много – около 33 тысяч человек. Тем не менее, факт остается фактом. По состоянию на 1 апреля в республике проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 72 468 граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. Среди них: жители блокадного Ленинграда – 91; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205; жены и мужья умерших инвалидов ВОВ – 2 918; вдовы погибших во время ВОВ – 6; труженики тыла – 69 248. Все они получат соответствующие выплаты.



В этом году 9 мая президент Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента "Отан қорғаушылар" в столице, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Кроме того, 6 мая глава государства примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.



"По поручению главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 млн. тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам", - пояснил пресс-секретарь.



Также 8–9 мая в регионах будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции "Ардагерлерге тағзым".



Отметим, что миллион тенге – это дополнительные выплаты, выделяемые к празднику акиматами. По законодательству ветераны и труженики тыла получают и другие средства. По данным Минтруда, к 9 Мая предоставляются следующие выплаты: ветеранам Великой Отечественной войны – по 67 МРП, или 205 221 тенге; ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны – по 35 МРП, или 107 205 тенге (249 долларов); ветеранам боевых действий на территории других государств – по 20 МРП, или 61 260 тенге; другим лицам, ветеранам труда – по 11 МРП, или 33 639 тенге. Поскольку выплаты установлены в размере месячного расчетного показателя (МРП), они ежегодно увеличиваются.



Уже традиция



Весомую денежную помощь наши ветераны получают не первый год. В прошлом году на эти цели было потрачено 6,4 млрд тенге.



"На протяжении последних двух лет единовременная материальная помощь для участников ВОВ стандартизирована. Им выплачивается по одному миллиону тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей платят не менее 50 тысяч тенге, женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам воинов, погибших во время ВОВ, и труженикам тыла – не менее 30 тысяч тенге. Выплаты производятся во всех регионах", - сообщил в прошлом году вице-министр труда и социальной защиты Ерлан Аукенов.



Также акиматы оказывают дополнительные меры социальной поддержки в виде материальной помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным датам. Такая помощь включает в себя ремонт жилья, обеспечение топливом, льготы на проезд в общественном транспорте, лекарственное обеспечение и так далее.



В 2020 году, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне ветераны Казахстана также получили по миллиону тенге. В каждом регионе были подготовлены как материальные выплаты, так и праздничные мероприятия, к сожалению, ограниченные пандемией коронавируса.



Например, в республике запустили виртуальную Книгу Памяти. Идея проекта – собрать воедино как можно больше историй о наших соотечественниках, ушедших на фронт. В 2021 году также работал проект "Победители", аккумулирующий архив бесценных историй, воспоминаний казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.



В 2019 году, по данным Минтруда, ветераны получили к празднику более 500 тысяч тенге в Нур-Султане, Алматы и Восточно-Казахстанской области. В Акмолинской и Павлодарской областях – около 500 тысяч тенге.



В Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях выплата составила 300 тысяч тенге. Порядка 250 тысяч тенге выделили в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте. 202 тысячи тенге – в Кызылординской области, по 150 тысяч тенге в Костанайской и Жамбылской областях.



Министерством труда и соцзащиты рекомендовано в 2019 году выплатить не менее 300 тысяч тенге каждому инвалиду и участнику ВОВ. Выплаты, конечно же, получили и блокадники, и труженики тыла. Как отмечается, с этого года праздничная помощь была уравнена вне зависимости от региона.



В 2018 году Министерство труда и социальной защиты населения рекомендовало акиматам выплачивать ветеранам полмиллиона тенге. В 2017 году помощь в зависимости от региона также составила от 500 тысяч до 150 тысяч тенге.



Вклад в великий праздник



Последний военный парад, посвященный Дню Победы и Дню защитника отечества проводился 7 мая 2018 года в Отаре в Жамбылской области. Парад принимал Верховный главнокомандующий вооруженными силами президент РК Нурсултан Назарбаев. Однако у Казахстана есть весомые поводы откладывать проведение парадов на более спокойные времена.



В 2020 и 2021 году массовые мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. В 2019 году Нурсултан Назарбаев, уже переставший быть главой государства, но получивший статус Елбасы, побывал на параде 9 Мая в Москве. В большинстве постсоветских стран День Победы отмечен шествиями, возложениями цветов к памятникам героям войны, мирными митингами и другими мероприятиями. Казахстан здесь не исключение.



Как пояснили в Министерстве обороны, "проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач". Такой выбор вполне оправдан, учитывая, что январские события потрясли казахстанцев, а страна нуждается в средствах на восстановление инфраструктуры.



Несмотря на обстоятельства, праздник в Казахстане отметят в соответствии с многолетними традициями. Как сообщил замначальника генштаба Вооруженных сил РК Серик Бурамбаев, 6 мая в Нур-Султане в концертном зале "Казахстан" президент Касым-Жомарт Токаев поздравит военнослужащих, ветеранов ВС, а также других войск и воинских формирований. Также 9 мая во всех регионах республики пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам Славы, монументам памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, памятникам воинам и обелискам Великой Отечественной войны.



Кроме того, в Нур-Султане 9 мая президент примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан қорғаушы" ("Защитник Отечества"). "В праздничные дни в Нур-Султане в доме престарелых и во дворах домов, где проживают ветераны войны, в ТРЦ "Керуен" планируется выступление творческих коллективов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра с музыкальной программой и песнями военных лет. Подобные мероприятия будут проводиться во всех регионах Казахстана", - такова официальная информация.



Например, в Алматы организуют акцию "Батырларға тағзым", в рамках которой горожане пройдут по маршруту от Центрального парка культуры и отдыха до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов в память погибших героев.



Как уже говорилось, в 2018 году Нурсултан Назарбаев принял боевой парад на военной базе "Отар" в Жамбылской области. "С момента обретения суверенитета Казахстан последовательно ведет миролюбивую политику. Современные геополитические условия обуславливают необходимость быть готовым ко всему. Наша цель – создать современную мобильную высокопрофессиональную армию", – заявил тогда первый президент.



А в 2017 году в тогда еще Астане прошел самый масштабный парад в истории страны. В нем приняли участие пять тысяч военнослужащих и 400 единиц техники. Верховный главнокомандующий ВС РК Нурсултан Назарбаев поздравил народ с 25-летием Вооруженных сил. В небе над столицей продемонстрировали свою мощь боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолеты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31. Парад посетили ветераны ВОВ и ученики военных школ.



Почти такого же масштаба парад состоялся и в 2015 году, он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии задействовали около пяти тысяч военнослужащих, порядка 200 единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации.



Жители и гости Астаны могли наблюдать за вносом и выносом государственного флага РК и Красного знамени Победы – точной копии флага, который 70 лет назад водрузили над рейхстагом наши соотечественники Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Боевое знамя привезли в Казахстан с Поклонной горы в Москве.



К празднику также отремонтировали и реставрировали значительное количество военной техники времен ВОВ. В том числе танк Т-34, ЗиЛ-157 с пушками ЗИС-2 и гаубицами М-30, знаменитую БМ-13 РС-30 "Катюша" и пулемет "Максим". Кроме механизированных колонн в исторической части парада войск были задействованы пешие расчеты. Для этого более 300 казахстанских военнослужащих надели форму Красной армии. Военнослужащие пронесли боевое знамя 72-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой в годы Великой Отечественной войны воевали наши земляки.



Кроме того, в независимом Казахстане парады проводились в 2005, 2009, 2011, 2014 годах. В 2014 году в торжественном параде приняли участие почти 2600 военнослужащих всех видов и родов войск, военных высших учебных заведений, порядка 217 единиц военной техники и 73 единицы авиационной техники. На первом в истории Вооруженных сил Казахстана боевом параде было представлено свыше 400 единиц военной техники, более 80 видов самолетов и вертолетов.



На Красной площади



В 2020 году президент Токаев на правах почетного гостя посетил парад Победы в Москве. Напомним, что в тот год 75-летия Победы даже пандемия не помешала провести традиционное мероприятие, хотя торжества были сдвинуты на 24 июня. Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Казахстана, парадным строем прошагавших по Красной площади.



"Казахстан представляет парадный расчет 36 десантно-штурмовой бригады – лучшее соединение республики. Парадный строй возглавляет командир бригады подполковник Улан Нургазиев", - пояснил ведущий прямой трансляции парада. После президент Токаев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главами других государств возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память павших героев минутой молчания.



Как уже упоминалось, в 2019 году московский парад посетил первый президент Нурсултан Назарбаев. Перед началом прохождения Нурсултан Абишевич и Владимир Путин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны.



Первый президент принимал участие в параде Победы в Москве в 2016 и 2015 годах. В 2015 году вместе с ним в Белокаменную прибыли шесть ветеранов ВОВ из Казахстана. Это Ахат Бекмәді из Астаны – участник обороны Москвы, битвы на Курской дуге, награжденный орденом Отечественной войны I и II степени, медалью "За Победу над Германией"; Дмитрий Малышев из Алматы, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени, "Красной Звезды", медалями "За оборону Польши", "За победу над Германией"; Федор Федотов из Алматинской области, отмеченный орденом Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Москвы", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За освобождение Украины". Также с президентом приехали Камали Дюсембеков из Караганды, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Славы II и III степени; Михаил Смоленков из Павлодара, награжденный четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией"; Каратай Тулебеков из Шымкента, награжденный орденом Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу".



В целом же Нурсултан Назарбаев не пропустил ни одного юбилейного парада 9 Мая в Москве – он был на Красной площади в 2005 и 2010 годах. В частности, на праздновании 60-летия Победы первый президент отметил, что именно при обороне Москвы был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. "Именно отсюда, с Красной площади, шли наши отцы и деды на фронт, и именно Красная площадь является свидетелем первого парада Победы", - сказал тогда первый президент.



Автор:

Бектенова Алма Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652007900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888

- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"

- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"

- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Кадровые перестановки

- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации

