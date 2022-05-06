Протесты в Армении. Дело идет к "сносу" Пашиняна

14:08 08.05.2022 Айнур Курманов



Похоже, что Никол Пашинян действительно может лишиться власти на фоне массовых протестов, которые сейчас уже во многом возглавляют бывшие правители Армении и их сторонники. Складывается впечатление, что события "Бархатной революции" 2018-го года теперь происходят наоборот.



Напомним, что с 17 апреля в Армении проходят ежедневные непрекращающиеся акции протеста оппозиции, начавшиеся в ответ на признание Никола Пашиняна о том, что западные "партнеры" склоняют руководство Армении понизить статус Нагорно-Карабахской республики, то есть, согласиться на почетную капитуляцию и вхождение образования в качестве автономии снова в состав Азербайджана.



Именно такие требования с согласия Вашингтона, Лондона и Брюсселя выдвигают слабой и прозападной правящей верхушке Еревана Анкара и Баку, которые намерены построить на Южном Кавказе главный транспортный и энергетический хаб по снабжению ЕС газом и нефтью, добытой в Казахстане и Центральной Азии. А Армения оказалась как раз на пути всех этих маршрутов и потоков. По сути, вторая карабахская война и была развязана Турцией с целью пробития Зангезурского коридора и включения республики в состав "тюркского мира".



Причем, сам Никол Пашинян и его сторонники из числа прозападных либералов, похоже, склоняются к такому "взаимовыгодному" торгово-экономическому и политическому варианту, когда страна превратится в перевалочную базу для турецкого и британского капитала, став плацдармом для враждебных действий в отношении Ирана. Не зря нынешний премьер в своем выступлении 14 апреля в парламенте коснулся границ и философски рассуждал, что они меняются, и Армения в нынешней ситуации должна остановиться на каких-то приемлемых рубежах.



Эти высказывания и стали спусковым крючком для массовых протестов, так как патриотически настроенная общественность и оппозиция не только увидела в этом стремление Никола Пашиняна и его партии сдать Арцах (Нагорный Карабах) Азербайджану, но и пойти на существенные территориальные и политические уступки, превратив Армению в очередную турецкую колонию. В качестве подтверждения этих планов протестующими выдвигалось и восстановление дипломатических и экономических отношений с Анкарой, прерванных в начале 90-х.



Именно поэтому был выдвинут главный лозунг всей кампании – "Армения без Никола Пашиняна", который стал консолидирующим для всех его противников и призывом к масштабному низовому движению по низвержению правительства "национального предательства". Сами выступления протеста начались достаточно хаотично и без единого руководства, но затем приобрели масштабность, охватив все районы страны. Более того, многие активисты решили пешим маршем прийти в столицу и устроить там 1 мая массовый митинг.



В день международной солидарности трудящихся действительно собирается многотысячный митинг в Ереване на площади Франции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. "Заводилой" акции стал глава старейшей армянской традиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Будучи еще и вице-спикером парламента, он назвал эту дату "историческим днем, днем начала пробуждения армянского народа, единства, консолидации, выправления спины и достижения победы", что придало протесту еще больше моральных сил.



Организаторы акции призвали к проведению со следующего дня массовых акции неповиновения в виде перекрытия трасс, блокирования аэропортов и проведения стачек. И апогеем данных выступлений стали события 4 мая, когда участники протестов смогли парализовать с утра столицу, перекрыв сразу Киевский и Давиташенский мост, а также центральную улицу Касьяна, использовав при этом бетономешалки. В этот же день внушительную толпу удалось собрать и на площадях, а также возле самого парламента, где проходил "час выступления Пашиняна".



Еще ранее, 3 мая, протестующим удалось развернуть палаточный лагерь на площади Франции. Но несмотря на то, что удалось вывести значительное число протестующих, митингующие отказались брать штурмом здание парламента и государственные учреждения. Связано это было с обвинениями сторонников Никола Пашиняна из правящего блока "Им кайл" ("Мой шаг") в том, что оппозиция намерена захватить парламент и дестабилизировать обстановку в стране. Поэтому ответом стало заявление о том, что "народу и так принадлежит власть и нет смысла захватывать ключевые здания".



То есть на данный момент оппозиция повышает градус эскалации, но не с целью поддаться на провокации властей, а для того, чтобы вовлечь в протесты максимальное число граждан с целью полной парализации общественной и экономической жизни в стране. При этом все более заметную роль с 1 мая начинают играть именно пророссийские политики, а именно бывшие главы республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян.



Несмотря на то, что потеряли власть, а их Республиканская партия Армении не прошла в парламент, они имеют пока своих сторонников в госаппарате, армии, в крупном бизнесе и в разных социальных слоях общества, а также среди армянской диаспоры за рубежом. Но особо начал выделяться в последнее время своей активностью бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян.



Он после своей отставки в 2019-м году из-за несогласия с проводимой проамериканской политики Никола Пашиняна сформировал собственную партию и фракцию "Честь имею" в парламенте, начав кампанию по разоблачению режима. Именно он имеет поддержку среди действующих и бывших офицеров спецслужб, недовольных действиями правительства и премьера.



И, кстати, шансы на реванш Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна действительно растут, и это видно даже на примере того, что они свободно ходят по протестным митингам, абсолютно ничем не рискуя, что было трудно себе представить еще год назад. И, наоборот, сам Никол Пашинян сейчас скрывается от народных масс, не выходит на публику по случаю торжественных дат и праздников, и даже не мобилизирует своих сторонников.



Это говорит о моральном и психологическом проигрыше действующей власти и правящей партии перед оппозицией, так как они на этом фоне теряют контроль над улицей. Конечно, возможно, что большинство в парламенте и сам премьер предпримут какие-то шаги по сбору сочувствующих и активистов для проведения своих массовых контр-митингов, но проблема в том, что Пашиняну просто нечего сказать, чтобы оправдать свою позицию по капитуляции и сдаче Арцаха в лапы Турции.



Поэтому перелом в армянском обществе сейчас более чем вероятен, как и создание необходимой критической массы для того, чтобы очередной "бархатной революцией" снести действующее правительство и добиться внеочередных выборов. За это говорит сам размах акций и шествий, охвативших всю республику на сегодняшний момент и присоединение к ним недовольных, в том числе, проводимым неолиберальным социально-экономическим курсом сокращений и приватизаций.



И поэтому единственным возможным инструментом у Пашиняна для воздействия на оппозицию остаются только силовые ведомства и в первую очередь полиция и спецслужбы, в которых расставлены лица, преданные премьеру и его партии, а также разделяющие прозападные идеи и либеральные ценности. Тем более, что службы безопасности и министерство юстиции фактических находятся под внешним управлением и обучались в последние годы американцами.



Ведь за период правления Пашиняна именно США стали доминирующей силой в деле направления развития реформ и подтверждением тому является тот факт, что Госдепартамент в августе 2020 года выделил 10 миллионов долларов и нанял советника для правительства Армении в вопросах борьбы с коррупцией. На самом деле данный советник оказывал консалтинговые услуги.



А помогал данному советнику, 30-летний экс-министр юстиции Рустам Бадасян, а ныне глава Комитета госдоходов, который по сведениям в телеграм-каналах и социальных сетях является выдвиженцем директора армянского фонда "Сороса" Ларисы Минасян.



Практически это означает следование по украинским лекалам, когда антикоррупционное бюро под управлением спецслужб США фактически осуществляло политической контроль над чиновниками госаппарата на всех уровнях, а "борьба с коррупцией" стала инструментом чисток от неугодных. Именно такую методику внешнего управления теперь внедрили в Армении. При этим офицеры ФБР курируют и деятельность Службы Национальной Безопасности опять-таки якобы для борьбы с коррупцией.



Именно из-за несогласия с такими "реформами", а также из-за засилья выходцев из фонда "Сороса" в госаппарате со скандалом покинул свой пост еще в 2019-м году руководитель СНБ Артур Ванецян. Он как раз был против назначения в 2018-м году на пост секретаря Совбеза Армена Григоряна, экс-координатора избирательных программ организации Transparency International, и на пост начальника Государственной контрольной службы Давида Санасаряна.



Оказалось также, что брат начальника Специальной следственной службе (ССС) Армении Сасуна Хачатряна - председатель совета правления фонда Сороса. А бывший мэр американского города Глендейл Заре Синанян стал в правительстве Армении комиссаром по вопросам диаспоры. Это показывает размах американского засилья в армянском госаппарате.



Поэтому спецслужбы и полиция, прошедшие основательную чистку, и руководимые западными инструкторами, вполне могут устроить провокации, устранить лидеров оппозиции и начать массовые аресты. 4 и 5 мая такие аресты уже отмечались, но последнего слова данные репрессивные структуры еще не сказали. И тут во многом результат дальнейшего развития противостояния будет зависеть от позиции армии.



Тем более, что министерство обороны было в затяжном конфликте с Пашиняном после поражения во второй Карабахской войне и подверглось уже ударам и реорганизациям. Если военные займут четкую позицию в данном конфликте, то песенка премьера и прозападного правительства будет полностью спета.



В случае возвращения к власти партии Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также триумфального роста Артура Ванецяна, позиции России в республики усилятся. Ведь по сути, нынешнее движение, выступающее за уход Пашиняна, действует одновременно и против Лондона и Брюсселя, так как именно они заинтересованы в полном подчинении Армении Турции в деле возрождения Османской империи. Да и правительство проводило постоянную двурушническую политику, передавая страну под внешнее управление.



В связи с этим вполне резонным кажется призыв руководителя оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна и бывшего второго президента страны, сделанный еще 16 ноября прошлого года, о необходимости немедленной смены власти в Ереване.



"Правительство Никола Пашиняна приводило и приводит к жертвам территориальным потерям, расколу, хаосу. Полноценным разрешением ситуации является уход этих властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем", – отметил экс-президент, делающий упор на патриотически настроенные массы республики. Источник - politnavigator.net

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652008080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Видеообращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года №888

- Сенат принял поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"

- Парламент принял поправки в Конституционный закон "О республиканском референдуме"

- Алихан Смаилов поручил реализовать новые меры по демонополизации в нефтегазовой сфере

- Государственный секретарь обсудил с экспертами конституционную реформу

- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета

- Кадровые перестановки

- Министр обороны Казахстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации

